Budaházy György: Magyar Péter a legnagyobb szélhámos

Ez így alkalmas volt arra, hogy 600 ezer embert leválasszon a Fidesz 2022-es választói tömegéből, hiszen nem érezték a kockázatot, mondván, ez nagyjából ugyanaz lesz.

Ennyi elég lett volna a 2/3-os nyeréshez?

A balos szavazókat talán nem ez mozgatta, de a jobboldalon ezzel leválasztottak 600 ezer embert. És az influenszerek meggyőzése is okos húzás volt. Ezzel azokat is megmozdították, akik sosem szavaztak eddig, vagy új szavazók voltak, és 95 százalékuk a Tiszára szavazatott, ez lehetett mondjuk félmillió ember. Mindemellett a balos kispártokról is leválasztottak 150 ezer embert, így összesen 1,3 millió szavazó mozdult erről arról a pontról, ahol volt. De, tegyük hozzá, hogy ekkora szám mellett nem csak a Fidesz szerepelt le, hanem a Mi Hazánk is. Ők ugyanis mindössze húszezerrel tudták növelni a szavazótáborukat négy év alatt. Ez a választás nekik is óriási kudarc, egyhelyben toporognak, noha ellenzéki pártként ugyanúgy támadták a kormányt, mégsem tudtak akár 100 ezer embert leakasztani, hiába számítottak erre.

A kampányban többedmagával arra buzdította a nemzeti érzelmű szavazókat, hogy egyéniben a Fideszre voksoljanak, és listán támogassák a Mi Hazánkat. Mindezzel céltáblát csinált magából a nemzeti radikálisok körében.

Itt sajnos az a régi szemellenzős, frusztrált nemzeti radikalizmus jött elő, hogy ha valaki egy kicsit is kritizálja őket, akkor támadnak. És ezt – szerintem helytelenül – velünk szemben is elkövették, mert én nem a Mi Hazánk szavazóihoz szóltam, hanem a hazafias érzelműekhez. Én egy nemzeti érzelmű közszereplő vagyok, aki nemzeti radikális. Szókimondó, ki mer állni, cselekszik, ha kell. De, az alapvető motiváció a hazafias érdek. 2002-ben az Erzsébet hídra is azért mentem ki, és akartuk a szavazatok újra számlálását, hogy a Fidesz győzzön, mert

éreztük a csalást, és éreztük, hogy a Fidesz ugyan nem tökéletes, de egy félig kész házat könnyebb tovább építeni, mint újat építeni.

És azért is, hogy MIÉP a parlamentben legyen. A Fideszért és a MIÉP-ért álltunk ki. Most ugyanez történt. Mindenki szoros versenyre számított, ez volt a logikus lépés, ezért egyszerre támogattam a két dolgot. Erre kaptam olyan igazságtalan pofátlan leugatást, mintha én elárultam volna a nemzeti radikalizmust, holott én egy önálló nemzeti radikális vagyok, akit nem a MIÉP, a Jobbik vagy a Mi Hazánk csinált meg.

Ki meri kétségbe vonni például, hogy Petrás János, Hegedűs Lóránt vagy én nem tettünk eleget a nemzeti radikalizmus létezéséért?

Semmivel nem tettünk kevesebbet, mint Toroczkai László vagy Novák Előd. Jogunk van szólni a nemzeti radikális emberekhez. Nem anyagi érdekből, hanem a hitünk alapján. Ezért nem lehet árulónak nevezni minket, mi nem árultunk el egy pártot, ahogy azt tette például Jakab Péter a Jobbik elnökeként.

Alakul egy kormány, ismerünk már pár nevet, látjuk, milyen a miniszterelnök-jelölt. Mi a benyomása a hamarosan esküt tevő Tisza-kormányról?

Megmondom őszintén, miután meghallgattam Magyar Péter első nemzetközi sajtótájékoztatóját, jobb kedvem lett, mert stratégiai kérdésekben, az euró bevezetését és az európai ügyészséget leszámítva,

lényegében Orbán Viktor programját hirdette meg.

