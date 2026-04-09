Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: egyre több nemzeti radikális jelenti be, hogy vasárnap a kormánypártokra szavaz

Petrás János, a Kárpátia frontembere: Egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell szavazni, mert nekik van esélyük elnyerni a mandátumot
Nem ő az első nemzeti radikális, aki ugyanezt javasolja követőinek.
Átlátnak az álmagyarkodáson: egyre több meghatározó nemzeti radikális szerint a Tisza Párt győzelme „katasztrófával” érne fel, ezért összefogásra szólítanak fel.
Sorsdöntő választásra készül az ország: április 12-én emcsak a következő négy évre, hanem évtizedekre is meghatározhatja hazánk sorsát. Ennek tétjét pedig egyre több nemzeti radikális véleményvezér és politikus is felismerte, akik arra kérik a Mi Hazánk Mozgalom szavazóit: a választáson listán szavazzanak a lelkiismeretük szerint, de egyéniben a Fidesz–KDNP jelöltjére tegyék a voksukat – írta a Magyar Nemzet.
Petrás János, a Kárpátia frontembere ennek kapcsán úgy fogalmazott: minden szavazatnak különös jelentősége van, és a döntéseket nem érzelmi, hanem stratégiai alapon kell meghozni.
Bogár László közgazdász pedig a Magyar Nemzet megkeresésére azt mondta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk ugyanannak a nemzeti erőnek az egymással rivalizáló két politikai alakzata. Ebben a helyzetben azonban mindkét pártnak félre kellene tenni mindazt, ami szembeállítja őket egymással, hogy a magyar nemzet egységét fenn tudjuk tartani.
A szakértő szerint ezért
a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak egyéniben mindenképp a Fidesz jelöltjét kell támogatnia, mert ez ma a lehető legjobban értelmezett nemzeti feladat, amit véghez kell vinni”.
Bogár azt is hozzátette, „lássuk be, a Mi Hazánk képviselőjelöltjeinek kevés esélye van bármelyik egyéni körzetben” – hangsúlyozva: az összefogás most a nemzet túlélését jelentheti.
Az összeállításban felidézték, hogy a köztudottan nemzeti radikális érzületű Budaházy György beszélt elsőként arról, hogy a Fidesz jelöltjére szavazna a Mi Hazánk jelöltjével szemben az egyéni választói körzetben. Az aktivista a döntését az Ultrahang Plusz podcastjében a magyar választási rendszer működésével magyarázta.
Bár 2028-ig nem vehet részt választásokon, azt elmondta, hogy szerinte a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe, azonban úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak.
Budaházy azt is kijelentette, hogy nincs ideológiai különbség ma a két jobboldali párt között, csak hangsúlybeli. A túloldalon azonban nincs ideológiai összhang. Ezért azt üzente a nemzeti tábornak:
az a legfontosabb, hogy ne kerüljön hatalomra az az „elmebetegség”, amely kopogtat. Ehhez az kell, hogy a csatatérkörzeteket a jobboldal megnyerje.
Testvére, Budaházy Edda pedig úgy vélekedett, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz között egyértelműen nem fedezhető fel olyan együttműködés, mint ami a Demokratikus Koalíció és a Momentum, illetve a többi ellenzéki párt esetében látható volt. Majd hozzátette,
egy nemzeti radikális elvekkel rendelkező választó egyszerűen nem gyűlölhet egy olyan kormányzatot, ami kettős állampolgárságot adott a határon túli magyaroknak, ami kerítést épített az illegális migráció megállítására, vagy ami a határon túli magyarokat tényleg minden szinten támogatja.
De megszólalt Schneider Tamás, a Jobbik egykori politikusa is, aki az idei választásokon szintén a kormánypártok mellé teszi a voksát egyéniben. A Magyar Nemzetnek azt mondta, a Tisza Párt politikáját ismerve meg kell akadályozni a győzelmüket, mert kormányra kerülésük gyakorlatilag Magyarország újbóli gyarmatosítását jelentené.
S mint kiderült, ugyanezen a véleményen van ifj. Hegedűs Lóránt nemzeti radikális országgyűlési képviselő és református lelkész is. Hegedűs arra hívta fel a figyelmet, hogy a billegő választókerületben néhány szavazat dönthet a mandátum sorsáról, ami akár a kormányalakítás kérdését is befolyásolhatja. Éppen ezért tartja indokoltnak, hogy ezekben a körzetekben a nemzeti radikális szavazók taktikai megfontolásból a kormánypárti jelölteket támogassák.
A témában megszólalt még Borbély Zsolt Attila politológus is. Többek között kijelentette, hogy a Fidesz nagyon sok mindent megvalósított mindabból, amit a Mi Hazánk szellemi elődpártja, a Csurka István által fémjelzett MIÉP képviselt. „Ha viszont a globalista erők marionettfigurája kerül az ország élére, az nemzetpolitikai katasztrófával egyenértékű” – szögezte le a közíró.
Borbély azt is hozzáfűzte, „nemzetépítő államra van szükség, amely a magyar érdekek szerint működik, kívül tartja a migránsokat, ellenáll a globalista gazdasági hódításnak és kultúrmocsoknak, beleértve az LMBTQ-propagandát, és realista álláspontot foglal el az orosz–ukrán konfliktusban”.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP