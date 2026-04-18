Itt a vége: a választási iroda végzett a szavazatok számlálásával

Koldulásba menekült a Kutyapárt: a csúfos bukás után már adományért kuncsorognak
686 milliót égettek el, de így sem sikerült bejutniuk a Parlamentbe.
Szombat este frissült a Nemzeti Választási Iroda honlapja, ahonnan az is kiderült, hogy az április 12-i szavazás végeredménye is megvan, hiszen a feldolgozottság elérte a 99,9 százalékot, miután összeszámolták a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezők voksait is. Ezek alapján a Tisza a pártlistás szavazatok 53,18 százalékát, a Fidesz-KDNP a voksok 38,6 százalékát, míg a Mi Hazánk 5,63 százalékot kapott, azaz hárompárti lesz a következő Országgyűlés.
A Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A sárvári központú választókerületben a fideszes Ágh Péter győzelmét a Tisza Párt nem fogadta el, szerintük csalás történt.
A vasárnapi választáson részvételi rekord is született hiszen a választópolgárok több mint háromnegyede, egészen pontosan 76,5 százaléka adta le szavazatát. Az NVI szerint 5 988 778 járult az urnákhoz, ilyen sokan még sosem szavaztak a rendszerváltás óta.
A DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem jutott be a parlamentbe, előbbi elérte az egyszázalékos küszöböt, tehát nem kell visszafizetni a kampánytámogatásokat. A kétfarkú kutyák viszont bajban vannak, hiszen 600 millió forint állami támogatást vissza kell utalniuk, amire nem képesek, így gyűjtésbe kezdtek.
A legszorosabb verseny a balassagyarmati székhelyű Nógrád 2-es választókerületben volt, ahol a fideszes Balla Mihály mindössze 211 szavazattal előzte meg a tiszás Molnár Zoltánt.
A levélszavazatok száma is jelentősen nőtt 2022-höz képest, négy éve 265 628 érkezett, most 335 591, ezek 84 százaléka a Fidesz-KDNP-re érkezett. A jelentések szerint most nem lesz mandátuma a hazai kisebbségeknek, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata sem érte el a szükséges szavazatszámot. A választási irodának május 4-ig van ideje megállapítani a 100 százalékos végeredményt.
