Török Gábor szerint az eddig ismert Fidesznek vége – új szerepet kaphat Orbán Viktor, ismert név vezényelheti le a párt megújítását

Itt az első meglepetés: Magyar Péter nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.
Miközben a Fidesz a választási sokk utáni bénultsággal küzd, a leköszönő miniszterelnök háttérbe vonulása és Magyar Péter elszámoltatási stratégiája rajzolhatja át a magyar politikai térképet – véli a szakértő.
Török Gábor szerint a 2026-os választási vereség után a Fidesz egy olyan egzisztenciális válságba került, amelyből a jelenlegi struktúrában nincs kiút.
A Medián adatai alapján a párt bázisának harmada elpárolgott, támogatottságuk pedig a 2010-es MSZP-t idézi.
Az elemző a 24.hu Törökülés című podcastműsorában hangsúlyozta: az egyszemélyi függőségi rendszerre épülő Fidesz kora lejárt.
Bár Orbán Viktor politikai karrierjének vége még nem borítékolható, de a rendszer ilyen formában biztosan nem tudja visszaszerezni a hatalmat.
Török szerint a pártnak sürgősen új „missziót” kellene hirdetnie a tábornak, ám a vezetés egyelőre adós a vereség okainak feltárásával és az ellenzéki szerep definiálásával.
Orbán Viktor jövője kapcsán az elemző arról beszélt, hogy a leköszönő kormányfő várhatóan nem veszi fel parlamenti mandátumát, és a pártelnöki poszttól való visszalépése is nyitott kérdés.
Felmerült a székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András neve mint lehetséges megújító, miközben Orbán egyfajta háttérbe vonult stratégaként – a lengyel Jaroslaw Kaczynski mintájára – biztosíthatná a rendszer egyben maradását.
Török bírálta a fideszes politikusok „katasztrófaturizmusát” is, utalva Szijjártó Péter telexes szereplésére, amely véleménye szerint nem a párt épülését, hanem inkább a vereség utáni zavarodottságát reprezentálja.
Az elemző különbséget tett az „Orbán = Gyurcsány” hasonlat kapcsán: bár jelenleg túlzásnak érzi az összevetést a tábor nagysága és a vezetők megítélése miatt, elismerte, hogy ha nem történik gyors változás, fél év múlva már megállhat a párhuzam. A választók elvárásai ugyanis brutálisak:
Magyar Péterben egy „politikai kalapácsot” látnak, akitől a múlt rendszer kíméletlen felszámolását várják.
Török szerint Magyar Péternek szüksége is lesz erre a „guillotine-szerű” elszámoltatási drámára a nyilvánosság előtt, hogy a háttérben nyugodtabban hozhassa meg a kormányzásával járó népszerűtlen gazdasági és költségvetési döntéseket.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner