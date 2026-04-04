Románia csak tesztpálya volt az Uniónak: tökélyre fejlesztett eszközökkel csapnának le Von der Leyenék Magyarországra
Románia lehet a példája annak, milyen módszerekkel igyekszik beleszólni az EU a magyarországi választásokba.
Amikor április 12-én győzünk, az egy második nándorfehérvári győzelemmel ér majd fel.
„Azt hittem, ha semmi mást, de Európa legalább azt a leckét megtanulta a XX. század iszonyatából, hogy soha többé háborút. Nem. Nem tanulta meg. Ötödik éve öli egymást itt a szomszédunkban két szláv testvérnép. A nyelvük hetven százalékban megegyezik, a történelmük azonos – kis túlzással olyan az egész, mintha mi ötödik éve háborúznánk a székelyekkel.
Ők ölik egymást, a Nyugat pedig, élükön a németekkel, megint elérkezettnek látja az időt, hogy legyőzze Oroszországot. Legyőzzenek egy atomnagyhatalmat. Ezek a mostani németek. Egyszerűen nincsenek szavak erre az egészre. Pedig ez történik.
És igen, megint a németek viszik a prímet, na nem a hagyományait, identitását, önmagát szép lassan elveszejtő német társadalom, hanem három idióta, gazember német: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz. Az unió többi vezetője és a nyugati tagállamok vezetői – tisztelet a kivételnek – pedig alázatosan asszisztálnak ehhez az elmebajhoz.
Románia lehet a példája annak, milyen módszerekkel igyekszik beleszólni az EU a magyarországi választásokba.
És sajnos asszisztál hozzá a lengyelek gazember ügynökkormánya.
Ebből ki kell maradnunk. Az nem lehet, hogy a XX. század legnagyobb veszteseiként legalább mi nem tanultuk meg a leckét: soha többé háborút! Ki tud kimaradni a háborúból? Az, aki nem Brüsszel bábja, fogott embere, és aki nem zsarolható sem a mentelmi jogával, sem pedig az undorító, ocsmány, perverz magánéletével, amiről – mint láthatjuk, hallhatjuk – mindenféle felvételek vannak, itthon is, Kijevben is és Brüsszelben is.”
Nyitókép forrása: Bohár Dániel Facebook-oldala