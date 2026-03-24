A Tisza ügynökbotránya – Magyar Péter legbelsőbb köréig érnek a szálak

Ki fizet mindezért?

Panyi-ügynök karrierjének áttekintése után nézzük meg kik is finanszírozzák az ő és kollégái működését. A Direkt36 2015-ben indult, a 444.hu partneroldalaként, és már a kezdetektől egyértelművé tette, mire vállalkozik: "a magyar állammal kapcsolatos visszaélések feltárására". Saját meghatározásuk szerint:

„A Direkt36 egy oknyomozó újságíró központ, amelynek célja, hogy ellenőrizze a közhatalom gyakorlóit és leleplezze a mindnyájunkat megkárosító visszaéléseket. Ezt bátor és kitartó kérdésekkel próbáljuk elérni, amit pedig megtudunk, arról szilárd tényekre épülő cikkekben számolunk be.”

A portál közösségi finanszírozással indult, több mint 2700 magánszemély támogatásával, azonban már az indulást követően megjelentek a nemzetközi finanszírozók is a háttérben. A támogatók között feltűnik a Rockefeller Brothers Fund, az Open Society Foundations és a norvég FRITT ORD. A Direkt36 saját bevallása szerint támogatóinak betekintést is biztosít a tényfeltáró munkák hátterébe.

A Direkt36 támogatói között található a Sigrid Rausing Trust(amelyet Soros is pénzel), a Civitates Alapítvány és a Foundation for Democracy & Pluralism is. Ezek a szervezetek brüsszeli, amerikai és Soros-pénzekből működnek. A Foundation for Democracy& Pluralism alapítvány érdekes módon egyébként a Partizánt is támogatja.

A többek között Panyi által alapított varsói központú VSquare.org visegrádi régiós tényfeltáró újságírói platform támogatói között szerepel a National Endowment for Democracy (NED), az USAID és a GermanMarshall Fund. Ezek a szervezetek közvetve vagy közvetlenül finanszírozzák a magyar baloldali pártokat, lapokat és civil szervezeteket. Mindemellett Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója megkapta a Soros György által finanszírozott Transparency International díját is.

Panyi Szabolcs munkahelye, a VSquare finanszírozói – Forrás: Vsquare

A propaganda műhely nemzetközi térben is aktív: 2020 februárjában angol nyelvű cikket publikált az Euractiv felületén, amelyben Mészáros Lőrinc vagyonosodását és a Simicska Lajossal való szakítást tárgyalta. A cikk megjelenésénél külön feltüntették, hogy az írás a Bertelsmann Stiftung BTI projektjének részeként készült.

A Bertelsmann Stiftung a német Bertelsmann-csoport intézete, amely Európa egyik meghatározó médiabirodalmának számít. A csoport magyarországi érdekeltségei közé tartozik az RTL Klub, miközben jelentős – mintegy 25 százalékos – részesedéssel bír a Spiegelben is. A közösségi médiában sem mellékszereplő: a magyar nyelvű Facebook-oldalak moderálását a cégcsoporthoz tartozó Arvato végzi. A Bertelsmann több ponton kapcsolódik a hazai baloldali politikai világhoz is:

2018-ban Bajnai Gordon mutatta be azt a New Pact for Europe nevű tervezetet, amely a Bertelsmann-csoport és a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok közreműködésével készült, és a nemzetek feletti Európa, valamint a bevándorlás erősítését célozta.

„Független-objektívnek” nevezett politikai aktivista

„Google-izzanak rá. Garantálom önöknek, hogy egyetlen cikket sem fognak találni tőle, amelyben a magyar ellenzéket „nyomozza”, mint azokat a kétes ügyleteiket, amelyet az európai anti-korrupciós ügynökség talált a négyes metró kapcsán, amiket a szocialista-liberális kormányok ideje alatt követtek el…” – ezt Kovács Zoltán akkori nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár mondta Panyi Szabolcsról. Kovács Zoltán szerint Panyi Szabolcsot inkább úgy kellett volna feltüntetni, mint „a Direkt36 politikai aktivistája”, egy szervezeté, amit Soros György pénzel, és politikailag motivált kritikákat ír az Orbán-kormányról.

