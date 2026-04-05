Geszti Péter megint átlépte a határt: a határmenti terrorkísérlet kapcsán is megpróbált „humorizálni”

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Nem kizárt, hogy ezúttal csúnyán mellényúlt a kormánykritikus zenész.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök pedig összehívta a Védelmi Tanács rendkívüli ülését. Az ügyben egyre több sokkoló részletre derül fény.
A meghiúsult terrorakciót követően megszólalt a közösségi oldalán az ismerten kormánykritikus zenész, Geszti Péter is, aki bagatellizálta a történteket, sőt, még „humorizálni” is megpróbált az eset kapcsán:
„A ma estére szervezett »Kezet fel!« klipbemutatót szabotázs akció miatt holnapra halasztjuk!
Két gyanús hátizsákot találtunk a kert végében, a susnyásban! A nyomozás folyik, családtagjaimat kirendeltem a kritikus infra(vörös) struktúra védelmére.
A szabotőröknek azt üzenjük, hogy kezet fel! A többieknek boldog húsvéti ünnepeket kívánunk!”
A rendkívüli helyzetről Aleksandar Vučić szerb elnök is kiadott egy közleményt.
Fotó: Geszti Péter Facebook-oldala