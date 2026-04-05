04. 06.
hétfő
országgyűlési választás 2026 rig lajos budaházy györgy petrás jános bogár lászló fidesz Magyar Péter

A nemzeti oldal ikonikus szereplői állnak ki a Fidesz mellett

2026. április 05. 18:57

A Budaházy testvérek mellett a kormány melletti kiállást szorgalmazza Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, Borbály Zsolt Attila író, de a Fidesz mellett tette le a voksát Bogár László közgazdász, Sneider Tamás és Rig Lajos egykori jobbikos is.

Egyre több, a nemzeti oldal radikális táborához köthető közszereplő hívja fel a figyelmet arra, hogy

 az április 12-i választáson az egyéni választókerületekben a Fideszt kell támogatni, mert ez a nemzeti érdek.

A kormány melletti kiállást szorgalmazza Petrás János, a Kárpátia zenekar énekese, Borbály Zsolt Attila író, de a Fidesz mellett tette le a voksát Bogár László közgazdász, Sneider Tamás és Rig Lajos egykori jobbikos is.

Erre sarkallja a jobboldali szavazókat Budaházy Edda és Budaházy György is, akik a Mandinernek adott interjúban azt hangsúlyozták, hogy 

most nem szabad lázadni a hatalom ellen, hanem támogatni a kormányt abban, hogy folytathassa az elkezdett munkát, a veszélyek korában nem szabad kockára tenni sem a biztonságunkat, sem a szuverenitásunkat.

A nemzeti oldalon stratégiai döntést kell hozni

Budaházy Edda szerint minden választás előtt azt mondjuk, hogy az sorsdöntő, de ez most még nagyobb jelentőséggel bír. Mint mondta, annyi mindent felépítettünk az elmúlt 15 évben, ami nagyon könnyű lenne lerombolni, ha a Tisza nyerne. 

Mind belföldi, mind külföldi szempontból nagy a tét, ugyanis a magyar nemzeti oldal győzelmével a patrióta erők Nyugat-Európában is megerősödhetnek, és akinek magyar szíve van, annak ezt éreznie kell

 – mutatott rá. 

A nemzeti oldal egyik meghatározó alakja, Budaházy Edda egyéniben a Fidesz jelöltjére fog szavazni, mert nemzeti érdek, hogy kormányon maradjon (forrás: Facebook/Budaházy Edda)

A Magyar Péter-jelenségről azt mondta, a szép Heléna és a trójai történet jut eszébe. – Magyar Péter elveszítette Varga Juditot, és ezért lerombolja Tróját. Nem mérlegel a gyalázkodásban, míg az elején még szerinte is voltak jó dolgok az Orbán-kormányban, most már minden rossz, 

csak a pusztítás, az elvakult düh van, ami veszélyes, mert nem tudjuk, kormányra kerülve mit tenne.

Ráadásul uniós hátszéllel teszi mindezt – mutatott rá.

Budaházy Edda a választási esélyekről azt mondta, a Tisza nem tudja legyőzni a két jobboldali pártot, ijesztő, hogy hány embert vezetnek meg. – Stratégiai döntést kell hozni, és egyéniben a Fidesz jelöltjét, listán a Mi Hazánkat kell támogatni – vélekedett.

Orbán Viktorral felemelkedhet a magyarság csillaga

Budaházy György azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti radikális tábor egységes lelki és elvi közösség, és ha fegyelmezetten cselekszik, győzhet. 

Most az ellenoldal rájött, hogy mindenkit össze kell szedni Mordorban. Most okosnak kell lenni a nemzeti radikális táborban is, egyéniben a Fideszt kell támogatni 

– hangsúlyozta.

