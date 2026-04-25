Budaházy György: Magyar Péter a legnagyobb szélhámos

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Ha a Tisza-kormány a tönk szélére viszi az országot, hárommillió nemzeti érzelmű most is ki fog menni az utcára.
Közel két hét telt el az országgyűlési választások óta, az eredmény mondhatni hivatalos: a Tisza Párt 141, a Fidesz 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Erre számított?
Én nem vagyok közvéleménykutató, ez nem az én szakterületem. Én is abba a körbe tartoztam, akik a jobboldali kutatócégek méréseit vette alapul, és az volt a tapasztalat is, hogy ők jobban mérték a választások előtti eredményt. És láthatóan a Mi Hazánk is ezek alapján taktikázott, tehát
mindenki azt gondolta, hogy szoros eredmény lehet, legrosszabb esetben a mérleg nyelve lehet a Mi Hazánk,
nekik ez is állt a kommunikációjuk középpontjában. De nem ez volt. Mindenesetre azt nehezen hiszem el, hogy ebből senki semmit nem érzékelt. Lehet, hogy a Fidesz felső vezetése sejtett valamit, de ez nem jött le a választókhoz.
Márpedig az eredmény távolról sem egyezett az előzetesen publikált jobboldali felmérésekkel.
Valóban. Többen jöttek is azzal, hogy csalás történt, de szerintem ez most nem állja meg a helyét. A Fidesz ennyi év után biztosan minden szavazókörbe delegált számlálót, és feltűnt volna nekik, ha csalni próbál bárki. Mi 2002-ben mi pont azért mentünk ki az Erzsébet hídra, mert mindenhonnan jöttek a jelzések, hogy ügyeskedések voltak. Itt ez tömegesen nem jelent meg. Hallottam olyat, hogy valaki kiszúrta, hogy a szavazólapon előre be volt ikszelve a Tisza Párt, de ezek érdemben biztos nem befolyásolták az eredményt.
Akkor mi lehet a Fidesz vereségének az oka?
Nyilván vannak általános igazságok, miszerint a belpolitikánál nagyobb hangsúlyt kapott a külpolitika, az emberek pedig előbbit helyezik előtérbe. A másik, hogy gazdaságilag nem volt prosperáló az utóbbi négy év, de legyünk őszinték, egész Európában vergődés volt. Én ezt nem érzem a kormány hibájának, hiszen érdemi áttörést senki nem tudott elérni, sőt ez a rendszer még bizonyított is, hogy ilyen nemzetközi helyzetben ütésállóan bírta a nyüstölést, a zsarolást. De kétségtelen, hogy egyhelyben toporgott az ország. Két problémát látok: az egyik a korrupció, a pénzlopás, ami ráragadt a kormányra, és aminek nyilván volt azért alapja, ami a jobboldali, nemzeti gondolkodású embereket is irritálta.
Mégis a Fidesz mellett érvelt a választás előtt.
Mert mi, nemzetben gondolkodók mérlegre tesszük a jót és a rosszat, és – ahogy azt Lázár János is többször mondta – több volt a jó. Hozzáteszem, ez nem egy jó választási szlogen, mert elismeri, hogy sok a rossz.
Mindenesetre ezt már jóval előbb fel kellett volna számolni, mert aki áldozata volt a rossznak, abban elolthatatlan gyűlölet keletkezett.
Szóval ezt nem tagadjuk le, miként a különböző meggazdagodásokat se. És itt nem Mészáros Lőrincre gondolok, mert ő nagyon sok embernek munkát ad, ott mindenkit kifizetnek, megszűnt a körbetartozás intézménye az építőiparban, ami nagy dolog, mert azt már elfelejtettük, hány ember ment tönkre, lett öngyilkos korábban emiatt.
Én az érdemtelen meggazdagodásról beszélek, akik miatt sokan nem szavaztak a Fideszre.
Hozzáteszem, nem igaz, hogy ez Fidesz jelenség, mert a Gyurcsány-rezsim idejében mindez ugyanígy jelen volt, csak ott nem voltak mellette eredmények. Ők úgy tettek zsebre mindent, hogy semmit nem adtak az országnak.
Mindez elegendő volt ehhez a választási eredményhez?
Nem. Az ősbűn, ahonnan ez ki tudott bújni, az a kegyelmi botrány.
Ezt hogy érti?
Nem úgy, ahogy mások gondolnák. Az egyetlen voltam, aki megszólalt annak idején, meg is kaptam a magamét, mégis állítom, hogy nekem volt igazam. Ugyanis ebbe bele kellett volna állni, és meg kellett volna védeni a köztársasági elnököt.
Novák Katalinnak nem kellett volna lemondania egy ilyen ügy után?
Nem. Mert nem volt az egy rossz döntés. Akárki akármit mond.
