Volt idő, amikor Kijev nagyon fel szerette volna robbantani a Török Áramlatot

A Spiegel 2024-ben részletes összefoglalót közölt az Északi Áramlat elleni ukrán akció előkészítéséről, megvalósításáról és utóéletéről. A cikkből az is kiderült , hogy Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka a Török Áramlatot is fel akarta robbantani.

A német lap információ szerint mikor elkészült az Északi-Áramlat elleni akció tervezete Zaluzsnij azt javasolta, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.