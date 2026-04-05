fidesz országgyűlés alaptörvény szükségállapot orbán viktor

Jön a szükségállapot?

2026. április 05. 21:26

Ha kihirdetik a szükségállapotot és elhalasztják a választásokat, akkor viszont elvész ennek a reménye és a folyamatok kiléphetnek a politikai rendszer jogi-politikai keretei közül, jöhet az erőszak és Magyarországtól az összes még meglévő uniós pénzt megvonnák.

Nagy Attila Tibor
„Jön a szükségállapot? 

A ma Szerbiában történtek, a Török Áramlat magyar határ közeli gázvezeték felrobbantásának állítólagos terve és az arra adott magyarországi ellenzéki akciók jól mutatják a választási kampány fő erőinek egymással szembeni mély bizalmatlanságát. Akadnak, akik szerint Orbán Viktor kormánya a szerbiai történést akarja felhasználni a rendkívüli állapot, pontosabban a szükségállapot kihirdetésére. 

Tudni kell, hogy jelenleg még a régi Országgyűlés van helyzetben, vagyis a Fidesz képviselői kétharmaddal valóban kihirdethetnek szükségállapotot. Én már öt és fél éve elsők között hívtam fel a figyelmet arra, hogy az Alaptörvény egyik módosítása következtében könnyebb a szükségállapotot kihirdetni.

Csakhogy eddig a tiszás szavazók és politikusok abban a hiszemben voltak, hogy a választásokon majd úgyis leváltják a kormányt, el lehet ezt intézni békésen. Ha kihirdetik a szükségállapotot és elhalasztják a választásokat, akkor viszont elvész ennek a reménye és a folyamatok kiléphetnek a politikai rendszer jogi-politikai keretei közül, jöhet az erőszak és Magyarországtól az összes még meglévő uniós pénzt megvonnák. És egyébként is, Orbán Viktor annyiban hagyománytisztelő, hogy meglátása szerint a választási vereség esetén át kell adnia a hatalmat, ahogy ezt tette 2002-ben.

A szükségállapot kihirdetése jogilag könnyebb, politikailag viszont nagyon kiszámíthatatlan helyzetet teremtene és bízom abban, hogy a Fidesz sem ebben gondolkodik. Ha tévedek, akkor Magyarország gyorsan megindul a lejtőn és a tankoké, puskáké lesz a főszerep.”

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Viktor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 06. 03:46
Ja, ja, NAT is beszállt a 30 éves tudományos marxizmus-leninizmus által terjesztett összeesküvés elméletbe, miszerint elmaradnak a választások. Amik természetesen most sem fognak elmaradni, mint ahogy a legfrissebb komcsi bukta sem, élén a drogos pszichopatával.
2026. április 06. 02:54
Mért kell hergelni? Meg lesz tartva a választás és a Tisza rendesen ki fog kapni rajta.
2026. április 06. 02:13
Bér rettegő fostos csicska. Na pont az ilyeneket kell rémhír terjesztésért letartóztatni!! Behazudik valami rémisztőt, de nincs következmény? Ébresztő!!
2026. április 06. 00:19
Fel sem merült a szükségállapot bevezetése, de ez a hihetetlen képességű azért nyomja ezt hamis infót. Szaremberség szintű.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!