Mennyire független az a magyar újságíró, akit a Fehér Ház egyik nemzetbiztonsági tanácsadója belsőséges hangnemben üdvözöl egy sajtótájékoztatón, és akinek a munkahelyeit az amerikai demokratákhoz és Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatják? – tehetik fel a kérdést jogosan az olvasók.

A független-objektivitás jegyében

Nézzük meg, hogyan reagált a megjelent hírekre a lebukott spion. Panyi azzal cáfolta a külföldi ügynökségével kapcsolatos vádakat, hogy közzétett egy - állítólagos - beszélgetést Szijjártó Péter és Szergej Lavrov külügyminiszterek között. Külön érdekesség, hogy egy ilyen beszélgetés megszerzésének NINCS törvényes módja. Nem feltétlen a legmeggyőzőbb taktika, de hát Panyi nem is a legélesebb kés az külföldi szervek fiókjában.

Ezután megpróbál az amerikai fake-news média orosz szakértőjének, a Washington Postnak a cikkével takarózni. „Ahogy a Washington Post (WAPO) megírta: előfordul, hogy Szijjártó a tanácskozás szünetében kimegy, és gyakorlatilag élőben tájékoztatja a teremben elhangzottakról orosz kollégáját.”

Az említett WAPO cikkel érdemes hosszabban is foglalkozni, mivel az a hazai ügynökmédia és a Tisza kampány szereplői előszeretettel visszhangozzák.

Arról a Washington Postról van szó, amely 2016-tól kezdődően meghatározó szerepet játszott a Trump–Oroszország összejátszás narratívájának felépítésében és felerősítésében - amely sztoriról kiderült, hogy egy betű nem volt igaz belőle. A lap több száz cikket közölt az orosz választási beavatkozásról, a Trump-kampány és orosz szereplők közötti kapcsolatokról, valamint az esetleges koordinációról – gyakran névtelen forrásokra, kiszivárogtatásokra és a nem ellenőrzött Steele-dossziéra támaszkodva, amely a Clinton-kampány és a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) által, finanszírozott anyag volt. Ismerős?

2018-ban a WAPO megosztva kapta meg a Pulitzer-díjat nemzeti riport kategóriában a The New York Times-szal az orosz beavatkozásról és a Trump-kampányhoz fűződő „lehetséges kapcsolatok” feltárásáért. A díj indoklása a „mély forrásokra építő, kitartó és következetes munkát” emelte ki, amely állításuk szerint hozzájárult a közvélemény tájékozottságához.

Mintha csak a hazai “Minőségi Újságírásért Díj” leírását olvasnám, amit természetesen mindig az ügynökhálózat tollforgatói kapnak.

A WAPO állításai azonban rendkívül meglepő módon nem állták ki az idő próbáját. A 2019-es Mueller-jelentés megerősítette, hogy Oroszország valóban beavatkozott az amerikai választásokba, ugyanakkor nem talált elegendő bizonyítékot arra, hogy a Trump-kampány „összeesküdött vagy koordinált” volna az orosz kormánnyal. Sem Trump, sem kampányának tagjai ellen nem született vádemelés összejátszás miatt.

A lap később kénytelen volt látványos korrekciókat is végrehajtani. 2021 novemberében, Igor Danchenko – a Steele-dosszié egyik közreműködője – elleni vádemelést és az újabb feltárásokat követően két jelentős cikkét javította, amelyekből teljes szakaszokat törölt, miután kiderült, hogy tévesen nevezték meg Sergei Milliant a dosszié állításainak kulcsforrásaként. Sally Buzbee főszerkesztő ekkor úgy fogalmazott: a lap „már nem tud kiállni” ezek mellett a részek mellett.

