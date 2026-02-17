Ft
02. 18.
szerda
mol csoport barátság vezeték hernádi zsolt támadás energiaellátás Szijjártó Péter ukrajna

Nem először okoz már-már válsághelyzetet a Barátság-vezeték szétlövése, de a magyarok átlátnak a szitán

2026. február 17. 22:21

Hernádi Zsolt, a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója már korábban rámutatott, a vezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti.

2026. február 17. 22:21
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a rendelkezésre álló információk alapján január 27-én dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték déli ágának kiszolgáló infrastruktúráját Ukrajnában. 

A kár műszaki részletei nem ismertek, de a sajtóhírek alapján az infrastruktúraelemet február 6-ra sikerült helyreállítani, így azóta működtethető lenne a vezeték.

Sorozatos incidensek

Emlékezetes, hogy a háború lassan négy éve alatt nem ez volt az egyetlen eset, hogy támadás és/vagy robbantás miatt akadozott a forgalom a vezetéken. 2025 decemberének elején is robbanás történt a vezetéknél. A támadás a Kazynski Vysilky falu közelében, a Tahanroh–Lypetsk szakaszon történt

A hírszerzési források szerint 

a robbanást távirányítású robbanószerekkel és további éghető anyagokkal hajtották végre, hogy az olajvezeték pusztítása látványos és hatékony legyen.

De mint ismert az augusztus sem volt eseménytelen a vezetéket illetően. 

  • Augusztus 22-én Ukrajna drónrendszeri erői már hajtottak végre támadást az olajvezeték-nyomóállomása ellen az oroszországi Unecha városában.
  • Emellett augusztus 13-án kamikaze drónok is célba vették ugyanazt az olajvezeték-állomást.

A hírforrások valamennyi manőver esetén kiemelik, hogy a sorozatos incidensek az ukrán fél részéről a kritikus infrastruktúra elleni fokozott akciókat jelzik, miközben a Barátság -kőolajvezeték stratégiai jelentősége miatt a robbanások hatása messzemenően érintheti az európai olajellátást is.

„A Barátság kőolajvezeték leállása beláthatatlan következményekkel járna”

A nyár végi történések után után Hernádi Zsolt, a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója munkatársunknak, Lentulai Krisztiánnak arról beszélt, hogy 

a Barátság-vezeték működésének ellehetetlenítése nemcsak Magyarországot és Szlovákiát érinti, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. 

A MOL és a MOL Csoport vállalatai ugyanis kedvező árú, finomított termékekkel látják el a régiót. A vezeték leállása tehát az egész térség számára súlyos, előre nem látható következményekkel járna.

A találkozón szóba kerültek alternatív szállítási útvonalak, és azok a forgatókönyvek is amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a Barátság-kőolajvezeték működése teljesen megszűnne. Hernádi Zsolt itt hangsúlyozta: ha Magyarország a jövőben kizárólag a horvát útvonalon keresztül tudna kőolajhoz jutni, az jelentős többletköltséggel járna.

Hernádi Zsolt mellett a nyáron Szijjártó Péter külügyminiszter is kifejtette a véleményét a témában a Mandiner Stratéga című műsorában. A magyar diplomácia vezetője többek között kijelentette, hogy 

Az olajszállítás korlátozását nem Kijevben, hanem Brüsszelben találták ki”.

Míg Hortay Olivér a Mandiner megkeresésére augusztusban azt mondta, támadások nem előzmény nélküliek: a 2024-es Lukoil-ügy, Zelenszkij tanácsadójának őszi fenyegetése, illetve a 2025 márciusi támadás már önmagukban is kockázatot jelentettek. 

A Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának vezetője és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet kutatási igazgatója arról is beszélt, azzal, hogy 

Ukrajna fokozódó intenzitással, egy héten belül háromszor is bombázta a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát és napokra ellehetetlenítette a szállításokat, megemelte a téteket.

A Barátságon történő kereskedelem szerződéses keretrendszere adott, a vezeték műszaki állapota megfelelő, így az egyetlen komoly veszélyt Ukrajna adminisztratív és katonai akciói jelentik, amelyek azonban fokozódnak – magyarázta hónapokkal ezelőtt lapunknak Hortay.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Pametan
2026. február 17. 23:39
Kettős céllal kockáztatnak - egyrészt a kormánypárt választási vereségére, másrészt a MOL megszerzésére. Nem tudom, mi lesz a következő manőver, de mindent e kettős cél érdekében tesznek. Abban biztos vagyok, hogy a kormány megpróbál úrrá lenni a helyzeten, nem véletlenül ennyire szoros a kapcsolat a Trump Adminisztrációval, de Brüsszeli bűnszövetkezet sem fogja egykönnyen föladni, mivel őket meg a londoni DS szorongatja és noszogatja.
tapir32
2026. február 17. 23:31
Az ukrán nép nem akar háborút! Ne higgyünk a hazug Zselenszkij diktatúra propagandájának! Zselenszkij és bandája az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
