Ez fájhatott: Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter követelésére – nevetve tette zsebre a Tisza-vezért (VIDEÓ)
Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban.
„Elindult a választási kampány utolsó hete. A lényeges elválik a lényegtelentől, a magyaroknak végül is arról kell dönteniük, hogy ki legyen a miniszterelnök. A bevált, több generációval együtt tapasztalttá vált Orbán Viktor vagy egy sértett lázadó, akiről csak annyit lehet tudni, hogy az elmúlt két évben gyűlölte a Fideszt, de azt nem igazán, mit kezdene a hatalommal. Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban, mindháromban a Fidesznek áll a zászló.
Rossz ajtón kopogtatott Magyar Péter.
Ki tudja jobban mozgósítani híveit? Az amerikai alelnök látogatása egy, a Békemenethez hasonló jelentőségű, a Fidesz-tábort lelkesítő esemény lesz. Ezzel szemben Magyar Péter a Tisza-radikálisokhoz beszél és a kétharmados győzelméről álmodozik. Elgondolása érthetetlen: teljhatalmat akar, holott a belé vetett bizalom most sem teljes.
Ki tudja jobban demobilizálni az ellenfelet? A győztes stratégia a többségi választási rendszerekben már régóta a középre beszélés, az ellenfélre kacsingató középen álló szavazók megnyerése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor többször szóba hozta, a választások után egyesíteni kell újra a magyarokat, mert ez a háborúból való kimaradás feltétele. De az is többször elhangzik, hogy a rezsicsökkentéssel a Tisza-szavazók is jól járnak. Látszik, hogy Magyar Pétert is visszafogottságra intik tanácsadói, de azt csak rövid időre tudja magára erőltetni, utána rögtön következik a Védelmi Tanácsba való meghívás követelése, a közjogi méltóságok fenyegetése és a vagyonelkobzással való ijesztgetés.
Végül a földrajz. Közhely, hogy a választói hangulat szempontjából a gazdaság a legfontosabb, de a választási eredmény szempontjából a választási földrajz fontosabb. Aki a 106 választókerület többségét elnyeri, az nyeri meg a választást is. A Nézőpont Intézet nagy érdeklődés mellett mutatta meg az elmúlt héten, mely 66 választókerületben győzhetnek a Fidesz-KDNP jelöltjei, s hogy azzal 109 mandátumot szerezhet a régi-új kormánypárt. De Magyar Péter is ezért folytatja országjárását. Kérdéses azonban, hogy a standard műsor előadása sok helyen tudja-e helyettesíteni a Fidesz-képviselők helyi beágyazottságát. Aligha.”
