valerij zaluzsnij török áramlat spiegel

Volt idő, amikor Kijev nagyon fel szerette volna robbantani a Török Áramlatot

2026. április 06. 10:44

Az Északi Áramlat elleni szabotázsakció tervezésekor az akkori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij ki akarta terjeszteni az akciót a Török Áramlatra is.

2026. április 06. 10:44
A Spiegel 2024-ben részletes összefoglalót közölt az Északi Áramlat elleni ukrán akció előkészítéséről, megvalósításáról és utóéletéről. A cikkből az is kiderült , hogy Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka a Török Áramlatot is fel akarta robbantani. 

A német lap információ szerint mikor elkészült az Északi-Áramlat elleni akció tervezete Zaluzsnij azt javasolta, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.

A Spiegel nem részletezi, de azt írták, hogy a Török Áramlat elleni akció „kudarcba fulladt”.

Tehát nem arról volt szó, hogy az ukránok lemondtak volna az ötletről, hanem nem sikerült megvalósítani. Ekkor az ukránok úgy döntöttek, hogy az Északi Áramlatra koncentrálják az energiáikat. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében, erről Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort. 

A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról.

Orbán Viktor szerint egyelőre nem lehet tudni, kik követték el a szabotázsakciót, ezért nem szabad vádolni az ukránokat sem, meg kell várni a vizsgálat végét. 

Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Unknown
2026. április 06. 20:13
Lehet, hogy jutalmul kapta Zsaluznij a londoni nagyköveti állást?
Nyégé
2026. április 06. 17:55
Szerencsére a cső eleje a törököknek, a vége a szerbeknek legalább olyan fontos, mint nekünk
kalapali2
2026. április 06. 16:33
A szerb nem fog teketóriázni,hogy fülig érjen a mosolya ha olyan helyzet alakul ki!
bubi55
2026. április 06. 16:28
A zsalu a védet ember, azért van ott a szövetségesüknél!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!