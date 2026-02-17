Nem először okoz már-már válsághelyzetet a Barátság-vezeték szétlövése, de a magyarok átlátnak a szitán

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a rendelkezésre álló információk alapján január 27-én dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték déli ágának kiszolgáló infrastruktúráját Ukrajnában.

A kár műszaki részletei nem ismertek, de a sajtóhírek alapján az infrastruktúraelemet február 6-ra sikerült helyreállítani, így azóta működtethető lenne a vezeték.