Azt látom, hogy a legfontosabb kérdésekben azt mondja, amit a Fidesz-kormány és a Mi Hazánk is mond, hiszen stratégiai kérdésekben Toroczkai László véleménye sem különbözött a kormány megállapításaitól.

Akkor mi a baj a Tiszával?

Én kétszer is elmentem meghallgatni Magyar Pétert, ott egy szó nem esett ezekről. Amit ő mondott, az Orbán Viktor folyamatos pocskondiázása, a Fidesz állandó tolvajozása, és az oroszok elleni uszítás volt. Az, hogy rendbe teszi az egészségügyet, meg az oktatását, állandó szlogenek, ez hálás téma minden választásnál az aktuális ellenzéknek.

De semmit nem mondott a nemzetközi stratégiai kérdésekről, energiáról, külpolitikáról. Ezzel az egésszel új értelmet nyer az a Tarr Zoltán féle mondás, miszerint, ha elmondunk mindent, akkor megbukunk. Valóban, ha ezt közölték volna, akkor a jobboldaliak azt mondták volna, hogy „oké, de ezt az Orbán jobban tudná”.

A balodliak meg azt, hogy „de hisz ez Orbán programja!” És végül senki nem szavazott volna rá. Ez a legnagyobb szélhámosság, ami eddig Magyarországon történt. Magyar Péter a legnagyobb politikai szélhámos.

Hogyan lehet megfelelni egy ennyire vegyes összetételű szavazóbázisnak?

Ő egy heterogén szavazóbázist verbuvált össze, nem elvi alapon szavaztak rá. A Tiszának nincs történelmi hagyománya. Lehet, hogy a lelkesedés összetartja őket, meg a buli, a lincselős hangulatú koncertek, de ennél többet ne nagyon várjunk tőle. Ráadásul

a mögötte álló erők, akik a pénzt és a médiát adták Magyar Péternek, egy balos programban érdekeltek.

Nekik a most meghirdetett program égeti a testüket. Tudjuk, hogy Magyar Péter hol ezt hazudja, hol azt, hogy a kampányban is képes volt 24 órán belül ellent mondani saját magának, de most egy nemzetközi sajtótájékoztatón, ország-világ előtt hirdette meg a programját, ami innentől kezdve számonkérhető lesz.

Magyar Péter Manfred Weberrel és Ursula von der Leyennel (Fotó: MTI)

Mindeközben az Európai Unió egy 27 pontos követeléssel állt elő, ami köszönőviszonyban sincs mindazzal, amit most meghirdetett. Hogy lehet ebből kijönni?

Na igen, kérdés, hogy itt miként tud helyt állni. Mert például azt is mondta, nem enged be migránst, ami nagyon jó, de ha Brüsszelben behajtják rajta mindazt, amit kérnek, mit fog mondani? Szerintem

ő maga sem gondolta még végig, hogy fog ebből kijönni.

Ha az uniónak felel meg, a szavazóit veri át. Nem hiszek abban, hogy ezt a hatalmi helyzetet konszolidálni tudja, és meg tud felelni mindenkinek, ez a személyiségében sincs benne.

És akkor mi lesz?

Anarchia. Károlyi Mihály féle bukás. Szétcsúszik a kezében a hatalom, vagy személyiségéből fakadóan odacsapja az egészet az asztalra, és elege lesz nagyon hamar. Ne legyen így, de erre a forgatókönyvre is fel kell készülni. A jobboldalnak arra kell figyelni, hogy most gyilkos harc lesz a jobbközépen.

A woke ugyanis a klasszikus baloldal nimbuszát lerombolta. Mindenki liberálisabb jobboldalt próbál inkább csinálni, látjuk, a Tisza is azzal tudott győzni, hogy jobb Fideszt csinálnak.

Erre a pozícióra törekszik Magyar Péter is. És a két pártnak egy szavazóbázisért kell harcolnia most, a baloldal pedig le fog róla válni, és újra fogja magát szervezni.

