Annyira jól érzi magát az amerikai alelnök Budapesten, hogy marad még egy napot

Delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. A lezárások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalat érinti, azonban a belvárosban is egész nap számítani kell korlátozásokra.

J.D. Vance a tervezettnél egy nappal tovább marad hazánkban, a megjelent sajtóinformációk szerint innen repül tovább Pakisztánba, hogy ott a közel-keleti helyzetről tárgyaljon. Az amerikai alelnök hosszabb ittléte miatt a repülőtér környékén szerdán egész nap nem kell számítani korlátozásra, hiszen majd csak csütörtökön fog elrepülni az amerikai alelnök.