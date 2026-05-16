Kiakadt a DK-s a tiszások tiszteletlenségén, tehetséggondozástól vesz el pénzt a kormány, hiányos lett Magyar kampányvideója

„A Parlament nem a politikai ripacskodás játszótere, nem romkocsma” – Gy. Németh Erzsébet keményen nekiment a tiszás politikusoknak

Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a miniszterelnök és más tiszás politikusok parlamenti viselkedését Gy. Németh Erzsébet. A DK politikusa szerint egyes ellenzéki képviselők összekeverik a közéleti szereplést az influenszerkedéssel, miközben megfeledkeznek az Országház méltóságáról.

A DK-s képviselő szerint elfogadhatatlan az a magatartás, amikor politikusok a padsorok tetejére másznak, a karfára teszik a lábukat vagy éppen pezsgőzve és cigarettázva pózolnak az épületben.