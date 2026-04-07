Petrás János, a Kárpátia frontembere: Egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell szavazni, mert nekik van esélyük elnyerni a mandátumot

Budaházy-testvérek: egyéniben a Fidesz-voks a nemzet érdeke (VIDEÓ)
A Budaházy-testvérek megosztották gondolataikat az április 12-i választások kapcsán. Szerintük a nemzet elemi érdeke, hogy a Fidesz kapjon ismét felhatalmazást.
Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek.
A Véleményvezér legújabb különleges adásában a nemzeti rock legendájával, Petrás Jánossal beszélgetett Filep Dávid. A Kárpátia frontembere többek között arról beszélt, hogy az április 12-i választáskor szerinte miért érdemes egyéniben a Fidesz jelöltjét támogatni, illetve hogy mit tart Magyar Péter ősbűnének!
A zenésszel készült beszélgetést alább tekinthetik meg:
Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek. Budaházy György testvérével, Budaházy Eddával szintén arra sarkallja a jobboldali, nemzeti érzelmű állampolgárokat, hogy az egyéni választókerületekben szavazzanak a Fideszre.
Az elmúlt napokban a Jobbik egykori elnöke is megszólalt, véleménye pedig egybecseng a fenti nyilatkozatokkal. Sneider Tamás az Ultrahang Plusz stúdiójában mondta el, hogy miért nem tartja szerencsésnek egyéniben a Mi Hazánk jelöltjét támogatni a fideszes indulóval szemben.
Sneider Tamás szerint a Fidesz az a párt, amelyik egyéni körzetekben győzhet, a Mi Hazánknak jelenleg erre nincs esélye.
Nyitókép: YouTube