Mit tudnak csinálni ilyen helyzetben a jobboldali pártok?

A Mi Hazánkat illetően ebbe a harcba beszállni szerintem észszerűtlen, mert hárman birkóznának ugyanazért, és Toroczkai a leggyengébb. Neki egy klasszikus nemzeti radikális pártot kellene építeni, erre van is társadalmi igény, hiszen sokan a MIÉP és a Jobbik után húztak a Fidesz felé. A Tiszának és a Fidesznek kell megvívni a harcot a jobbközépért. Ha a számokat nézzük, lehet mondani, hogy a legnagyobb felhatalmazást kapta a kormány, de a vesztes is a legnagyobb támogatást kapta, hiszen 2,5 millió ember szavazott rá, míg négy éve az ellenzék 1,9 millió voksot kapott. Az MDF 1994-es, valamint a baloldal 2010-es veresége is nagyobb volt ez alapján.

Jelentős vereség a mostani, de nem történelmi, főleg, ha azt vesszük, hogy a jobboldalra együttvéve közel hárommillióan szavaztak, és ha Magyar Péter hibázik, elsőként ez a hárommillió szavazó fog ellene fordulni.

Ráadásul ez a hárommillió ember – a saját szavazóival szemben – összetartó erő, nem heterogén csoport, mint a Tisza támogatói.

Orbán Viktor a választás után a Fidesz teljes megújulásáról beszélt, valamint arról, hogy egy szakmailag erős frakcióra lesz szükség az Országgyűlésben. A nemzeti oldalon mire számítanak?

A Fidesznek legalább egy évig ezt a tábort egyben, a kormányzóképességét pedig életben kell tartani, mert egy éven belül itt káoszba torkollhat ez a tiszás politika. Nehéz gazdasági és nemzetközi helyzetben kell kormányozni, amihez jön még Magyar Péter személyisége. Károlyi Mihály, aki annak idején nem tudta kézben tartani a dolgokat, bele is bukott, széthullott minden, és ráment az ország, amit a mai napig érzünk. Ez ne történjen meg még egyszer, de ha mégis megtörténik, ha káosz lesz, és előrehozott választás, egy olyan kormányzóképes erőre lesz szükség, amely azonnal vissza tudja venni a hatalmat. Ugyanakkor, ha mégis konszolidálóik a rendszer,

ha Magyar Péter minden kétségem ellenére kézben tudja tartani az ország vezetését, és jó irányba mozdulnak a dolgok, akkor viszont azzal kell számolni, hogy a Fidesz felmorzsolódik,

ahogy ez megtörtént nagy vereség után az MDF-el, az MSZP-vel, az SZDSZ-el. És akkor újra kell rendezni a sorokat egy új brand-del.

A jobboldali szavazóknak lesz feladata, ha – mint mondta – Magyar Péter káoszt teremt az országban?

Az eddigi tapasztalat Magyarországon az, hogy mindig végigmegy egy ciklus, még Gyurcsányt sem sikerült 2006-ban megbuktatni. Viszont eddig nem volt közben világrend váltás. Most azonban van. Nem tudjuk, hogy mit hoz a Tisza-kormány. De azt tudjuk, hogy mi is sokan vagyunk. Több millió szavazó áll a Tiszával szemben. Ez az erő össze fog tartani, ahogy 2006-ban is összetartott.

És ha Magyar Péter a tönk szélére viszi az országot, a nemzeti érzelműek most is ki fognak menni.

Ha ez a kormány összedől, vagy Magyar Péter a személyes problémái miatt feladja, vagy le akarják őt váltani a sajátjai, a nemzeti oldalnak nem szabad hagyni, hogy puha átmenet legyen és a tiszás parlament megválasszon valami új miniszterelnököt. Akkor új, előrehozott választást kell követelni, és a nemzeti oldalnak egyként kell emellett fellépni.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner