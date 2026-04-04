országgyűlési választás 2026 Választás 2026 bogár lászló fidesz

Bogár László a nemzeti radikális szavazóknak: az összefogás az egyetlen lehetőség!

2026. április 04. 16:16

A közgazdász elmagyarázta, miért fontos, hogy a nemzeti radikálisok egyéniben a Fidesz jelöltjére szavazzanak.

2026. április 04. 16:16
Bogár László

Egyéniben a nemzeti radikálisoknak is a Fidesz jelöltjére kellene szavazniuk, mert „ez az egyetlen lehetséges nemzetstratégia” – fogalmazott Bogár László a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva.

A közgazdász úgy vélekedett, a játékelmélet és a két fogoly dilemma alapvető szabályai szerint a közös stratégiai cél érdekében mindig az összefogás az egyetlen lehetőség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Bogár László szerint ma olyan veszélyben van a magyarság, mint Mohács idejében volt, Magyarország ugyanis egy globális játszma törésvonalán fekszik, így a magyarországi országgyűlési választás is ennek a játszmának a része.

A közgazdász aláhúzta, 

ahhoz, hogy a legnagyobb veszélyt elkerülhessük, józan döntésre van szükség. 

Ez azt jelenti, hogy egyéniben a Fidesz jelöltjét kell segíteni, mert ez teszi lehetővé azt, hogy „ez a fenyegető, és a globális térből is folyamatosan épített, romboló, pusztító stratégia beteljesülése mindenféleképpen elkerülhető legyen.”

Bogár László úgy fogalmazott, tudja, hogy „mindig is volt törésvonal a nemzeti erőkön belül is, de most a történelmi tét olyan súlyos, hogy én abszolút biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog az együttműködést úgy megvalósítani ebben a helyzetben, hogy az a nemzet hosszú távú javát szolgálhassa”.

Nemzeti radikálisok a Fidesz jelöltjei mellett

Mint ismert, az elmúlt napokban több nemzeti radikális közszereplő is a Fidesz egyéni jelöltjére való szavazásra buzdított. Először Budaházy György aktivista és testvére Budaházy Edda élt ezzel a felhívással, majd Petrás János, a Kárpátia zenekar frontembere is csatlakozott. Később Borbély Zsolt Attila is kinyilvánította egyetértését. A publicista azt is elárulta, 

A baráti köröm jelentős része a Mi Hazánkra szavaz, de egyet nem tudok, aki egyéniben ne a Fidesznek akarná a voksát adni”

Bogár László teljes nyilatkozatát itt tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube/Patrióta

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
angie1
2026. április 04. 20:42
Ez a legértelmesebb lépés a Miham szavazók részéről!
csulak
2026. április 04. 18:56
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Gubbio
2026. április 04. 18:29
Bogár László Csurka István szellemi utódja. Szavai - ÜZENETE - meghallgatást nyerjenek!
counter-revolution
•••
2026. április 04. 18:23 Szerkesztve
Szarféreg neszteklipschik, Bogár Laci bácsi rendszeresen zsidózik, ahogy te fogalmazol. Szóval bukta, a kurva anyádat. És utálja Izraelt mint a szart. ;)
