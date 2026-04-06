Zelenszkij mindent tagad, de a szerbek kitálaltak: a nagy durranás végül Budapesten következett be

A Török Áramlat elleni meghiúsított terrorakció, az ukrán reakciók, Zelenszkij újabb botrányos húzása, valamint a megújult Citadella megnyitója is kiemelten érdekelte az olvasókat. Ezek voltak a húsvétvasárnap legolvasottabb hírei a Mandineren.

Kijev máris „hamis zászlós” akcióról beszél

Az ukrán külügy gyorsan reagált a szerbiai fejleményekre, miután robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték közelében. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő azt állította, hogy „Ukrajnának semmi köze nincs ehhez”, majd azonnal hozzátette: „a legnagyobb valószínűséggel egy »hamis zászlós« orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.