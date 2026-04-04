04. 06.
hétfő
háború friedrich merz ursula von der leyen brüsszel báb kijev választás

A választás súlya és tétje

2026. április 04. 06:46

Amikor április 12-én győzünk, az egy második nándorfehérvári győzelemmel ér majd fel.

Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Azt hittem, ha semmi mást, de Európa legalább azt a leckét megtanulta a XX. század iszonyatából, hogy soha többé háborút. Nem. Nem tanulta meg. Ötödik éve öli egymást itt a szomszédunkban két szláv testvérnép. A nyelvük hetven százalékban megegyezik, a történelmük azonos – kis túlzással olyan az egész, mintha mi ötödik éve háborúznánk a székelyekkel.

Ők ölik egymást, a Nyugat pedig, élükön a németekkel, megint elérkezettnek látja az időt, hogy legyőzze Oroszországot. Legyőzzenek egy atomnagyhatalmat. Ezek a mostani németek. Egyszerűen nincsenek szavak erre az egészre. Pedig ez történik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

És igen, megint a németek viszik a prímet, na nem a hagyományait, identitását, önmagát szép lassan elveszejtő német társadalom, hanem három idióta, gazember német: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz. Az unió többi vezetője és a nyugati tagállamok vezetői – tisztelet a kivételnek – pedig alázatosan asszisztálnak ehhez az elmebajhoz.

Ezt is ajánljuk a témában

És sajnos asszisztál hozzá a lengyelek gazember ügynökkormánya.

Ebből ki kell maradnunk. Az nem lehet, hogy a XX. század legnagyobb veszteseiként legalább mi nem tanultuk meg a leckét: soha többé háborút! Ki tud kimaradni a háborúból? Az, aki nem Brüsszel bábja, fogott embere, és aki nem zsarolható sem a mentelmi jogával, sem pedig az undorító, ocsmány, perverz magánéletével, amiről – mint láthatjuk, hallhatjuk – mindenféle felvételek vannak, itthon is, Kijevben is és Brüsszelben is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Bohár Dániel Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. április 06. 02:04
“Ölik egymást” bayer, gondolkoztál már azon, hogy inkább az emlékirataidon dolgozz?
iimre
2026. április 05. 17:43
"FeketeFehér 2026. április 05. 12:18 Ha a fidesz bukik 12-én a másodlagos öröm az lesz, hogy a Bayer féle senkiháziak meg fognak zakkanni." Jól csinálod, a mi emberünk vagy! :) Mindig megeresztesz vmi süketelést, amibe ha belegondol az ember, kénytelen megállapítani, hogy pont az ellenkezője igaz az Orbán-kormányra. Köszi, hajrá, csak így tovább! :)
FeketeFehér
2026. április 05. 12:18
Ha a fidesz bukik 12-én a másodlagos öröm az lesz, hogy a Bayer féle senkiháziak meg fognak zakkanni. :)))
gyumolcs26
2026. április 04. 22:35
Hazánkban is vannak nemcsak megélhetési politikusok, hanem megélhetési ún. bértüntetők, bérprovokátorok, felbérelhető diáktüntetők. Micsoda mocsok meló... Ukrajna Majdan 2014, Grúzia, Románia, stb a felbérelt hazaárulók már a spájzban vannak!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!