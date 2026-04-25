Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelentés huth gergely Vályi István tisza párt bayer zsolt hvg

Feljelentették a Bayer Zsolt megkínzására vágyó Vályi Istvánt (VIDEÓ)

2026. április 25. 12:56

Huth Gergely tett feljelentést a Tisza-szimpatizáns újságíró ellen.

2026. április 25. 12:56
Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett Vályi István, a Tisza Párt szimpatizánsaként ismert autós újságíró ellen.

A főszerkesztő beszámolója szerint Vályi egy, a HVG által közzétett Reels-videóban beszélt arról, hogy szeretné megkínozva látni Bayer Zsoltot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A HVG jópofának találta, hogy a Vályi István néven futó agitátor Bayer Zsoltról azt mondta, szeretné látni, amint kollégánkat a disznóöléseken használatos orrfogóval húzzák ki otthonából és úgy viszik börtönbe”

– fogalmazott Huth Gergely.

A feljelentés indoklása szerint Vályi István kijelentése olyan tartalmú volt, amely halált okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértésre utaló kívánságként értelmezhető.

A Pesti Srácok főszerkesztője emellett azon reményének is hangot adott, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság pártatlanul jár majd el, és a kijelentés súlyának megfelelően hoz döntést a Tisza Párthoz kötődő Vályi István ügyében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala

***

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 25. 14:40
Nem ismerem Vályi akárkit. Ilyen névvel egy Pétert ismertem, aki vaskóhóba nem túl véletlenül de beleesett. Bayer Zsolt egyszerű bunkóságát viszont elég rendesen. Nem kell hozzá lélekbúvárnak lenni, hogy a Fidesz átitatta malignus büfögési kényszerét felleljem. Elég bármit olvasni tőle. Nem komázom, de megnyugodhat.: Két hétig még biztosan mi maradunk a Fidesz feljelentgetők trendi paradicsoma.
Válasz erre
0
0
kistv
2026. április 25. 14:36
Semmi sem változott. Tovább fárasztjátok a rendőrséget.
Válasz erre
1
1
Wastelander2281
2026. április 25. 14:32
Aki másnak vermet ás...
Válasz erre
2
0
attysh
2026. április 25. 14:24
Ahogy Oroszajkú Romulánt felmentették, itt sincsenek igazi kétségeim.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!