„A mi számaink nem arra buzdítanak, hogy idegen érdekekért, idegen háborúkban folyjon magyar vér” – Petrás János a Mandinernek
2026. április 11. 09:24
.„Bár nagy nemzet vagyunk, de kis ország, ennek tudatában kell kormányozni és védeni mindent, amink van” – véli a Kárpátia frontembere, aki azt tanácsolja a nemzeti radikálisoknak, hogy egyéniben szavazzanak a Fidesz jelöltjére. Petrás Jánossal beszélgettünk zalakarosi otthonában politikáról és a zenekar huszonhárom évéről.
Egész életében Budapesten élt, de hat évvel ezelőtt Zalakarosra költözött. Önkéntes remeteségbe vonult, elmenekült a város zajától vagy valami gyakorlatiasabb oka volt a döntésének?
Mindez egyben. Akkoriban a koronavírus miatt nem lehetett koncertezni és rohadtul untuk magunkat. Semmi előnyét nem élveztem a nagyvárosnak, a vidéki életet pedig mindig szerettem. Magam is „pesti paraszt” vagyok, hiszen a külvárosban, Pestszentlőrincen éltem születésem óta. Baromfi, nyúl, zöldséges kiskert – ilyen a természetes környezetem. De végül, miután 2020 márciusában megszületett a legkisebb lányom, gondoltunk egy nagyot a feleségemmel – aki eredetileg zalakarosi – és ideköltöztünk.
Az épületek egyre szebbek, a hangulat viszont egyre silányabb. És nekem már túl nemzetközi.
Utóbbi miben nyilvánul meg?
Nemcsak arról van szó, hogy a jó ég tudja, milyen országokból jövő biciklis futárokat kell kerülgetni az utakon meg a járdán is – biciklihez nem kell semmilyen viszga, de én megkövetelném tőlük, mert némelyikük nem képes biztonságosan közlekedni –, hanem hogy
ha régebben volt egy kebabos a kerületben, azt mindenki ismerte. Ő volt a kebabos. Ma már minden utcasarkon olyan kajáldák vannak, amelyek bármelyik másik európai nagyvárosban is lehetnének.
Ezért mondom, hogy Budapest nemzetközi lett, egyre kevesebb olyan dolog van a fővárosban, ami jellegzetesen magyar, amivel csak minálunk lehet találkozni. Persze tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan honfitársaink, akik ennek örülnek, sőt azt szeretnék, hogy ez a folyamat haladjon tovább, én viszont nem örülök neki. Jobb lenne, ha Budapest ennél már csak nemzetibb lenne. Ne értsen félre, nem akarom én megállítani az idő kerekét, azt is tudom, hogy a kormány igyekszik gátat szabni a bevándorlásnak, de az én ízlésem szerint lehetne ezt a folyamatot jobban is fékezni.
Milyen az élet Zalakaroson?
Itt mindenkit ismerünk, mindenkinek köszönünk, odafigyelünk egymásra, segítünk egymásnak. Nyugalom van és biztonság. És tiszta az utca! Az ideköltözésünk utáni első sétámon eldobtam a cigicsikket az utcán, mintha Pesten lennék. Visszafelé magam szedtem fel. Szégyelltem magam, annyira feltűnő volt, hogy nincs körülötte egyetlen másik csikk sem.
Inkább itt boldogok az emberek vagy Budapesten?
Itt, de nyilvánvalóan mindenhol vannak örök elégedetlenek, akik ráadásul sosem fognak tenni azért, hogy jobb legyen nekik.
Említette, hogy szeretné, ha nemzetibb lenne a magyar főváros. Most március 15-én mind a két nagy rendezvényen rengeteg magyar zászló volt. Ez akár biztató is lehetne e tekintetben, nem?
Hát, én erre azt tudom mondani: attól még, hogy a szart becsomagoljuk piros-fehér-zöldbe, az még szar marad.
Az, amit a Tisza Párt képvisel, nekem nem nemzeti és akármivel becsomagolhatják, én nem fogok bedőlni az álcájuknak.
Nem teszek úgy, mintha nem tudnám, hogy a pártelnökkel szemben is heves ellenszenvet érez.
