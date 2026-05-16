tisza krausz ferenc németh erzsébet fidesz Magyar Péter miniszterelnök

Kiakadt a DK-s a tiszások tiszteletlenségén, tehetséggondozástól vesz el pénzt a kormány, hiányos lett Magyar kampányvideója

2026. május 16. 09:11

A Fidesz pótolta a Tisza kampányvideójából kimaradt jeleneteket, a kormányfő elveszi a magyar fiatalok tehetséggondozására szánt százmilliárdokat, Gy. Németh Erzsébet keményen nekiment a tiszás politikusoknak – ezek voltak a legolvasottabb híreink pénteken.

Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe a Mandieneren!

„Magyar Péter most ismét lebukott” – a Fidesz pótolta a Tisza kampányvideójából kimaradt jeleneteket

A legnagyobb ellenzéki frakció által közzétett videó szerint egészen máshogy zajlott az átadás-átvétel, mint ahogy azt a miniszterelnök igyekezett beállítani.

A Fidesz-fakció a Facebook-oldalán közzétett felvétel bejegyzésében azt írta:

„A miniszterelnök a folyamat elején rögzítette, hogy nem fognak visszaélni a kép- és hangfelvételekkel, amely ígéretét sajnos csak addig tartotta meg, amíg a videó vágásával el nem készültek a kollégái.”

Hozzátették: 

Mivel úgy gondolta, hogy csak ők rögzítik az ülést, sikerült úgy megvágni a felvételeket, hogy az teljesen illeszkedjen a propagandájukba. Természetesen a saját kollégáink is a helyszínen voltak, így bemutathatjuk azokat a részleteket, amiket ők elfelejtettek közzétenni.”

Magyar Péter elveszi a magyar fiatalok tehetséggondozására szánt százmilliárdokat

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette

a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és felszólítja a Nobel-díjas kutatót a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására.

A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A Krausz Ferenc által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.

A Nobel-díjas kutató egy április végi háttéreseményen hangsúlyozta: 

az Élvonal nem veszélyezteti a közpénzeket, ugyanakkor a magyar történelemben először teremthet hosszú távon stabil feltételeket a tehetséggondozás számára. 

„A Parlament nem a politikai ripacskodás játszótere, nem romkocsma” – Gy. Németh Erzsébet keményen nekiment a tiszás politikusoknak

Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a miniszterelnök és más tiszás politikusok parlamenti viselkedését Gy. Németh Erzsébet. A DK politikusa szerint egyes ellenzéki képviselők összekeverik a közéleti szereplést az influenszerkedéssel, miközben megfeledkeznek az Országház méltóságáról.

A DK-s képviselő szerint elfogadhatatlan az a magatartás, amikor politikusok a padsorok tetejére másznak, a karfára teszik a lábukat vagy éppen pezsgőzve és cigarettázva pózolnak az épületben.

Nyitókép: NurPhoto via AFP
 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
•••
2026. május 16. 09:44 Szerkesztve
Nem az a baj, hogy elveszik, hanem az, hogy odaadták. Ha Nobel díjasokat nevelni lehetne, akkor minden gyerekszinészből felnőttként sztár lenne. (Macaulay Culkin vs. Kovács Krisztián (Kisrece) )* /Reszkessetek betörők vs. Keménykalap és krumpli orr/
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.