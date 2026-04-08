„Nem tudom, hogy ez most buzi vagy félbuzi” – a Kárpátia frontembere kendőzetlenül beszélt Magyar Péterről (VIDEÓ)

Petrás János, a Kárpátia frontembere: Egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell szavazni, mert nekik van esélyük elnyerni a mandátumot
Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek.
Petrás János arra buzdítja a nemzeti radikálisokat, hogy egyéniben szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire.
Kedden reggel a közmédia reggeli műsorának vendége volt Petrás János, a Kárpátia frontembere, aki az utóbbi napokban több portálnak is adott interjút, ahol rendre azt kérte a radikális jobboldal képviselőitől, hogy egyéniben a Fidesz-KDNP jelöltjét támogassák. Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek. Budaházy György testvérével, Budaházy Eddával szintén arra sarkallja a jobboldali, nemzeti érzelmű állampolgárokat, hogy az egyéni választókerületekben szavazzanak a Fideszre.
Petrás János szerint átalakulóban van a világ, ezért fontos, hogy a következő négy évben ki és melyik párt vezeti majd az országot. „Itt jól kell tudni helyezkedni ennek a nagy nemzetnek, de kicsi országnak” – emelte ki. Az ellenzéki szavazóknak üzenve Petrás János úgy fogalmazott:
biztos egy olyan emberre akarnak szavazni, aki úgy kezdte karrierjét, hogy lehallgatta a feleségét?
Mint mondta, a Tiszán belül egymást is lehallgatják, egymásban sem bíznak.
„Akkor, hogy lehet ő bennük bízni? Az egyik legutolsó felvételen az volt, hogy maga a pártvezető Magyar Péter nem tudja eldönteni, hogy mikor a nőket szereti, mikor a férfiakat.
Nem tudom, hogy buzi vagy félbuzi, de döntsék el, hogy kit szeretnének Magyarország miniszterelnökének. Döntsék el (az ellenzéki szavazók – a szerk.), hogy szeretnének egy rúzsos seggűt, egy ilyen embert az ország élén látni, aki majd megbeszéli a Donald Tuskkal, hogy melyiküknek rúzsosabb a segge, miután találkoztak Zelenszkijjel”
– fogalmazott.
A Vissza a mederbe oldal által közölt felvételből kiderül, hogy voltak olyan pillanatok, hogy szinte „megerőszakolta” a barátnőjét.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner