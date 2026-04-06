elemzés országgyűlési választás 2026 Fidesz

A Fidesznek áll a zászló

2026. április 06. 12:04

Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban.

null
Mráz Ágoston Sámuel
„Elindult a választási kampány utolsó hete. A lényeges elválik a lényegtelentől, a magyaroknak végül is arról kell dönteniük, hogy ki legyen a miniszterelnök. A bevált, több generációval együtt tapasztalttá vált Orbán Viktor vagy egy sértett lázadó, akiről csak annyit lehet tudni, hogy az elmúlt két évben gyűlölte a Fideszt, de azt nem igazán, mit kezdene a hatalommal. Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban, mindháromban a Fidesznek áll a zászló.

Ezt is ajánljuk a témában

Ki tudja jobban mozgósítani híveit? Az amerikai alelnök látogatása egy, a Békemenethez hasonló jelentőségű, a Fidesz-tábort lelkesítő esemény lesz. Ezzel szemben Magyar Péter a Tisza-radikálisokhoz beszél és a kétharmados győzelméről álmodozik. Elgondolása érthetetlen: teljhatalmat akar, holott a belé vetett bizalom most sem teljes.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Ki tudja jobban demobilizálni az ellenfelet? A győztes stratégia a többségi választási rendszerekben már régóta a középre beszélés, az ellenfélre kacsingató középen álló szavazók megnyerése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor többször szóba hozta, a választások után egyesíteni kell újra a magyarokat, mert ez a háborúból való kimaradás feltétele. De az is többször elhangzik, hogy a rezsicsökkentéssel a Tisza-szavazók is jól járnak. Látszik, hogy Magyar Pétert is visszafogottságra intik tanácsadói, de azt csak rövid időre tudja magára erőltetni, utána rögtön következik a Védelmi Tanácsba való meghívás követelése, a közjogi méltóságok fenyegetése és a vagyonelkobzással való ijesztgetés.

Végül a földrajz. Közhely, hogy a választói hangulat szempontjából a gazdaság a legfontosabb, de a választási eredmény szempontjából a választási földrajz fontosabb. Aki a 106 választókerület többségét elnyeri, az nyeri meg a választást is. A Nézőpont Intézet nagy érdeklődés mellett mutatta meg az elmúlt héten, mely 66 választókerületben győzhetnek a Fidesz-KDNP jelöltjei, s hogy azzal 109 mandátumot szerezhet a régi-új kormánypárt. De Magyar Péter is ezért folytatja országjárását. Kérdéses azonban, hogy a standard műsor előadása sok helyen tudja-e helyettesíteni a Fidesz-képviselők helyi beágyazottságát. Aligha.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CubaLibre
2026. április 06. 22:30
Riporter:..Mit vár a Tiszától ? Tiszacsőcselék-tag: Változást ! Riporter : MIlyen változást ? Tiszacsőcselék-tag:.....nem tudom..... A magyar "ellenzéki" oldalon most fordul elő először, hogy a külföldi szolgálatok a csőcselékre , a csürhére építik a tervet, élen a szarosgatyás hazudozóval, aki ennek a csürhének a ragyogó példaképe lett. El lehet képzelni, milyen belső rohadásban vannak ezek a "követők", ha egy ilyen útszéli mocskot elfogadnak vezetőnek. Ugyanaz a minta, ahogyan a nácik hatalomra kerültek....csak most tiszának hívják őket. Mocskos Tisza, dögszagú tiszások.......
mreinstand-3
2026. április 06. 20:55
“ A bevált, több generációval együtt tapasztalttá vált Orbán Viktor vagy egy sértett lázadó” A geci 32 évesen lett miniszterelnök. Gondoltam, szólok, ha esetleg elfelejtetted volna.
CubaLibre
2026. április 06. 18:45
Semmilyen rendezvényen nem voltam, egyetlen csőcselék-tag tiszással sem vitatkoztam , de vasárnap a feleségemmel együtt elmegyünk a Fideszre szavazni és szerencsére két barátunkat is meg tudtuk győzni, hogy ezerszer inkább Orbán, mint a szarosgatyás hazudozó..... Mocskos tisza, dögszagú tiszások.......
vip era
2026. április 06. 18:39
A választást a Fidesz megnyeri. A keményebb dolog a rend fenntartása lesz április 13-tól, a tobzodó csőcselék kemény megfekézése.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.