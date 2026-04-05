Erről ennyit: Zelenszkij még az EU-s vezetőknek sem fogad szót, folytatódnak a botrányos támadások

Nem lassítanak az ukránok: drónok csaptak le egy orosz olajfinomítóra
A beszámolók szerint a támadásban egy erőmű és több lakóház is megrongálódott.
Bloomberg: Az uniós vezetők arra kérték Zelenszkijt, hogy szüneteltesse az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, az ukrán vezetés azonban visszautasította a kérést – írta Hortay Oliver, a a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője közösségi-oldalán közzétett legújabb bejegyzésében.
Kiril Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Bloombergnek adott interjújában elismerte: valóban érkeztek ilyen kérések – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Hozzátette azonban, hogy az ukrán álláspont változatlan: az olajfinomítók legitim katonai célpontok, mivel közvetlenül hozzájárulnak az orosz hadigépezet működéséhez.
Mint ismert: ukrán drónok csapódtak be a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodban a NORSI vállalat kőolaj-finomítójába, melyről Robert Brvodi, az ukrán drónerők parancsnoka számolt be. A parancsnok közölte, hogy más drónok a Transznyeft orosz szállítóvállalat által használt Primorszk balti-tengeri kikötőbe csapódtak be.
Nyitókép forrás: Thibault Camus / POOL / AFP