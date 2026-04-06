Volt idő, amikor Kijev nagyon fel szerette volna robbantani a Török Áramlatot
Az Északi Áramlat elleni szabotázsakció tervezésekor az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij ki akarta terjeszteni az akciót a Török Áramlatra is.
Csak nem lehetnek ezek a tiszások példátlanul önsorsrontó hülyék, ezért párat kitaláltam a kedvükért.
„Nem kevés gyogyós embertársunk elégedetlenségét fejezte ki, amiért nem sikerült valakiknek felrobbantani a Török áramlatot, amin ugye csak Magyarország földgázellátása nyugszik. Apró kellemetlenség lett volna csak, ha sikerül – szerintük. Szúnyogcsípés, ami csupán Orbánnak okoz álmatlan éjszakákat és bukást.
Az Északi Áramlat elleni szabotázsakció tervezésekor az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij ki akarta terjeszteni az akciót a Török Áramlatra is.
De biztos akadtak már a történelemben hozzájuk hasonló gyogyósok. Csak nem lehetnek ezek a tiszások példátlanul önsorsrontó hülyék, ezért párat kitaláltam a kedvükért.
Ismeretlen Pompei-i lakos 79-ben: »Ezt kapja Titus, amiért az apja a szart is megadóztatta!«
Thomas Frederick, a Titanic másodosztályú matróza 1912 április 15-én, amikor az alsó szinteket már elöntötte a víz: »Most rendelj el túlórát, főgépészkém!«
Vlagyimir Volgovskiy csernobili lakos 1986. április 26-án, hajnalban: »Faszomért nyomjátok a dudát, nincs jobb dolgotok?!! Dögöljetek meg!«
Cheng Lang kínai állampolgár Anhuj tartományból, 1931 tavaszán: »Milyen Mennyi Birodalom?!! Inkább jöjjenek a japánok, azok nem basszák el az időjárást!«
Szóval nyugi, kedves gyogyós embertársaim, nem vagytok egyedül!”