Az nem kifejezés. Mint minden normális férfi, szeretem, tisztelem a nőket. Neki meg az egész politikai pályafutása abból indult, hogy a saját feleségéről hangfelvételt készített és megpróbálta bemártani. Aztán az is kiderült, hogy éveken át terrorizálta a gyerekei anyját. A női riporterekkel szemben is mindig nagyon „bátor”. Meg volt olyan is, hogy egy másik nővel keménykedett. Hogyan is volt? Fel kell idéznem, mert az az igazság, hogy nem ezzel a jóemberrel kelek-fekszem…
Arra gondol, amikor felhívta a Magyar Nemzeti Bank munkatársát, aki azt az ügyét vizsgálta, amire bennfentes kereskedés gyanúja vetült?
Arra. Nem beszélünk így nőkkel, ahogy ez az ember.
Azután volt, hogy egy koncertjén igen sarkosan adott hangot a véleményének. Tartalmilag azt mondta, kijárna egy nyakleves a Tisza-vezérnek. Csak ennél egy kicsit durvábban fogalmazott. Nem érzi, hogy ez azért már túlzás volt? Ma is megtenné?
Meg.
Bizonyos dolgok mellett nem szabad elmenni szó nélkül. Ilyen az, ha valaki férfi létére nőkkel keménykedik állandóan és így akar egy országot vezetni.
Huszonhárom éve alakult meg a Kárpátia. Bár népes rajongótáboruk van, a kulturális fősodor sosem nézte jó szemmel a nemzeti rock műfaját. Megérte árral szemben menni több mint két évtizeden keresztül?
Egy kötegnyi rólunk készült gyermekrajzot tudok mutatni, amiket koncerteken kaptunk ajándékba az évek során. Van olyan köztük, amelynek az alkotója azóta harminc is elmúlt, és most az ő gyereke készít rólunk rajzokat. A legutóbbi koncertünkön is kaptunk ilyet ajándékba.
Sosem azért csináltuk, hogy bekerüljünk a fősodorba.
Érdekes, vannak olyan közegek, ahol az terjed, hogy a Kárpátia nem gyerekeknek való, és hogy a bandatagok vért isznak.
Szoktunk vért fogyasztani – hurka formájában. És igen,
bármily meglepő néhányaknak, a gyerekek kifejezetten szeretik a zenénket.
Igyekszünk is kedvezni a családoknak, tizennégy év alatt már régóta ingyenesek voltak a koncertjeink, de néhány éve felemeltük a díjtalanság korhatárát tizennyolcra. Divatos szóval családbarát koncertjeink vannak, akármit is terjesztenek rólunk egyesek.
Mi kell ahhoz, hogy egy rockbanda rajongótábora „többgenerációs” legyen?
Mindig voltak állandó témák és örök értékek, amiket képviseltünk. Isten, haza, család – ez a hármas van a zászlónkra tűzve, de ezekből kiindulva mindig reagálunk aktuális történésekre is. Például ilyen volt néhány éve a Piros szív, fehér hó, zöld levél című dal, ami eredetileg a délvidéki háborúkra íródott, de átírtuk, hogy Kárpátaljáról szóljon.
Mindenkinek kicsit az a Kárpátia, amiben felnőtt.
A számaink sem mind ugyanazt az érzelmet közvetítik, vannak harcias, szomorú, de kifejezetten vidám, játékos dalaink is. Utóbbira példa a Csűrdöngölő című nóta, amelyben a magyar nyelvvel játszunk úgy, hogy minden versszak olyan szavakból áll, amelyekben kizárólag egyféle magánhangzó van. Például: „Köröm pörköltöm fölött / Szőrös bögöly röpködött / S csőrös csökött bőrtömlőből gyöngyöző sört hörpölök”. Az ilyen mondókaszerű dalokat a fiatalabb korosztály kifejezetten kedveli.
A Kárpátia máig nagyon aktív, idén is jelent meg albumuk, Memento címmel, az országot is járják és koncerteznek, legutóbb Debrecenben léptek fel. Mit éreznek, rányomja a bélyegét az emberek életére a választási kampány?
