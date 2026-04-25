Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer mszp török gábor fidesz orbán viktor

Török Gábor szerint az eddig ismert Fidesznek vége – új szerepet kaphat Orbán Viktor, ismert név vezényelheti le a párt megújítását

2026. április 25. 15:30

Miközben a Fidesz a választási sokk utáni bénultsággal küzd, a leköszönő miniszterelnök háttérbe vonulása és Magyar Péter elszámoltatási stratégiája rajzolhatja át a magyar politikai térképet – véli a szakértő.

Török Gábor szerint a 2026-os választási vereség után a Fidesz egy olyan egzisztenciális válságba került, amelyből a jelenlegi struktúrában nincs kiút. 

A Medián adatai alapján a párt bázisának harmada elpárolgott, támogatottságuk pedig a 2010-es MSZP-t idézi.

Az elemző a 24.hu Törökülés című podcastműsorában hangsúlyozta: az egyszemélyi függőségi rendszerre épülő Fidesz kora lejárt. 

Bár Orbán Viktor politikai karrierjének vége még nem borítékolható, de a rendszer ilyen formában biztosan nem tudja visszaszerezni a hatalmat. 

Török szerint a pártnak sürgősen új „missziót” kellene hirdetnie a tábornak, ám a vezetés egyelőre adós a vereség okainak feltárásával és az ellenzéki szerep definiálásával.

Orbán Viktor jövője kapcsán az elemző arról beszélt, hogy a leköszönő kormányfő várhatóan nem veszi fel parlamenti mandátumát, és a pártelnöki poszttól való visszalépése is nyitott kérdés. 

Felmerült a székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András neve mint lehetséges megújító, miközben Orbán egyfajta háttérbe vonult stratégaként – a lengyel Jaroslaw Kaczynski mintájára – biztosíthatná a rendszer egyben maradását. 

Török bírálta a fideszes politikusok „katasztrófaturizmusát” is, utalva Szijjártó Péter telexes szereplésére, amely véleménye szerint nem a párt épülését, hanem inkább a vereség utáni zavarodottságát reprezentálja.

Az elemző különbséget tett az „Orbán = Gyurcsány” hasonlat kapcsán: bár jelenleg túlzásnak érzi az összevetést a tábor nagysága és a vezetők megítélése miatt, elismerte, hogy ha nem történik gyors változás, fél év múlva már megállhat a párhuzam. A választók elvárásai ugyanis brutálisak: 

Magyar Péterben egy „politikai kalapácsot” látnak, akitől a múlt rendszer kíméletlen felszámolását várják. 

Török szerint Magyar Péternek szüksége is lesz erre a „guillotine-szerű” elszámoltatási drámára a nyilvánosság előtt, hogy a háttérben nyugodtabban hozhassa meg a kormányzásával járó népszerűtlen gazdasági és költségvetési döntéseket.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2026. április 25. 16:30 Szerkesztve
"a párt bázisának harmada elpárolgott, támogatottságuk pedig a 2010-es MSZP-t idézi." A párt szavazóinak pontosan az egyhatoda hiányzott mert a 2022-es hárommillió helyett 2,5 millió volt, a 2010-es MSZP kevesebb mint egymillió szavazójával több mint felére esett vissza, mert 2006-ban annyi szavazatuk volt mint most a Fidesznek..
Válasz erre
0
0
Grogu
2026. április 25. 16:24
2 megoldás lehetséges: 1. Lemond orkbán (mint ahogy azt azonnal kellett volna) és ezután elsorvad és megszűnik a fiatal demokraták családi/baráti vállalkozása 2. Nem mond le és ezután elsorvad és megszűnik a fiatal demokraták családi/baráti vállalkozása Mindenesetre nagyszerű lesz látni, h pénz nélkül mikor hullik szét az egész tákolmány, beleértve a mandi,megafon, mcc, nézőpont és hasonlók...;)
Válasz erre
0
2
Bodzay
2026. április 25. 16:13
Ahogy ez a két Gábor (Török, Fodor) évek hosszú során mindig felszínen tudnak maradni a nagy semmivel, az maga a csuda. Orbán pártelnöki minőségben maradjon a parlamentben, Lázár, vagy Gulyás legyen frakció vezető. Ami a legfontosabb, hogy országszerte alakuljanak ki a személyes kapcsolati rendszerek, legyen néha Békemenet, azaz legyen markáns láthatóság..
Válasz erre
4
2
Héja
2026. április 25. 16:08
Török fokozza a hülyeséget... Noha a választások óta pár prominens fideszes közölte, hogy ragaszkodnak Orbánhoz.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!