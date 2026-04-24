Jó hír a munkavállalóknak: lazított az Orbán-kormány az egymilliós Otthontámogatás szabályain

Az Orbán-kormány egy rendeletmódosítással változtatott az egymilliós Otthontámogatás visszafizetésének szabályain, amelynek köszönhetően lazulnak a szigorú szankciók, és szélesebb körben érvényesíthető lesz a kedvezőbb elszámolás.

Eredetileg szankciókat vont maga után, ha a dolgozó kezdeményezésére, közös megegyezéssel szűnt meg egy munkaviszony, és a támogatás jegybanki kamattal növelt teljes összegét vissza kellett fizetni. Az új rendelet szövegéből viszont törölték a „közös megegyezésről” szóló részt, ami azt jelenti, hogy ilyen esetben többé nem kell kamatos büntetést fizetni.