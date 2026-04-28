Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
rubovszky rita lannert judit rousseau oktatási miniszter szakember szdsz

Hogy beengedjük-e a gendert az iskolába, az nem pusztán szakmai kérdés

2026. április 28. 08:17

Szakmailag kiváló Rubovszky Rita is, és ha nem ő lett az oktatási miniszter, pedig az ő neve szivárgott ki, akkor ideológiai döntés született.

Szilvay Gergely
Facebook

„Nem, nem csak a szakmaiság a fontos, hanem igenis fontos a szemlélet, a világlátás is! Hallom innen-onnan, keresztény körökből, hogy kár, hogy nem Rubovszky Rita lett az oktatási miniszter, ám majd »szakmai alapon« kell megítélni Lannert Judit munkáját.

Hát, szerintem ez kissé sántít. Szakmai alapon ugyanis kiváló szakember Rubovszky Rita, és ha nem ő lett az oktatási miniszter, annak ellenére, hogy egyedül az ő neve szivárgott ki, akkor egyértelmű, hogy itt ideológiai döntés született. Rubovszky kiváló keresztény szakember, aki sok mindenben konzervatív álláspontot foglal el, Lennert pedig kiváló liberális (sőt woke, azaz szélsőbaloldali) szakember. Ha pedig sok kiváló szakember van, akkor bizony – a vezetési tapasztalaton túl – ami alapján döntünk, az a világnézet, szemlélet. Egy konzervatív kormány konzervatív minisztereket fog kinevezni, egy liberális kormány liberálist.

És ez nem kis különbség, mert körülbelül emberképet ütköznek egymással. Hogy beengedjük-e a gendert az iskolába vagy sem, az nem pusztán szakmai kérdés, hanem szemlélet kérdése is. A gyereket tabula rasának tekintjük (Rousseau) vagy bizonyos elfogadjuk, hogy bizonyos jellemvonásai veleszületettek? Az iskolát az egyenlősítés terepének tekintjük vagy sem? (A konzervatívok nem, a baloldaliak igen.) Hogy állunk a tanári tekintélyhez? És még sorolhatnám.

Sok kérdésben nincs»„pusztán szakmai« döntés. A huszadik század folyamán a pedagógia kérdésköre erősen terepe volt ideológiai harcoknak. Az amerikai kontinensen például konkrét következményei vannak az iskolákban Paulo Freire brazil szerző Az elnyomottak pedagógiája című, nagy hatású kötetének, az USA-ban is, ahol nagy viták folynak róla, de nagy szerepre tett szert a tanárképzésben. Nem biztos, hogy ez jó.

Ráadásul az oktatásért a nyugati koalíciós kormányokban mindig bejelentkeznek a kis baloldali pártok, a helyi SZDSZ-ek, hiszen tudják, hogy mekkora hatása van a társadalomra.

Lannert Judit személye jobbról nézve nem ígér semmi jót.”

 

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 10:53
Szilvy-kéből is lehetett volna boldog, kiegyensúlyozott ember, ha nem egy homofób országban és állampártban nevelkedett volna.
Válasz erre
0
0
sensuscommunis
2026. április 28. 10:50
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
Válasz erre
0
0
westend
2026. április 28. 10:45
kisaladar 2026. április 28. 10:20 " emberek többsége ebben a kérdésben is döntött..." - hát hogyne picinyem, hisz ti ott a szektában mind tudtátok, hogy egy szélsőlibkány köldöknézegető senkiházi lesz a miniszter, akinek köze sincs a pedagógus szakmához..
Válasz erre
1
0
kisaladar
2026. április 28. 10:20
Április 12-én, a magyar emberek többsége ebben a kérdésben is döntött...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!