Védelmi Tanács Magyar Péter Orbán Viktor

Ez fájhatott: Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter követelésére – nevetve tette zsebre a Tisza-vezért (VIDEÓ)

2026. április 06. 09:16

Rossz ajtón kopogtatott Magyar Péter.

Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor hétfőn hajnalban a szerb–magyar határ felé vette az irányt, ugyanis a közös gázvezetéknél robbantásos merénylet előkészületét hiúsították meg, robbanószert találtak a hatóságok. A helyzet ürügyén Magyar Péter helyet követelt magának Orbán Viktortól a Védelmi Tanács ülésén. A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva reagált a Tisza-vezér kérésére. A frappáns választ Deák Dániel osztotta meg közösségi oldalán közzétett videójában.

„Nem szerepel az úriember neve a kötelezően meghívottak között. Egyébként sem látom az okát” – hangoztatta Orbán Viktor, majd hozzátette, sejti, hogy Magyar Péter ezzel a kéréssel azt kívánta nyomatékosítani, hogy ő fogja nyerni a vasárnapi választásokat.

„Én látom, hogy a hivatkozási alap a választás várható végeredménye, de nekem ellentétes információm van.

Én úgy tudom, hogy mi fogunk nyerni, és nekünk áll a zászló”

– tette helyre Magyar Pétert Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 06. 18:46
És mi csinált volna a drogos, ha meghívják, azonkívül, hogy felvételre állította volna a mobilját.
Kerezs
2026. április 06. 18:23
Ez a szerencsétlen még azt sem tudja, hogy miért őt választották támogatói az ellenzéki vezér szerepére (egyébként pont ezért). Az pedig 99%-ban biztos, hogy a gazdái egy esetleges ellenzéki győzelem esetén azonnal lecserélnék bárkire.
tidal-wave-is-back
2026. április 06. 18:13
Emlékszem, a kilencvenes évek közepén egyszer Budapestre látogatott Michael Jackson, és sétát tett a Belvárosban (Váci utca, Vörösmarty tér, Duna Korzó, stb.). Néhány fiatal tinilány, amikor meglátta, sikoltozva a földhöz vágta magát, ájulást színlelve. A híradó riportere, aki beszámolt az esetről, mindezt úgy magyarázta, hogy a tinilányok abban reménykedtek, hogy a bálványuk majd odamegy hozzájuk, lehajol és megérinti őket. Végül természetesen nem ment oda. A mi selyemmajmunk (bevallom ez jobban tetszik, mint a poloska) is pont ilyen, mint azok a bakfisok harminc éve. Próbálja folyton észrevetetni magát Orbánnal, fontoskodni, hátha az majd egyenrangúként kezeli. Nem fogja...
titi77
2026. április 06. 17:57
a polososkások mind lehallgatják az élettársukat? náluk ez a módi ugye?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!