És ez nem kis különbség, mert körülbelül emberképet ütköznek egymással. Hogy beengedjük-e a gendert az iskolába vagy sem, az nem pusztán szakmai kérdés, hanem szemlélet kérdése is. A gyereket tabula rasának tekintjük (Rousseau) vagy bizonyos elfogadjuk, hogy bizonyos jellemvonásai veleszületettek? Az iskolát az egyenlősítés terepének tekintjük vagy sem? (A konzervatívok nem, a baloldaliak igen.) Hogy állunk a tanári tekintélyhez? És még sorolhatnám.

Sok kérdésben nincs»„pusztán szakmai« döntés. A huszadik század folyamán a pedagógia kérdésköre erősen terepe volt ideológiai harcoknak. Az amerikai kontinensen például konkrét következményei vannak az iskolákban Paulo Freire brazil szerző Az elnyomottak pedagógiája című, nagy hatású kötetének, az USA-ban is, ahol nagy viták folynak róla, de nagy szerepre tett szert a tanárképzésben. Nem biztos, hogy ez jó.

Ráadásul az oktatásért a nyugati koalíciós kormányokban mindig bejelentkeznek a kis baloldali pártok, a helyi SZDSZ-ek, hiszen tudják, hogy mekkora hatása van a társadalomra.