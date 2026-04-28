A leendő oktatási miniszter „LMBTQ-ellenes attitűdje” miatt kritizálta az Orbán-kormányt
Rubovszky Ritához képest lényegesen liberálisabb oktatási minisztert választott Magyar Péter, akire ráadásul az MCC elleni hadjáratában is számíthat majd.
Szakmailag kiváló Rubovszky Rita is, és ha nem ő lett az oktatási miniszter, pedig az ő neve szivárgott ki, akkor ideológiai döntés született.
„Nem, nem csak a szakmaiság a fontos, hanem igenis fontos a szemlélet, a világlátás is! Hallom innen-onnan, keresztény körökből, hogy kár, hogy nem Rubovszky Rita lett az oktatási miniszter, ám majd »szakmai alapon« kell megítélni Lannert Judit munkáját.
Hát, szerintem ez kissé sántít. Szakmai alapon ugyanis kiváló szakember Rubovszky Rita, és ha nem ő lett az oktatási miniszter, annak ellenére, hogy egyedül az ő neve szivárgott ki, akkor egyértelmű, hogy itt ideológiai döntés született. Rubovszky kiváló keresztény szakember, aki sok mindenben konzervatív álláspontot foglal el, Lennert pedig kiváló liberális (sőt woke, azaz szélsőbaloldali) szakember. Ha pedig sok kiváló szakember van, akkor bizony – a vezetési tapasztalaton túl – ami alapján döntünk, az a világnézet, szemlélet. Egy konzervatív kormány konzervatív minisztereket fog kinevezni, egy liberális kormány liberálist.
És ez nem kis különbség, mert körülbelül emberképet ütköznek egymással. Hogy beengedjük-e a gendert az iskolába vagy sem, az nem pusztán szakmai kérdés, hanem szemlélet kérdése is. A gyereket tabula rasának tekintjük (Rousseau) vagy bizonyos elfogadjuk, hogy bizonyos jellemvonásai veleszületettek? Az iskolát az egyenlősítés terepének tekintjük vagy sem? (A konzervatívok nem, a baloldaliak igen.) Hogy állunk a tanári tekintélyhez? És még sorolhatnám.
Sok kérdésben nincs»„pusztán szakmai« döntés. A huszadik század folyamán a pedagógia kérdésköre erősen terepe volt ideológiai harcoknak. Az amerikai kontinensen például konkrét következményei vannak az iskolákban Paulo Freire brazil szerző Az elnyomottak pedagógiája című, nagy hatású kötetének, az USA-ban is, ahol nagy viták folynak róla, de nagy szerepre tett szert a tanárképzésben. Nem biztos, hogy ez jó.
Ráadásul az oktatásért a nyugati koalíciós kormányokban mindig bejelentkeznek a kis baloldali pártok, a helyi SZDSZ-ek, hiszen tudják, hogy mekkora hatása van a társadalomra.
Lannert Judit személye jobbról nézve nem ígér semmi jót.”
