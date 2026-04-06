Ez fájhatott: Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter követelésére – nevetve tette zsebre a Tisza-vezért (VIDEÓ)

Locsolkodás helyett a szerb–magyar határ felé vette az irányt Orbán Viktor: ellenőrzi a Török Áramlat belépési pontját (VIDEÓ)
Korán reggel kelt útnak a miniszterelnök.
Rossz ajtón kopogtatott Magyar Péter.
Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor hétfőn hajnalban a szerb–magyar határ felé vette az irányt, ugyanis a közös gázvezetéknél robbantásos merénylet előkészületét hiúsították meg, robbanószert találtak a hatóságok. A helyzet ürügyén Magyar Péter helyet követelt magának Orbán Viktortól a Védelmi Tanács ülésén. A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva reagált a Tisza-vezér kérésére. A frappáns választ Deák Dániel osztotta meg közösségi oldalán közzétett videójában.
Korán reggel kelt útnak a miniszterelnök.
„Nem szerepel az úriember neve a kötelezően meghívottak között. Egyébként sem látom az okát” – hangoztatta Orbán Viktor, majd hozzátette, sejti, hogy Magyar Péter ezzel a kéréssel azt kívánta nyomatékosítani, hogy ő fogja nyerni a vasárnapi választásokat.
„Én látom, hogy a hivatkozási alap a választás várható végeredménye, de nekem ellentétes információm van.
Én úgy tudom, hogy mi fogunk nyerni, és nekünk áll a zászló”
– tette helyre Magyar Pétert Orbán Viktor.
