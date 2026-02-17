Nem először okoz már-már válsághelyzetet a Barátság-vezeték szétlövése, de a magyarok átlátnak a szitán

Míg Hortay Olivér a Mandiner megkeresésére augusztusban azt mondta, támadások nem előzmény nélküliek: a 2024-es Lukoil-ügy, Zelenszkij tanácsadójának őszi fenyegetése, illetve a 2025 márciusi támadás már önmagukban is kockázatot jelentettek.
A Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának vezetője és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet kutatási igazgatója arról is beszélt, azzal, hogy
Ukrajna fokozódó intenzitással, egy héten belül háromszor is bombázta a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát és napokra ellehetetlenítette a szállításokat, megemelte a téteket.
A Barátságon történő kereskedelem szerződéses keretrendszere adott, a vezeték műszaki állapota megfelelő, így az egyetlen komoly veszélyt Ukrajna adminisztratív és katonai akciói jelentik, amelyek azonban fokozódnak – magyarázta hónapokkal ezelőtt lapunknak Hortay.
