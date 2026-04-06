Thomas Frederick, a Titanic másodosztályú matróza 1912 április 15-én, amikor az alsó szinteket már elöntötte a víz: »Most rendelj el túlórát, főgépészkém!«

Vlagyimir Volgovskiy csernobili lakos 1986. április 26-án, hajnalban: »Faszomért nyomjátok a dudát, nincs jobb dolgotok?!! Dögöljetek meg!«

Cheng Lang kínai állampolgár Anhuj tartományból, 1931 tavaszán: »Milyen Mennyi Birodalom?!! Inkább jöjjenek a japánok, azok nem basszák el az időjárást!«

Szóval nyugi, kedves gyogyós embertársaim, nem vagytok egyedül!”

