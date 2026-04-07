Félmillió tonna kőolaj vásárlásáról állapodik meg a Mol az amerikaiakkal

Bár a Mol nem állami cég, meghatározó ellátóként erős állami nyomás is lehet rajta a kínálat bővítése érdekében. Emellett szól a benzin és a gázolaj magas ára is, amelyet a március 10-én bevezetett védett ár tart elfogadható szinten. Ez a benzin esetében literenként 595 forintot, a gázolajnál 615 forintot jelent.

Egyre több lábon áll az energiabeszerzés

A portál kitért arra is, hogy a mostani beszerzésnek a pillanatnyi olajszűke kezelésénél van egy sokkal fontosabb szerepe: a magyar olajtársaság tovább diverzifikálja a szállítási irányait és forrásait.

A kérdés az – ami ismét csak a Mol stratégiáján múlik -, hogy lesz-e folytatása az amerikai importnak azután is, ha újból érkezik az orosz kőolaj a Barátságon.

Saját termelésén felül a Mol az Adria vezetéken már most is több forrásból érkező alternatív olajat szerez be.