04. 07.
kedd
Magyarország citadella Ukrajna Budapest Szerbia Volodimir Zelenszkij merényletkísérlet Orbán Viktor Európai Unió Török Áramlat

Zelenszkij mindent tagad, de a szerbek kitálaltak: a nagy durranás végül Budapesten következett be

2026. április 06. 06:12

Ezek a hírek vitték a húsvétvasárnapot a Mandineren.

2026. április 06. 06:12
A Török Áramlat elleni meghiúsított terrorakció, az ukrán reakciók, Zelenszkij újabb botrányos húzása, valamint a megújult Citadella megnyitója is kiemelten érdekelte az olvasókat. Ezek voltak a húsvétvasárnap legolvasottabb hírei a Mandineren.

Kijev máris „hamis zászlós” akcióról beszél

Az ukrán külügy gyorsan reagált a szerbiai fejleményekre, miután robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték közelében. Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő azt állította, hogy „Ukrajnának semmi köze nincs ehhez”, majd azonnal hozzátette: „a legnagyobb valószínűséggel egy »hamis zászlós« orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.

A nyilatkozat azért is keltett feltűnést, mert Kijev nem egyszerűen visszautasította a vádakat, hanem máris kész magyarázattal és gyanúsítottal állt elő. A történet így az energetikai biztonság kérdésén túl azonnal a magyar választási kampányba is begyűrűzött.

Sokkoló részleteket közölt a szerb katonai hírszerzés

A szerb katonai biztonsági ügynökség vezetője, Djuro Jovanic arról beszélt, hogy hónapok óta jelezték: szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen. A mostani művelet során Magyarkanizsa közelében külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsokat és az előkészítéshez szükséges eszközöket találtak.

A szerb fél szerint a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, csak az a kérdés, hogy ehhez néhány napra vagy hónapokra lesz szükség.

Jovanic azt is közölte, hogy a robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták, ugyanakkor hangsúlyozta: ez önmagában még nem mondja meg, ki állhatott az akció mögött.

Zelenszkij még az uniós vezetők kérését sem teljesítette

Az ukrán vezetés még az uniós partnerek kérésére sem függesztette fel az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Hortay Olivér hívta fel rá a figyelmet: a Bloombergnek adott interjúban Kiril Budanov elismerte, hogy valóban érkeztek ilyen kérések.

Az ukrán álláspont azonban nem változott: az olajfinomítókat továbbra is legitim katonai célpontnak tekintik. A fejlemény azért különösen kényes, mert miközben Brüsszel hivatalosan Ukrajna támogatása mellett áll, úgy tűnik, Kijev még az uniós aggályokat sem veszi figyelembe, ha stratégiai céljairól van szó.

Dotcom szerint búcsút inthet Kijev a 90 milliárdos hitelnek

Kim Dotcom arról beszélt: az Európai Unió végül elállhat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hiteltől. A Megaupload alapítója szerint Oroszország figyelmeztetése és az uniós bizonytalanság egyre inkább azt mutatja, hogy Kijev nem számíthat automatikusan a pénzre.

A történet hátterében az áll, hogy Dmitrij Medvegyev már arról beszélt: Moszkva felülvizsgálja álláspontját Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban, miközben Kaja Kallas is elismerte, hogy az uniónak továbbra sincs konkrét csatlakozási menetrendje Kijev számára.

Hatalmas tömegek előtt nyílt meg a megújult Citadella

Húsvétvasárnap megnyitotta kapuit a megújult Citadella. A 2020 őszén indult fejlesztés célja az volt, hogy a korábban zárt erődítményből nyitott, akadálymentesített, modern közösségi tér és turisztikai központ jöjjön létre.

A nagy durranás, a látványos esemény csúcspontja Orbán Viktor ünnepi beszéde volt, a helyszínen pedig hatalmas tömegek jelentek meg. Az eseményről készült galériánkat érdemes tüzetesen átböngészni.

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

Csubszi
2026. április 06. 15:54
Tény, hogy az ukránok MINDIG hazudnak!
madre79
2026. április 06. 15:45
Ha Bin Ladent el tudták fogni akkor ezt a törpe szemetet miért nem?
gyurica
2026. április 06. 15:32
Ezek az ukránok kezdenek unalmasak lenni. Felrobbantják az Északi áramlatot: oroszok voltak, mondják. Lövik az oroszok által elfoglalt Záporjózsi atom erőművet: oroszok voltak, mondják. Robbanó anyagot találnak a déli áramlatnál: oroszok voltak, mondják. Unalmas és átlátszó...
ipolypart2
2026. április 06. 15:10
Még hét nap. ....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!