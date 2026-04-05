A nemzeti oldal ikonikus szereplői állnak ki a Fidesz mellett

A Budaházy testvérekkel egyetértve tette le a voksát a Fidesz mellett Petrás János, a Kárpátia zenekar frontembere is, aki azt hangsúlyozta, nemzeti érdek, hogy a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fideszre szavazzanak.

Hasonlóan fogalmazott Borbély Zsolt Attila közíró is, aki száz százalékig egyetért Budaházy Györggyel és Budaházy Eddával abban, hogy

aki a Mi Hazánkra szavaz listán, egyéniben szavazzon a Fideszre, hiszen annak van esélye, hogy megverje a nemzetellenes brüsszelita jelöltet.

Hegedűs Lóránt református lelkész is nyilatkozott a Patrióta Youtube-csatorna műsorának, szerinte a Mi Hazánk szavazói kellően öntudatosak, lelkiismeretesek és legfőképpen nemzetben gondolkodók, hogy tudják, érzékeljék, mi a tét.

Józan döntésre van szükség

Ma olyan veszélyben van a magyarság, mint Mohács idejében volt, Magyarország ugyanis egy globális játszma törésvonalán fekszik, így a magyarországi országgyűlési választás is ennek a játszmának a része – fogalmazott Bogár László közgazdász, aki ugyancsak a Fidesz jelöltjének támogatására hívta fel a figyelmet. A közgazdász a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva leszögezte,

ahhoz, hogy a legnagyobb veszélyt elkerülhessük, józan döntésre van szükség.

Ez azt jelenti, hogy egyéniben a Fidesz jelöltjét kell segíteni, mert ez teszi lehetővé azt, hogy „ez a fenyegető, és a globális térből is folyamatosan épített, romboló, pusztító stratégia beteljesülése mindenféleképpen elkerülhető legyen.”

Bogár László úgy fogalmazott, tudja, hogy

mindig is volt törésvonal a nemzeti erőkön belül is, de most a történelmi tét olyan súlyos, hogy én abszolút biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog az együttműködést úgy megvalósítani ebben a helyzetben, hogy az a nemzet hosszú távú javát szolgálhassa.

Egykori jobbikosok is a Fideszt támogatására buzdítanak

Az elmúlt napokban a Jobbik egykori elnöke is megszólalt, véleménye pedig egybecseng a fenti nyilatkozatokkal. Sneider Tamás az Ultrahang Plusz stúdiójában mondta el, hogy miért nem tartja szerencsésnek egyéniben a Mi Hazánk jelöltjét támogatni a fideszes indulóval szemben.

Egy másik volt jobbikos, Tapolca korábbi alpolgármestere is megszólalt a közelgő választás tétjét hangsúlyozva. Rig Lajos saját közösségi oldal tett közzé felhívást, melyben azt kéri, hogy

a veszprémi választókerületben Navracsics Tibort támogassák a választók.

A politikus a videóban közölte, Navracsics Tibornak az is szívügye, hogy Tapolcára visszakerüljön az „egynapos sebészeti ellátás” is. A támogató gondolatokra Navrasics Facebook-oldalán reagált:

Rig Lajossal négy éve sem voltunk ellenségek, pedig akkor is egy világ választotta el az ellenzéki és a kormánypárti képviselőjelölteket. Az általános politikai helyzet azóta sokat romlott, a mi akkor megkötött szövetségünk viszont sokkal erősebb lett. Barátságodért hálával, támogatásodért köszönettel tartozom!