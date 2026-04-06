Ki tudja jobban demobilizálni az ellenfelet? A győztes stratégia a többségi választási rendszerekben már régóta a középre beszélés, az ellenfélre kacsingató középen álló szavazók megnyerése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor többször szóba hozta, a választások után egyesíteni kell újra a magyarokat, mert ez a háborúból való kimaradás feltétele. De az is többször elhangzik, hogy a rezsicsökkentéssel a Tisza-szavazók is jól járnak. Látszik, hogy Magyar Pétert is visszafogottságra intik tanácsadói, de azt csak rövid időre tudja magára erőltetni, utána rögtön következik a Védelmi Tanácsba való meghívás követelése, a közjogi méltóságok fenyegetése és a vagyonelkobzással való ijesztgetés.