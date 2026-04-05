Erről ennyit: Zelenszkij még az EU-s vezetőknek sem fogad szót, folytatódnak a botrányos támadások

Bloomberg: Az uniós vezetők arra kérték Zelenszkijt, hogy szüneteltesse az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, az ukrán vezetés azonban visszautasította a kérést – írta Hortay Oliver, a a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője közösségi-oldalán közzétett legújabb bejegyzésében.

Kiril Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Bloombergnek adott interjújában elismerte: valóban érkeztek ilyen kérések – szúrta ki a Magyar Nemzet.