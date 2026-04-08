„Nem tudom, hogy ez most buzi vagy félbuzi” – a Kárpátia frontembere kendőzetlenül beszélt Magyar Péterről (VIDEÓ)

Kedden reggel a közmédia reggeli műsorának vendége volt Petrás János, a Kárpátia frontembere, aki az utóbbi napokban több portálnak is adott interjút, ahol rendre azt kérte a radikális jobboldal képviselőitől, hogy egyéniben a Fidesz-KDNP jelöltjét támogassák. Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek. Budaházy György testvérével, Budaházy Eddával szintén arra sarkallja a jobboldali, nemzeti érzelmű állampolgárokat, hogy az egyéni választókerületekben szavazzanak a Fideszre.