Kitért arra, hogy mindenki érzi, hogy van egy világrend váltás, ami legutóbb az első világháború végén volt Európában, és annak is voltak nyertesei a környezetünkben a mi kárunkra. – Mi is lehettünk volna nyertesek, és kiszabadulhattunk volna a Habsburg birodalomból egy önálló középhatalomként megjelenve, újraindítva a magyar királyság régi tradicionális történelmét, de elrontottuk, mert amikor érezni kellett volna, mire kell a súlypontot helyezni, egy olyan kalandor került hatalomra, aki zsákutcába, vakvágányra vitte az országot, és a mai napig ezt szenvedjük.  – Most ugyanez a helyzet, ha a mostani világrend váltásnál, amit Orbán Viktor is érez, és jól kezeli, újra elkövetjük ugyanazt a hibát, mint a világháború után, talán még rosszabb helyzetbe kerülünk, mint száz évvel ezelőtt – fogalmazott, rámutatva, hogy ha viszont nem követjük el ezt a hibát, akkor 

ebben a felszabadult mozgástérben felemelkedhet a magyarság csillaga.

Kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben már rengeteg olyan dolgot tett a NER rendszere, ami az összmagyarság szempontjából jó. És ezért nem mindegy, hogy ki kerül hatalomra, mert nem a NER-t kell leváltani, ezt kell tovább építeni, lefaragni belőle, ami rossz, javítgatni, ami jó, jó ötletekkel megtámogatva. – A Tisza győzelmi veszélye az, hogy nem tudjuk, mi lesz, csak azt tudjuk, hogy gyűlölni kell az Orbán-rendszert, meg az oroszokat, amire nem lehet építeni egy országot – hangsúlyozta Budaházy György.

Magyar Péternek az ország egy üzleti vállalkozás

Hozzátette, szerinte amikor Magyar Péter magyarkodik, „a mindenféle komcsi meg feminista fogcsikorgatva hallgatja”. –  De Magyar Péternek nem ez a legfontosabb, az egyénisége szerint szeret jól és könnyen élni, ez számára egy üzleti vállalkozás. Óriási frakciója lesz, milliárdos támogatással, tehát jól átverte a szavazóit meg a képviselőit is, mert a jólét érdekli, és nem az, hogy az országgal mi lesz – vélekedett.

Szerinte 

a Tisza Párt minden szempontból kárt okozna, mindent elherdálnának, amit ez a rendszer felhalmozott, és ott állnánk, ugyanúgy, mint a Gyurcsány-korszaknál. 

– Ráadásul ezzel a Tisza szavazók is rosszul járnának, hiszen nem alanyi jogon járnak a mostani kedvezmények – mondta, kitérve arra is, hogy a mai ellenzék is ahhoz a balos társasághoz gyökerezik vissza, akik 1994-ben hatalomra jutottak. Mindenhol ők voltak, a médiában, a gyárak élén, de 1998-ban elveszítették a választást, mert annyira tehetségtelenek voltak az ország irányítására. Gyurcsányék pedig az első négy évben úgy taccsra tették az országot, ahogy az az öszödi beszédből ki is derül. 

És ezek a baloldali szakértők vannak most Magyar Péter mellett, ezért életveszélyes a kezükbe adni a hatalmat 

– szögezte le Budaházy György.

Nem szabad kockáztatni

A Budaházy testvérekkel egyetértve tette le a voksát a Fidesz mellett Petrás János, a Kárpátia zenekar frontembere is, aki azt hangsúlyozta, nemzeti érdek, hogy a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fideszre szavazzanak. 

Hasonlóan fogalmazott Borbély Zsolt Attila közíró is, aki száz százalékig egyetért Budaházy Györggyel és Budaházy Eddával abban, hogy 

aki a Mi Hazánkra szavaz listán, egyéniben szavazzon a Fideszre, hiszen annak van esélye, hogy megverje a nemzetellenes brüsszelita jelöltet.

Hegedűs Lóránt református lelkész is nyilatkozott a Patrióta Youtube-csatorna műsorának, szerinte a Mi Hazánk szavazói kellően öntudatosak, lelkiismeretesek és legfőképpen nemzetben gondolkodók, hogy tudják, érzékeljék, mi a tét.

