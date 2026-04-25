Feljelentették a Bayer Zsolt megkínzására vágyó Vályi Istvánt (VIDEÓ)

Huth Gergely tett feljelentést a Tisza-szimpatizáns újságíró ellen.
Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett Vályi István, a Tisza Párt szimpatizánsaként ismert autós újságíró ellen.
A főszerkesztő beszámolója szerint Vályi egy, a HVG által közzétett Reels-videóban beszélt arról, hogy szeretné megkínozva látni Bayer Zsoltot.
A HVG jópofának találta, hogy a Vályi István néven futó agitátor Bayer Zsoltról azt mondta, szeretné látni, amint kollégánkat a disznóöléseken használatos orrfogóval húzzák ki otthonából és úgy viszik börtönbe”
– fogalmazott Huth Gergely.
A feljelentés indoklása szerint Vályi István kijelentése olyan tartalmú volt, amely halált okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértésre utaló kívánságként értelmezhető.
A Pesti Srácok főszerkesztője emellett azon reményének is hangot adott, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság pártatlanul jár majd el, és a kijelentés súlyának megfelelően hoz döntést a Tisza Párthoz kötődő Vályi István ügyében.
Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala
