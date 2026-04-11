„A mi számaink nem arra buzdítanak, hogy idegen érdekekért, idegen háborúkban folyjon magyar vér” – Petrás János a Mandinernek

Érdekes, vannak olyan közegek, ahol az terjed, hogy a Kárpátia nem gyerekeknek való, és hogy a bandatagok vért isznak.

Szoktunk vért fogyasztani – hurka formájában. És igen,

bármily meglepő néhányaknak, a gyerekek kifejezetten szeretik a zenénket.

Igyekszünk is kedvezni a családoknak, tizennégy év alatt már régóta ingyenesek voltak a koncertjeink, de néhány éve felemeltük a díjtalanság korhatárát tizennyolcra. Divatos szóval családbarát koncertjeink vannak, akármit is terjesztenek rólunk egyesek.

Mi kell ahhoz, hogy egy rockbanda rajongótábora „többgenerációs” legyen?

Mindig voltak állandó témák és örök értékek, amiket képviseltünk. Isten, haza, család – ez a hármas van a zászlónkra tűzve, de ezekből kiindulva mindig reagálunk aktuális történésekre is. Például ilyen volt néhány éve a Piros szív, fehér hó, zöld levél című dal, ami eredetileg a délvidéki háborúkra íródott, de átírtuk, hogy Kárpátaljáról szóljon.

Mindenkinek kicsit az a Kárpátia, amiben felnőtt.

A számaink sem mind ugyanazt az érzelmet közvetítik, vannak harcias, szomorú, de kifejezetten vidám, játékos dalaink is. Utóbbira példa a Csűrdöngölő című nóta, amelyben a magyar nyelvvel játszunk úgy, hogy minden versszak olyan szavakból áll, amelyekben kizárólag egyféle magánhangzó van. Például: „Köröm pörköltöm fölött / Szőrös bögöly röpködött / S csőrös csökött bőrtömlőből gyöngyöző sört hörpölök”. Az ilyen mondókaszerű dalokat a fiatalabb korosztály kifejezetten kedveli.

A Kárpátia máig nagyon aktív, idén is jelent meg albumuk, Memento címmel, az országot is járják és koncerteznek, legutóbb Debrecenben léptek fel. Mit éreznek, rányomja a bélyegét az emberek életére a választási kampány?

Nagyon jó hangulatú, felszabadult bulikat csinálunk mostanság is. A debreceni is ilyen volt.

Nem tapasztalom, hogy az emberek többsége azon keseregne, hogy rossz az élete. Ez persze nemcsak azon múlik, hogy mennyid van, hanem hogy te milyen jellem vagy.

Hogy megelégszel-e azzal a harminc négyzetméterrel is, amiben éppen élsz. Hogy meg tudod-e veregetni minden apró előrelépés után a saját válladat, azt mondva magadnak, „Öcsém, de faszagyerek vagy, hogy ezt is összehoztad!”, és hálás tudsz lenni a Jóistennek meg a barátaidnak, ha segítették az erőfeszítéseidet. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem is kell többre törekedni annál, mint amennyid éppen van és bízni abban, hogy ha teszel érte, akkor előbb-utóbb lesz ötven, nyolcvan vagy kétszáz négyzetmétered is. Az én környezetemben inkább ilyen hozzáállású emberek vannak. Igaz, azt is tudom, hogy sokan ezüstkanállal a seggükben születnek és mégsem elég jó nekik soha semmi.

Említette, hogy vannak harcias dalaik. Ma viszont a nemzeti oldal inkább a béke mellett van. Hogy fér ez össze?

A mi számaink nem arra buzdítanak, hogy idegen érdekekért, idegen háborúkban folyjon magyar vér.

A hazánkat védjük meg, ha kell, akár az életünk árán is – ez a mi üzenetünk. De ne akarjunk mindenáron belemenni olyan konfliktusokba mások kedvéért, amiken mi csak veszíthetünk. Régóta mondom, hogy hiába vannak szövetségeisenk, hiába az Európai Unió és a NATO, ha Magyarországot megtámadnák, csak magunkra számíthatnánk.

Köztudottan ellenezte a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozást. Ezek szerint ez nem változott annak ellenére sem, hogy most már a nemzeti radikális párt se nagyon feszegeti ezt a témát.

Most is ellenzem a tagságunkat, de amíg ez a helyzet, legalább hozzuk ki belőle a legjobbat. Például lehetőleg a nemzeti szuverenitásunknak több szeletét már ne adjuk fel.

Mondhatjuk azt, hogy a választásnak ez a tétje?

Igen, van a nemzeti oldal és vannak a globalisták. Ráadásul olyan évek jönnek, amikor a nemzeti oldalnak fokozottan nehéz dolga lesz. Látszik, hogy éppen átrendeződik a világrend, ilyenkor olyan vezető kell, aki tud lavírozni, tud egyszerre több vasat tartani a tűzben.

Bár nagy nemzet vagyunk, de kis ország, ennek tudatában kell kormányozni és védeni mindent, amink van. A nemzeti oldalnak most össze kell fognia a globalistákkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a választáson egyéniben arra a nemzeti jelöltre érdemes szavazni, amelyiknek esélye van győzni, tehát a Fidesz jelöltjére.

Pártlistán viszont mindenki vérmérséklete szerint válasszon a nemzeti pártok, a Fidesz és a Mi Hazánk között. Ez a jótanácsom a nemzeti radikális szavazóknak.

Nem tart attól, hogy a kommentelők majd megkérdezik, hogy mennyit kapott ezért? Vagy hogy mit szólnak majd ehhez a Mi Hazánkban?

Nem foglalkozom ilyen dolgokkal, elmondom, amit gondolok, ahogy Budaházy Gyuri is elmondta. Azoknak, akik szerint engem bárki megvásárolt, azt üzenem, nézzék meg nyugodtan, milyen egyszerű körülmények között élek, és látni fogják, mennyire vagyok megvásárolva…