Nagyon jó hangulatú, felszabadult bulikat csinálunk mostanság is. A debreceni is ilyen volt.
Nem tapasztalom, hogy az emberek többsége azon keseregne, hogy rossz az élete. Ez persze nemcsak azon múlik, hogy mennyid van, hanem hogy te milyen jellem vagy.
Hogy megelégszel-e azzal a harminc négyzetméterrel is, amiben éppen élsz. Hogy meg tudod-e veregetni minden apró előrelépés után a saját válladat, azt mondva magadnak, „Öcsém, de faszagyerek vagy, hogy ezt is összehoztad!”, és hálás tudsz lenni a Jóistennek meg a barátaidnak, ha segítették az erőfeszítéseidet. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem is kell többre törekedni annál, mint amennyid éppen van és bízni abban, hogy ha teszel érte, akkor előbb-utóbb lesz ötven, nyolcvan vagy kétszáz négyzetmétered is. Az én környezetemben inkább ilyen hozzáállású emberek vannak. Igaz, azt is tudom, hogy sokan ezüstkanállal a seggükben születnek és mégsem elég jó nekik soha semmi.
Említette, hogy vannak harcias dalaik. Ma viszont a nemzeti oldal inkább a béke mellett van. Hogy fér ez össze?
A mi számaink nem arra buzdítanak, hogy idegen érdekekért, idegen háborúkban folyjon magyar vér.
A hazánkat védjük meg, ha kell, akár az életünk árán is – ez a mi üzenetünk. De ne akarjunk mindenáron belemenni olyan konfliktusokba mások kedvéért, amiken mi csak veszíthetünk. Régóta mondom, hogy hiába vannak szövetségeisenk, hiába az Európai Unió és a NATO, ha Magyarországot megtámadnák, csak magunkra számíthatnánk.
Köztudottan ellenezte a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozást. Ezek szerint ez nem változott annak ellenére sem, hogy most már a nemzeti radikális párt se nagyon feszegeti ezt a témát.
Most is ellenzem a tagságunkat, de amíg ez a helyzet, legalább hozzuk ki belőle a legjobbat. Például lehetőleg a nemzeti szuverenitásunknak több szeletét már ne adjuk fel.
Mondhatjuk azt, hogy a választásnak ez a tétje?
Igen, van a nemzeti oldal és vannak a globalisták. Ráadásul olyan évek jönnek, amikor a nemzeti oldalnak fokozottan nehéz dolga lesz. Látszik, hogy éppen átrendeződik a világrend, ilyenkor olyan vezető kell, aki tud lavírozni, tud egyszerre több vasat tartani a tűzben.
Bár nagy nemzet vagyunk, de kis ország, ennek tudatában kell kormányozni és védeni mindent, amink van. A nemzeti oldalnak most össze kell fognia a globalistákkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a választáson egyéniben arra a nemzeti jelöltre érdemes szavazni, amelyiknek esélye van győzni, tehát a Fidesz jelöltjére.
Pártlistán viszont mindenki vérmérséklete szerint válasszon a nemzeti pártok, a Fidesz és a Mi Hazánk között. Ez a jótanácsom a nemzeti radikális szavazóknak.
Nem tart attól, hogy a kommentelők majd megkérdezik, hogy mennyit kapott ezért? Vagy hogy mit szólnak majd ehhez a Mi Hazánkban?
Nem foglalkozom ilyen dolgokkal, elmondom, amit gondolok, ahogy Budaházy Gyuri is elmondta. Azoknak, akik szerint engem bárki megvásárolt, azt üzenem, nézzék meg nyugodtan, milyen egyszerű körülmények között élek, és látni fogják, mennyire vagyok megvásárolva…
A Budaházy testvérek mellett a kormány melletti kiállást szorgalmazza Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, Borbály Zsolt Attila író, de a Fidesz mellett tette le a voksát Bogár László közgazdász, Sneider Tamás és Rig Lajos egykori jobbikos is.
A szakértők egy nappal a választás előtt aláhúzták: a külföldi szavazatok miatt akár napokig elhúzódhat a végső eredmény kihirdetései, így a politikai erőknek komoly felelősségük van, hogy mit üzennek a választóik felé.