Itt a vége: a választási iroda végzett a szavazatok számlálásával

Szombat este frissült a Nemzeti Választási Iroda honlapja, ahonnan az is kiderült, hogy az április 12-i szavazás végeredménye is megvan, hiszen a feldolgozottság elérte a 99,9 százalékot, miután összeszámolták a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezők voksait is. Ezek alapján a Tisza a pártlistás szavazatok 53,18 százalékát, a Fidesz-KDNP a voksok 38,6 százalékát, míg a Mi Hazánk 5,63 százalékot kapott, azaz hárompárti lesz a következő Országgyűlés.

A Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A sárvári központú választókerületben a fideszes Ágh Péter győzelmét a Tisza Párt nem fogadta el, szerintük csalás történt.

A vasárnapi választáson részvételi rekord is született hiszen a választópolgárok több mint háromnegyede, egészen pontosan 76,5 százaléka adta le szavazatát. Az NVI szerint 5 988 778 járult az urnákhoz, ilyen sokan még sosem szavaztak a rendszerváltás óta.