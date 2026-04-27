Sokféleképpen lehet távozni a hatalomból, méltósággal, dicstelenül és megszégyenülve is – kormányról ellenzékbe kerülni valószínűleg sosem kellemes. Viszont az a mértékű státuszvesztés, amely Orbán Viktorral történt egyik napról a másikra, nemzetközi szinten is ritkaság. Tegnap még a várban berendezett miniszterelnöki iroda a fővárosra néző impozáns panorámával, díszes udvartartással és biztonsági emberek hadával, holnap meg ki tudja. A rangba és a múltbéli sikerekbe persze lehet kapaszkodni, de ami ezután jön, az mindennek már csak a kicsinyített, lebutított mása lesz.
A népi bölcsességek kiemelkedő alakjaként bukásával ő maga is megerősít egy népszerű igazságot: magasról lehet a legnagyobbat esni. Orbán története azonban ennél is fontosabb üzenetet hordoz a társadalom és a jövő politikusai felé: nincs az a mértékű hatalom, amelyet ne lehetne elveszíteni, és bármennyire is elképzelhetetlennek tűnik, egyszer tényleg minden és mindenki leváltható.”