Ott gyengeséget mutatott a hatalom, szétnyílt, kilökte magából azokat az embereket, akikről azóta elismerte, milyen jó emberek voltak.
Emlékezzünk arra, hogy Orbán Viktor maga mondta, hogy Varga Juditból milyen jó miniszterelnök is lehetett volna. Szóval ki lehetett volna állni.
Itt egy pedofil ügyről beszélünk.
Várjon! Ez egy rutin dolog volt. Jött a pápa, ilyenkor szokás csoportos kegyelmet adni. Ez egy gesztus, erről a megbocsájtásról szól az egyház. Kiválasztottak egy csoportot, mi is ebbe tartoztunk, és beleesett ez az ember is. De ez egy piti ügy volt. Ez az ember nem volt pedofil, a bűne az volt, hogy inkább lojális volt a főnökéhez, mint gyanakvó. Ami lehetett egy bűn abban a pozícióban, meg is kapta érte a büntetését, le is ülte már, reintegrációs őrizetben volt. Szóval ezt meg lehetett volna védeni. Mondhatták volna, hogy „a csoportos kegyelem egy pápalátogatás alkalmával, egy gesztus az egyház felé az állam részéről. Egyébként meg kinek kellett volna kegyelmet adni? A sorozat betörőknek? Nekik kellett volna kegyelmet kapni tán? Ez egy kisebb súlyú kegyelem volt. Ennyi!” Én a börtönben láttam, hogy súlyos bűnözők is beadták a kérvényt.
Visszatérve, miként hathatott ez ki a mostani választási eredményre?
Egymás ellen fordultak a Fideszen belül, és így sem nyertek vele semmit.
Gyengeséget mutattak, és ezen a lyukon bújt ki Magyar Péter.
Lehet, hogy megpróbáltak volna valaki mást felépíteni, ha nem ő jön, de Márki-Zay Péter után nem nagyon találhattak volna jobbat, vadabbat, agresszívebbet. Sok szempontból volt megfelelő Magyar Péter, hiszen a balosok is rájöttek, hogy Gyurcsány végképp kiölte a szimpátiát a baloldal felé, és nem tudnak baloldali karizmatikus embert felépíteni. Ezért már 2022-ben is egy jobboldalit próbáltak keresni, aki nem jött be. De a koncepció megmaradt, és azt mondták, nem is az a lényeg, hogy bal vagy jobboldali, hanem hogy legyen Fideszes. Mert ugye a Fidesz szlogenje is az volt, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb, ami erre rá is játszott. És kezd kiderülni, hogy egyre több harmad- vagy negyed vonalbeli fideszes bukkan fel Magyar Péter mellett.
Olyan ember bújt ki a résen, aki kellően agresszív is volt, és megvolt az a bolsevik mentalitás is, ami a balosoknak tetszett.
Ez így alkalmas volt arra, hogy 600 ezer embert leválasszon a Fidesz 2022-es választói tömegéből, hiszen nem érezték a kockázatot, mondván, ez nagyjából ugyanaz lesz.
Ennyi elég lett volna a 2/3-os nyeréshez?
A balos szavazókat talán nem ez mozgatta, de a jobboldalon ezzel leválasztottak 600 ezer embert. És az influenszerek meggyőzése is okos húzás volt. Ezzel azokat is megmozdították, akik sosem szavaztak eddig, vagy új szavazók voltak, és 95 százalékuk a Tiszára szavazatott, ez lehetett mondjuk félmillió ember. Mindemellett a balos kispártokról is leválasztottak 150 ezer embert, így összesen 1,3 millió szavazó mozdult erről arról a pontról, ahol volt. De, tegyük hozzá, hogy ekkora szám mellett nem csak a Fidesz szerepelt le, hanem a Mi Hazánk is. Ők ugyanis mindössze húszezerrel tudták növelni a szavazótáborukat négy év alatt. Ez a választás nekik is óriási kudarc, egyhelyben toporognak, noha ellenzéki pártként ugyanúgy támadták a kormányt, mégsem tudtak akár 100 ezer embert leakasztani, hiába számítottak erre.
A kampányban többedmagával arra buzdította a nemzeti érzelmű szavazókat, hogy egyéniben a Fideszre voksoljanak, és listán támogassák a Mi Hazánkat. Mindezzel céltáblát csinált magából a nemzeti radikálisok körében.
Itt sajnos az a régi szemellenzős, frusztrált nemzeti radikalizmus jött elő, hogy ha valaki egy kicsit is kritizálja őket, akkor támadnak. És ezt – szerintem helytelenül – velünk szemben is elkövették, mert én nem a Mi Hazánk szavazóihoz szóltam, hanem a hazafias érzelműekhez. Én egy nemzeti érzelmű közszereplő vagyok, aki nemzeti radikális. Szókimondó, ki mer állni, cselekszik, ha kell. De, az alapvető motiváció a hazafias érdek. 2002-ben az Erzsébet hídra is azért mentem ki, és akartuk a szavazatok újra számlálását, hogy a Fidesz győzzön, mert
éreztük a csalást, és éreztük, hogy a Fidesz ugyan nem tökéletes, de egy félig kész házat könnyebb tovább építeni, mint újat építeni.
