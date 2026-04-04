„Azt hittem, ha semmi mást, de Európa legalább azt a leckét megtanulta a XX. század iszonyatából, hogy soha többé háborút. Nem. Nem tanulta meg. Ötödik éve öli egymást itt a szomszédunkban két szláv testvérnép. A nyelvük hetven százalékban megegyezik, a történelmük azonos – kis túlzással olyan az egész, mintha mi ötödik éve háborúznánk a székelyekkel.

Ők ölik egymást, a Nyugat pedig, élükön a németekkel, megint elérkezettnek látja az időt, hogy legyőzze Oroszországot. Legyőzzenek egy atomnagyhatalmat. Ezek a mostani németek. Egyszerűen nincsenek szavak erre az egészre. Pedig ez történik.