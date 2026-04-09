Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: egyre több nemzeti radikális jelenti be, hogy vasárnap a kormánypártokra szavaz

Az összeállításban felidézték, hogy a köztudottan nemzeti radikális érzületű Budaházy György beszélt elsőként arról, hogy a Fidesz jelöltjére szavazna a Mi Hazánk jelöltjével szemben az egyéni választói körzetben. Az aktivista a döntését az Ultrahang Plusz podcastjében a magyar választási rendszer működésével magyarázta.

Bár 2028-ig nem vehet részt választásokon, azt elmondta, hogy szerinte a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe, azonban úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak.

Budaházy azt is kijelentette, hogy nincs ideológiai különbség ma a két jobboldali párt között, csak hangsúlybeli. A túloldalon azonban nincs ideológiai összhang. Ezért azt üzente a nemzeti tábornak:

az a legfontosabb, hogy ne kerüljön hatalomra az az „elmebetegség”, amely kopogtat. Ehhez az kell, hogy a csatatérkörzeteket a jobboldal megnyerje.

Testvére, Budaházy Edda pedig úgy vélekedett, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz között egyértelműen nem fedezhető fel olyan együttműködés, mint ami a Demokratikus Koalíció és a Momentum, illetve a többi ellenzéki párt esetében látható volt. Majd hozzátette,