És azért is, hogy MIÉP a parlamentben legyen. A Fideszért és a MIÉP-ért álltunk ki. Most ugyanez történt. Mindenki szoros versenyre számított, ez volt a logikus lépés, ezért egyszerre támogattam a két dolgot. Erre kaptam olyan igazságtalan pofátlan leugatást, mintha én elárultam volna a nemzeti radikalizmust, holott én egy önálló nemzeti radikális vagyok, akit nem a MIÉP, a Jobbik vagy a Mi Hazánk csinált meg.
Ki meri kétségbe vonni például, hogy Petrás János, Hegedűs Lóránt vagy én nem tettünk eleget a nemzeti radikalizmus létezéséért?
Semmivel nem tettünk kevesebbet, mint Toroczkai László vagy Novák Előd. Jogunk van szólni a nemzeti radikális emberekhez. Nem anyagi érdekből, hanem a hitünk alapján. Ezért nem lehet árulónak nevezni minket, mi nem árultunk el egy pártot, ahogy azt tette például Jakab Péter a Jobbik elnökeként.
Alakul egy kormány, ismerünk már pár nevet, látjuk, milyen a miniszterelnök-jelölt. Mi a benyomása a hamarosan esküt tevő Tisza-kormányról?
Megmondom őszintén, miután meghallgattam Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatóját, jobb kedvem lett, mert stratégiai kérdésekben, az euró bevezetését és az európai ügyészséget leszámítva,
lényegében Orbán Viktor programját hirdette meg.
Azt látom, hogy a legfontosabb kérdésekben azt mondja, amit a Fidesz-kormány és a Mi Hazánk is mond, hiszen stratégiai kérdésekben Toroczkai László véleménye sem különbözött a kormány megállapításaitól.
Akkor mi a baj a Tiszával?
Én kétszer is elmentem meghallgatni Magyar Pétert, ott egy szó nem esett ezekről. Amit ő mondott, az Orbán Viktor folyamatos pocskondiázása, a Fidesz állandó tolvajozása, és az oroszok elleni uszítás volt. Az, hogy rendbe teszi az egészségügyet, meg az oktatását, állandó szlogenek, ez hálás téma minden választásnál az aktuális ellenzéknek.
De semmit nem mondott a nemzetközi stratégiai kérdésekről, energiáról, külpolitikáról. Ezzel az egésszel új értelmet nyer az a Tarr Zoltán féle mondás, miszerint, ha elmondunk mindent, akkor megbukunk. Valóban, ha ezt közölték volna, akkor a jobboldaliak azt mondták volna, hogy „oké, de ezt az Orbán jobban tudná”.
A balodliak meg azt, hogy „de hisz ez Orbán programja!” És végül senki nem szavazott volna rá. Ez a legnagyobb szélhámosság, ami eddig Magyarországon történt. Magyar Péter a legnagyobb politikai szélhámos.
Hogyan lehet megfelelni egy ennyire vegyes összetételű szavazóbázisnak?
Ő egy heterogén szavazóbázist verbuvált össze, nem elvi alapon szavaztak rá. A Tiszának nincs történelmi hagyománya. Lehet, hogy a lelkesedés összetartja őket, meg a buli, a lincselős hangulatú koncertek, de ennél többet ne nagyon várjunk tőle. Ráadásul
a mögötte álló erők, akik a pénzt és a médiát adták Magyar Péternek, egy balos programban érdekeltek.
Nekik a most meghirdetett program égeti a testüket. Tudjuk, hogy Magyar Péter hol ezt hazudja, hol azt, hogy a kampányban is képes volt 24 órán belül ellent mondani saját magának, de most egy nemzetközi sajtótájékoztatón, ország-világ előtt hirdette meg a programját, ami innentől kezdve számonkérhető lesz.
Mindeközben az Európai Unió egy 27 pontos követeléssel állt elő, ami köszönőviszonyban sincs mindazzal, amit most meghirdetett. Hogy lehet ebből kijönni?
Na igen, kérdés, hogy itt miként tud helyt állni. Mert például azt is mondta, nem enged be migránst, ami nagyon jó, de ha Brüsszelben behajtják rajta mindazt, amit kérnek, mit fog mondani? Szerintem
ő maga sem gondolta még végig, hogy fog ebből kijönni.
Ha az uniónak felel meg, a szavazóit veri át. Nem hiszek abban, hogy ezt a hatalmi helyzetet konszolidálni tudja, és meg tud felelni mindenkinek, ez a személyiségében sincs benne.
És akkor mi lesz?
Anarchia. Károlyi Mihály féle bukás. Szétcsúszik a kezében a hatalom, vagy személyiségéből fakadóan odacsapja az egészet az asztalra, és elege lesz nagyon hamar. Ne legyen így, de erre a forgatókönyvre is fel kell készülni. A jobboldalnak arra kell figyelni, hogy most gyilkos harc lesz a jobbközépen.
A woke ugyanis a klasszikus baloldal nimbuszát lerombolta. Mindenki liberálisabb jobboldalt próbál inkább csinálni, látjuk, a Tisza is azzal tudott győzni, hogy jobb Fideszt csinálnak.
Erre a pozícióra törekszik Magyar Péter is. És a két pártnak egy szavazóbázisért kell harcolnia most, a baloldal pedig le fog róla válni, és újra fogja magát szervezni.
Mit tudnak csinálni ilyen helyzetben a jobboldali pártok?
A Mi Hazánkat illetően ebbe a harcba beszállni szerintem észszerűtlen, mert hárman birkóznának ugyanazért, és Toroczkai a leggyengébb. Neki egy klasszikus nemzeti radikális pártot kellene építeni, erre van is társadalmi igény, hiszen sokan a MIÉP és a Jobbik után húztak a Fidesz felé. A Tiszának és a Fidesznek kell megvívni a harcot a jobbközépért. Ha a számokat nézzük, lehet mondani, hogy a legnagyobb felhatalmazást kapta a kormány, de a vesztes is a legnagyobb támogatást kapta, hiszen 2,5 millió ember szavazott rá, míg négy éve az ellenzék 1,9 millió voksot kapott. Az MDF 1994-es, valamint a baloldal 2010-es veresége is nagyobb volt ez alapján.
Jelentős vereség a mostani, de nem történelmi, főleg, ha azt vesszük, hogy a jobboldalra együttvéve közel hárommillióan szavaztak, és ha Magyar Péter hibázik, elsőként ez a hárommillió szavazó fog ellene fordulni.
Ráadásul ez a hárommillió ember – a saját szavazóival szemben – összetartó erő, nem heterogén csoport, mint a Tisza támogatói.
Orbán Viktor a választás után a Fidesz teljes megújulásáról beszélt, valamint arról, hogy egy szakmailag erős frakcióra lesz szükség az Országgyűlésben. A nemzeti oldalon mire számítanak?
A Fidesznek legalább egy évig ezt a tábort egyben, a kormányzóképességét pedig életben kell tartani, mert egy éven belül itt káoszba torkollhat ez a tiszás politika. Nehéz gazdasági és nemzetközi helyzetben kell kormányozni, amihez jön még Magyar Péter személyisége. Károlyi Mihály, aki annak idején nem tudta kézben tartani a dolgokat, bele is bukott, széthullott minden, és ráment az ország, amit a mai napig érzünk. Ez ne történjen meg még egyszer, de ha mégis megtörténik, ha káosz lesz, és előrehozott választás, egy olyan kormányzóképes erőre lesz szükség, amely azonnal vissza tudja venni a hatalmat. Ugyanakkor, ha mégis konszolidálóik a rendszer,
ha Magyar Péter minden kétségem ellenére kézben tudja tartani az ország vezetését, és jó irányba mozdulnak a dolgok, akkor viszont azzal kell számolni, hogy a Fidesz felmorzsolódik,
ahogy ez megtörtént nagy vereség után az MDF-el, az MSZP-vel, az SZDSZ-el. És akkor újra kell rendezni a sorokat egy új brand-del.
A jobboldali szavazóknak lesz feladata, ha – mint mondta – Magyar Péter káoszt teremt az országban?
Az eddigi tapasztalat Magyarországon az, hogy mindig végigmegy egy ciklus, még Gyurcsányt sem sikerült 2006-ban megbuktatni. Viszont eddig nem volt közben világrend váltás. Most azonban van. Nem tudjuk, hogy mit hoz a Tisza-kormány. De azt tudjuk, hogy mi is sokan vagyunk. Több millió szavazó áll a Tiszával szemben. Ez az erő össze fog tartani, ahogy 2006-ban is összetartott.
És ha Magyar Péter a tönk szélére viszi az országot, a nemzeti érzelműek most is ki fognak menni.
Ha ez a kormány összedől, vagy Magyar Péter a személyes problémái miatt feladja, vagy le akarják őt váltani a sajátjai, a nemzeti oldalnak nem szabad hagyni, hogy puha átmenet legyen és a tiszás parlament megválasszon valami új miniszterelnököt. Akkor új, előrehozott választást kell követelni, és a nemzeti oldalnak egyként kell emellett fellépni.
