Annyira jól érzi magát az amerikai alelnök Budapesten, hogy marad még egy napot

J.D. Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához
A világ egyik legbefolyásosabb politikusa érkezett a Tas vezér utcába.
A diplomáciában ritkán tapasztalható baráti gesztusról van szó.
Delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. A lezárások elsősorban a Zugligeti út – Béla király út – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Hegyalja út – BAH csomópont – Budaörsi út – Villányi út útvonalat érinti, azonban a belvárosban is egész nap számítani kell korlátozásokra.
J.D. Vance a tervezettnél egy nappal tovább marad hazánkban, a megjelent sajtóinformációk szerint innen repül tovább Pakisztánba, hogy ott a közel-keleti helyzetről tárgyaljon. Az amerikai alelnök hosszabb ittléte miatt a repülőtér környékén szerdán egész nap nem kell számítani korlátozásra, hiszen majd csak csütörtökön fog elrepülni az amerikai alelnök.
J.D. Vance szerdán az MCC újbudai központjában tartott diákok előtt beszélgetést Szalai Zoltánnal, akinek az amerikai alelnök elmondta, „elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához”. A beszélgetés egyik központi témája az ukrajnai helyzet és a nemzetközi politikai befolyás kérdése volt.
A világ egyik legbefolyásosabb politikusa érkezett a Tas vezér utcába.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner