Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
lezárás vance budapesti közlekedési központ amerikai alelnök

Annyira jól érzi magát az amerikai alelnök Budapesten, hogy marad még egy napot

2026. április 08. 18:25

A diplomáciában ritkán tapasztalható baráti gesztusról van szó.

2026. április 08. 18:25
null

Delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. A lezárások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalat érinti, azonban a belvárosban is egész nap számítani kell korlátozásokra. 

J.D. Vance a tervezettnél egy nappal tovább marad hazánkban, a megjelent sajtóinformációk szerint innen repül tovább Pakisztánba, hogy ott a közel-keleti helyzetről tárgyaljon. Az amerikai alelnök hosszabb ittléte miatt a repülőtér környékén szerdán egész nap nem kell számítani korlátozásra, hiszen majd csak csütörtökön fog elrepülni az amerikai alelnök. 

J.D. Vance szerdán az MCC újbudai központjában tartott diákok előtt beszélgetést Szalai Zoltánnal, akinek az amerikai alelnök elmondta, „elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához”. A beszélgetés egyik központi témája az ukrajnai helyzet és a nemzetközi politikai befolyás kérdése volt. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2026. április 08. 21:32
Mert ő így engedi el Orbán kezét, ugye Pötyi...
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. április 08. 19:44
Na és poloska megengedte neki? Mert csak akkor maradhat, ha poloska is beleegyezik.
Válasz erre
7
0
Amerigo
2026. április 08. 18:58
Amerika leendő elnöke, a brüsszeli ballibtardált akol rémálma. M.o. szerencséje. Szektás csürhe, bordélyházmesterek lehet vonítani, csaholni.
Válasz erre
12
1
states-2
2026. április 08. 18:49
Már csak ez hiányzott a drogosnak, amúgy is két napja csíkokon él, hogy túlélje az amerikai alelnök látogatását.
Válasz erre
17
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!