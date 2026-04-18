tisza párt fidesz országgyűlés

Itt a vége: a választási iroda végzett a szavazatok számlálásával

2026. április 18. 19:39

A Tiszának 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az Országgyűlésben.

Szombat este frissült a Nemzeti Választási Iroda honlapja, ahonnan az is kiderült, hogy az április 12-i szavazás végeredménye is megvan, hiszen a feldolgozottság elérte a 99,9 százalékot, miután összeszámolták a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezők voksait is. Ezek alapján a Tisza a pártlistás szavazatok 53,18 százalékát, a Fidesz-KDNP a voksok 38,6 százalékát, míg a Mi Hazánk 5,63 százalékot kapott, azaz hárompárti lesz a következő Országgyűlés. 

A Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A sárvári központú választókerületben a fideszes Ágh Péter győzelmét a Tisza Párt nem fogadta el, szerintük csalás történt. 

A vasárnapi választáson részvételi rekord is született hiszen a választópolgárok több mint háromnegyede, egészen pontosan 76,5 százaléka adta le szavazatát. Az NVI szerint 5 988 778 járult az urnákhoz, ilyen sokan még sosem szavaztak a rendszerváltás óta. 

A DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem jutott be a parlamentbe, előbbi elérte az egyszázalékos küszöböt, tehát nem kell visszafizetni a kampánytámogatásokat. A kétfarkú kutyák viszont bajban vannak, hiszen 600 millió forint állami támogatást vissza kell utalniuk, amire nem képesek, így gyűjtésbe kezdtek

A legszorosabb verseny a balassagyarmati székhelyű Nógrád 2-es választókerületben volt, ahol a  fideszes Balla Mihály mindössze 211 szavazattal előzte meg a tiszás Molnár Zoltánt.

A levélszavazatok száma is jelentősen nőtt 2022-höz képest, négy éve 265 628 érkezett, most 335 591, ezek 84 százaléka a Fidesz-KDNP-re érkezett. A jelentések szerint most nem lesz mandátuma a hazai kisebbségeknek, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata sem érte el a szükséges szavazatszámot. A választási irodának május 4-ig van ideje megállapítani a 100 százalékos végeredményt. 

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alkoholistageci
2026. április 18. 22:14
Nektek még most is ez a legfontosabb , a drogosok jogairól bezzeg 16 évig kussoltatok A jó kurva anyádat te faszszopó buzi ! ilyenkor bezzeg 2/3-ban vannak a drogosok, csak akkor vannak kurva kevesen amikor a jogaikról kéne ugatni A nagy emberi jogok mellett, a jogállamiság háta mögött ti még abba is beleugattatok, hogy ki mit szívjon otthon, egyedül a sötétben. Ki mivel mérgezze magát. Csak a Nemzethy dohánnyal és a Nemzethy alkohollal butíthatták magukat az emberek, mert az állami basszájba azt mondta. PONT. TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA ÉS ELŐ NE MÁSSZATOK TÖBBÉ !
2016cico
2026. április 18. 22:12
Elképesztő, hogy még tovább nőtt a Tisza képviselőinek a száma! Minden újra vizsgált körzetben is, és a külföldi szavazatokkal ! Hihetetlen és egyszerűen nem értem ! A sok rágalom és gyűlölet megtette a hatását ! A Matolcsinak sokat köszönhetünk !
socialismo-e-muerte
2026. április 18. 21:52
Itt a vége. Szervusz itt a Dáridó! youtube.com/watch?v=Jem92eqyejQ
Gintonic68
•••
2026. április 18. 21:47 Szerkesztve
És a jogorvoslatok? Beadványok?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!