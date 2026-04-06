Zelenszkij mindent tagad, de a szerbek kitálaltak: a nagy durranás végül Budapesten következett be

Török Áramlat: Kijev azonnal megszólalt a meghiúsított terrortámadást követően
Az ukrán külügyi szóvivőnek már gyanúsítottja is van.
Ezek a hírek vitték a húsvétvasárnapot a Mandineren.
A Török Áramlat elleni meghiúsított terrorakció, az ukrán reakciók, Zelenszkij újabb botrányos húzása, valamint a megújult Citadella megnyitója is kiemelten érdekelte az olvasókat. Ezek voltak a húsvétvasárnap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Az ukrán külügy gyorsan reagált a szerbiai fejleményekre, miután robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték közelében. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő azt állította, hogy „Ukrajnának semmi köze nincs ehhez”, majd azonnal hozzátette: „a legnagyobb valószínűséggel egy »hamis zászlós« orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.
A nyilatkozat azért is keltett feltűnést, mert Kijev nem egyszerűen visszautasította a vádakat, hanem máris kész magyarázattal és gyanúsítottal állt elő. A történet így az energetikai biztonság kérdésén túl azonnal a magyar választási kampányba is begyűrűzött.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerb katonai biztonsági ügynökség vezetője, Djuro Jovanic arról beszélt, hogy hónapok óta jelezték: szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen. A mostani művelet során Magyarkanizsa közelében külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsokat és az előkészítéshez szükséges eszközöket találtak.
A szerb fél szerint a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, csak az a kérdés, hogy ehhez néhány napra vagy hónapokra lesz szükség.
Jovanic azt is közölte, hogy a robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták, ugyanakkor hangsúlyozta: ez önmagában még nem mondja meg, ki állhatott az akció mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán vezetés még az uniós partnerek kérésére sem függesztette fel az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Hortay Olivér hívta fel rá a figyelmet: a Bloombergnek adott interjúban Kiril Budanov elismerte, hogy valóban érkeztek ilyen kérések.
Az ukrán álláspont azonban nem változott: az olajfinomítókat továbbra is legitim katonai célpontnak tekintik. A fejlemény azért különösen kényes, mert miközben Brüsszel hivatalosan Ukrajna támogatása mellett áll, úgy tűnik, Kijev még az uniós aggályokat sem veszi figyelembe, ha stratégiai céljairól van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Kim Dotcom arról beszélt: az Európai Unió végül elállhat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hiteltől. A Megaupload alapítója szerint Oroszország figyelmeztetése és az uniós bizonytalanság egyre inkább azt mutatja, hogy Kijev nem számíthat automatikusan a pénzre.
A történet hátterében az áll, hogy Dmitrij Medvegyev már arról beszélt: Moszkva felülvizsgálja álláspontját Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban, miközben Kaja Kallas is elismerte, hogy az uniónak továbbra sincs konkrét csatlakozási menetrendje Kijev számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Húsvétvasárnap megnyitotta kapuit a megújult Citadella. A 2020 őszén indult fejlesztés célja az volt, hogy a korábban zárt erődítményből nyitott, akadálymentesített, modern közösségi tér és turisztikai központ jöjjön létre.
A nagy durranás, a látványos esemény csúcspontja Orbán Viktor ünnepi beszéde volt, a helyszínen pedig hatalmas tömegek jelentek meg. Az eseményről készült galériánkat érdemes tüzetesen átböngészni.
Ezt is ajánljuk a témában
***
Fotó: JOHN THYS / AFP