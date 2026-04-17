Soha nem látott energiaválságba sodornák Magyarországot

Nemcsak az EU vezetése várja el, hogy Közép­-Európa földrajzi adottságai ellenére a legdrágább amerikai lng-re váltson, Ukrajna is többször megfogalmazta ezt az óhaját. Kijev szerint minden olyan ország, amely Moszkvától vásárol fosszilis energiahordozót, az ország háborús erőfeszítéseit támogatja. Az iráni konfliktus és a globális energiasokk legnagyobb nyertese éppen Oroszország, mivel a becslések szerint naponta 150 millió dollár többletbevételt hoz neki a kőolaj és a földgáz árának jelentős emelkedése.

Az energiaválság éves szinten akár 2,5 százalékkal is megnövelheti az orosz GDP-t, az Európai Unióba érkező, Magyarország és Szlovákia által megvásárolt földgáz viszont mindössze 0,3 százalékos hozzájárulást jelent – derül ki az IEEFA adatsorából. E szerint 2024-ben, amikor még Ukrajna felől is érkezett orosz földgáz, 10,1 milliárd euróba került a csővezetékes beszerzés. Tavaly az első fél évben mindössze 3 milliárd eurót tett ki az importköltség. Az EU-ba csövön továbbított földgázmennyiség mindössze 10 százaléka érkezett 2025-ben Oroszországból, az arány az orosz–ukrán háború előtt, 2021-ben még 50 százalék körül volt. Az unió legnagyobb vezetékesföldgáz-szállítója Norvégia közel 43 százalékos aránnyal, a második Algéria 20 százalék körüli részesedéssel, majd pedig az Egyesült Királyság következik évről évre csökkenő mennyiséggel.

Az Európai Unió az Európai Néppárt vezetésével tehát úgy akarja megszüntetni az orosz földgáz beszerzését 2027–28-ban, hogy 2026 első hónapjaiban rekordmennyiségű orosz lng érkezett az EU kikötőibe, a vezetékes beszerzés súlya pedig elhanyagolhatóvá vált mind az uniós energiamix, mind az orosz büdzsé szempontjából. Ráadásul Moszkva maga döntött úgy, hogy átirányítja az európai tengeri szállítmányokat, kihasználva a jelentős és tartós keresletélénkülést a világ más térségeiben, elsősorban Ázsiában.

Milliós pluszkiadás a családoknak

A nyilvános adatok ismeretében felvetődik a kérdés, miért olyan fontos Brüsszelnek és Kijevnek, hogy Magyarország és Szlovákia ne próbáljon meg kibújni a teljes leválás alól. A magyar és a szlovák kormányfő többször is kijelentette, hogy politikai okok állnak a háttérben. A térség energiabiztonságát veszélyeztető erőltetett leválás az orosz forrásokról ugyanis kiszolgáltatottá tenné a két országot a jóval drágább lng-készleteknek. Az EU tehát nem csökkenti energiafüggőségét az orosz energiáról való leválással, csak átalakítja. Az amerikai lng-lobbi érdeke is, hogy minél több piacot megszerezzen Európában.