Józan döntésre van szükség

Ma olyan veszélyben van a magyarság, mint Mohács idejében volt, Magyarország ugyanis egy globális játszma törésvonalán fekszik, így a magyarországi országgyűlési választás is ennek a játszmának a része – fogalmazott Bogár László közgazdász, aki ugyancsak a Fidesz jelöltjének támogatására hívta fel a figyelmet. A közgazdász a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva leszögezte, 

ahhoz, hogy a legnagyobb veszélyt elkerülhessük, józan döntésre van szükség. 

Ez azt jelenti, hogy egyéniben a Fidesz jelöltjét kell segíteni, mert ez teszi lehetővé azt, hogy „ez a fenyegető, és a globális térből is folyamatosan épített, romboló, pusztító stratégia beteljesülése mindenféleképpen elkerülhető legyen.”

Bogár László úgy fogalmazott, tudja, hogy 

mindig is volt törésvonal a nemzeti erőkön belül is, de most a történelmi tét olyan súlyos, hogy én abszolút biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog az együttműködést úgy megvalósítani ebben a helyzetben, hogy az a nemzet hosszú távú javát szolgálhassa.

Egykori jobbikosok is a Fideszt támogatására buzdítanak

Az elmúlt napokban a Jobbik egykori elnöke is megszólalt, véleménye pedig egybecseng a fenti nyilatkozatokkal. Sneider Tamás az Ultrahang Plusz stúdiójában mondta el, hogy miért nem tartja szerencsésnek egyéniben a Mi Hazánk jelöltjét támogatni a fideszes indulóval szemben. 

Egy másik volt jobbikos, Tapolca korábbi alpolgármestere is megszólalt a közelgő választás tétjét hangsúlyozva. Rig Lajos  saját közösségi oldal tett közzé felhívást, melyben azt kéri, hogy 

a veszprémi választókerületben Navracsics Tibort támogassák a választók. 

A politikus a videóban közölte, Navracsics Tibornak az is szívügye, hogy Tapolcára visszakerüljön az „egynapos sebészeti ellátás” is. A támogató gondolatokra Navrasics Facebook-oldalán reagált: 

Rig Lajossal négy éve sem voltunk ellenségek, pedig akkor is egy világ választotta el az ellenzéki és a kormánypárti képviselőjelölteket. Az általános politikai helyzet azóta sokat romlott, a mi akkor megkötött szövetségünk viszont sokkal erősebb lett. Barátságodért hálával, támogatásodért köszönettel tartozom!

Syndicalist-Cat
2026. április 06. 03:55
"Mi is lehettünk volna nyertesek, és kiszabadulhattunk volna a Habsburg birodalomból egy önálló középhatalomként megjelenve, újraindítva a magyar királyság régi tradicionális történelmét, de elrontottuk, mert amikor érezni kellett volna, mire kell a súlypontot helyezni, egy olyan kalandor került hatalomra, aki zsákutcába, vakvágányra vitte az országot, és a mai napig ezt szenvedjük." Valaki lenne szives elmondani ki ez a kalandor?
Töki
2026. április 05. 23:51
Igazuk van!!!
szim-patikus
•••
2026. április 05. 23:31 Szerkesztve
Egyike, ha nem az első voltam abban, hogy Budaházy Györgynek szabadságát követeljem. Biztosra veszem, hogy ő személyesen nagyoön nagy árat fizetett érte és az még mindig tart hogy a Fidesz mellett cserébe kampánybábkánt szerepel a testvérével. Börtön napjai miatt sajnáltam, de az semmi ahhoz képest, ahogy most -ezt a jobb sorsa érdemes- embert látom megtörten. A hatalom vele történt aljas húzásaiért nyilván nem hibáztathatom őt. Nem török pálcát a testvére felett sem, mert nem tudom még elképzelni se azt, amit én tettem volna az ő helyükben. DE Olyan ez nekem mint amikor egy gyilkos a halott áldozata kezét mozgatva igazolná, hogy még él, amikor vele van. Itt be is fejezem, mert Élő halottakról vagy jót, vagy semmit... (Rest In Peace to both of them)
green1899white
2026. április 05. 23:28
Ja ja ok.. Érdekes azt még senkitől nem hallottuk , hogy akkor a Fideszesek meg szavazzanak listán MhM - re 🤔🤔
