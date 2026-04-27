Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
NER Fábián Tamás telex Orbán Viktor

Egyszer tényleg minden és mindenki leváltható

2026. április 27. 09:41

Lehet, hogy karnyújtásnyira vagyunk a teljes összeomlásától.

2026. április 27. 09:41
null
Fábián Tamás
Fábián Tamás
Facebook

„A választás előtti hetekben egyre gyakrabban jutott eszembe, hogy miközben a NER egy monolit, megkerülhetetlen monstrumnak tűnik, valójában lehet, hogy karnyújtásnyira vagyunk a teljes összeomlásától. 

Nehezen, de kezdett elgondolhatónak tűnni az a forgatókönyv, amelyben Orbán Viktor az egyik pillanatban még egy mindenható uralkodó képében jelenik meg sokak fejében, majd a következőben már egy bukott autokrata, akinek éppen annyira nehéz elképzelni a politikai jövőjét, mint korábban a leválthatóságát. 

Orbán személyes bukásának mértéke szinte felfoghatatlan, éppen ezért érdemes egy pillanatra belegondolni. 

16 év alkotmányozó többség az országgyűlésben, közel korlátlan befolyás a gazdaságban, páratlan vagyoni koncentráció a környezetében, mindez megtámogatva a tömegmanipuláció teljes fegyverarzenáljával. Kormányzása idején Orbán lényegében bármit megkaphatott és elérhetett, bizonyos ügyekben a széles hazai és nemzetközi ellenállás sem riasztotta vissza, emlékezzünk csak uralkodásának egyik legszimbolikusabb eseménysorozatára, a CEU elüldözésére. 

A távozó miniszterelnök akarata hegyeket mozgatott meg ebben az országban, hogy aztán egy súlyos választási vereség néhány nap alatt alatt kipukkassza a végtelennek tűnő hatalom virtuális lufiját. 

Villámgyors átalakulás kezdődött a Fidesz-médiában, a hatóságok nyomoznak és eljárnak, vezető arcok mondanak le és vonulnak vissza, máshol darálnak és menekítenek, és még éppen hogy csak két hét telt el a választás óta. Orbán még márciusban is magabiztosan és fölényesen beszélt a parlamentben, ahová most már 36 év után be sem fog ülni, pedig korábban határozottan állította, hogy onnan tervez nyugdíjba menni. 

Sokféleképpen lehet távozni a hatalomból, méltósággal, dicstelenül és megszégyenülve is – kormányról ellenzékbe kerülni valószínűleg sosem kellemes. Viszont az a mértékű státuszvesztés, amely Orbán Viktorral történt egyik napról a másikra, nemzetközi szinten is ritkaság. Tegnap még a várban berendezett miniszterelnöki iroda a fővárosra néző impozáns panorámával, díszes udvartartással és biztonsági emberek hadával, holnap meg ki tudja. A rangba és a múltbéli sikerekbe persze lehet kapaszkodni, de ami ezután jön, az mindennek már csak a kicsinyített, lebutított mása lesz.   

A népi bölcsességek kiemelkedő alakjaként bukásával ő maga is megerősít egy népszerű igazságot: magasról lehet a legnagyobbat esni. Orbán története azonban ennél is fontosabb üzenetet hordoz a társadalom és a jövő politikusai felé: nincs az a mértékű hatalom, amelyet ne lehetne elveszíteni, és bármennyire is elképzelhetetlennek tűnik, egyszer tényleg minden és mindenki leváltható.”

Nyitókép: Facebook/Fábián Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2026. április 27. 12:38
Kis hülye buzi lesz e 16 éved a telexnél...
Válasz erre
0
0
xyz123-3
2026. április 27. 12:35
“Orbán története azonban ennél is fontosabb üzenetet hordoz a társadalom és a jövő politikusai felé: nincs az a mértékű hatalom, amelyet ne lehetne elveszíteni, és bármennyire is elképzelhetetlennek tűnik, egyszer tényleg minden és mindenki leváltható.” Baszki, 16 éven keresztül nyomtátok, hogy Orbán Viktor diktatúrát épít és soha nem lehet leváltani. Telex a hírhamisítók bandája.
Válasz erre
1
0
hellobello-2
2026. április 27. 12:26
Hányjátok a vért agymosott csürhe fideszesek. Imádom látni!! IMÁDOM!!
Válasz erre
0
5
pipa89
2026. április 27. 12:22
A FOS slimfit agymosottja. Ezek nem értik, hogy mi az értékkülönbség a két oldal között. Mi homogének vagyunk ebből a szempontból, ellentétben veletek, akik darabokra fognak hullani az első nagy próbatételnél! Arról nem beszélve, hogy közelít az energiakrízis. Ahogy Orbán minden szava valóra válik, úgy fogtok összeomlani...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!