Volt idő, amikor Kijev nagyon fel szerette volna robbantani a Török Áramlatot

Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Az Északi Áramlat elleni szabotázsakció tervezésekor az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij ki akarta terjeszteni az akciót a Török Áramlatra is.
A Spiegel 2024-ben részletes összefoglalót közölt az Északi Áramlat elleni ukrán akció előkészítéséről, megvalósításáról és utóéletéről. A cikkből az is kiderült , hogy Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka a Török Áramlatot is fel akarta robbantani.
A német lap információ szerint mikor elkészült az Északi-Áramlat elleni akció tervezete Zaluzsnij azt javasolta, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.
A Spiegel nem részletezi, de azt írták, hogy a Török Áramlat elleni akció „kudarcba fulladt”.
Tehát nem arról volt szó, hogy az ukránok lemondtak volna az ötletről, hanem nem sikerült megvalósítani. Ekkor az ukránok úgy döntöttek, hogy az Északi Áramlatra koncentrálják az energiáikat.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort.
A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról.
Orbán Viktor szerint egyelőre nem lehet tudni, kik követték el a szabotázsakciót, ezért nem szabad vádolni az ukránokat sem, meg kell várni a vizsgálat végét.
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.