A Washington Post más, Oroszországgal kapcsolatos anyagok esetében is helyesbítésekre kényszerült, és belső vizsgálatai során forráskezelési problémákat is elismert. 2025-ben a lap egyik publicistája, Perry Bacon Jr. nyíltan kimondta: ő és kollégái

„valójában soha nem bizonyították azt, amire folyamatosan utalgattak”

Trump és Vlagyimir Putyin állítólagos összejátszásával kapcsolatban – noha a tudósítások hangvétele ezt sugallta.

A cikkek következetesen összemosták a tényleges orosz beavatkozást a bizonyítatlan összejátszás vádjával, és egy olyan médiavisszhang-kamrát hoztak létre, amely szenzációhajhász címekkel sugallta a közelgő „leleplezést”. A hibás ellenzéki kutatásokra, névtelen forrásokra és intézményi kiszivárogtatásokra való támaszkodás hozzájárult ahhoz a benyomáshoz, hogy a média túllépte saját határait és politikailag elfogulttá vált.

Bár konkrét eseményeket nem fabrikáltak, a tudósítások mennyisége, hangvétele és az ellenőrizetlen állítások elégtelen fenntartásokkal történő közlése felerősített egy olyan narratívát, amelyet a későbbi vizsgálatok a „összejátszás” kulcskérdésében végül nem igazoltak.

Összességében a Washington Post szerepvállalása hozzájárult egy évekig uralkodó médiatörténet fenntartásához, amely végül összejátszás miatti vádemelések nélkül zárult. Vagyis az ügyben résztvevő ügynökök éveken keresztül hazudoztak, megtévesztették a nyilvánosságot és tövig koptatták ujjaikat, annyi fake-news cikket gyártottak, hogy befolyásolják az USA választását és megakadályozzák Donald Trump győzelmét. Komolyan nem is értem, hogy gondolhatja bárki ezek után, hogy nemzetközi baloldali hálózatok működnek, amelyek begyakorolt forgatókönyv alapján befolyásolnak választásokat és buktatnak meg kormányokat…

Megkerestük Panyit is

Az ügy kapcsán szerkesztőségünk emailben megkereste Panyit, hogy lehetőséget adjunk neki a felmerült kérdések tisztázására – aki egyébként beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert.

Mely uniós tagállam titkosszolgálatáról beszél ön a hangfelvételen?

Ön a hangfelvételen azt állítja, hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Hogyan tartja mindezt összeegyeztethetőnek a független-objektív újságíróinak nevezett munkájával?

„…ami durva az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik” – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: „Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban. Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”. Mi a véleménye a külügyminiszter kijelentéséről?

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – mondta Orbán Viktor az ügy kapcsán. Mi a véleménye erről?

Amint reagál megkeresésünkre, tájékoztatjuk olvasóinkat.

„Hazaáruló tiszás” „a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően”

A legkíméletlenebb gyomrost Kocsis Máté vihette be Panyi Szabolcsnak, aki a Mandiner által robbantott ügyre így reagált:

A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta.”

A Fidesz frakcióvezetője nem kertelt, Panyi Szabolcsot „hazaáruló tiszásnak” nevezte, amiért az kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy azok lehallgathassák. Kocsis szerint az baloldali újságíró mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot. És ezek után pofátlanul »független« újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó. Mint fogalmazott, ez „a kisebbik baj,

nagyobbik az, hogy felmerül az, hogy hány idegen kémmel, idegen ország titkosszolgálatával játszanak még össze a tiszások”.

„Azért mondom, hogy a tiszások, mert ez a Panyi Szabolcs nevű »újságíró« Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének a munkatársa, barátja, bent dolgozott a stábjában. Éppen ezért ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya” – mutatott rá a politikus.

Kocsis emlékeztet: Panyi volt a forrása az orosz befolyásolásról szóló fake newsnak, és rámutat, az újságíró

„azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, s ki nem.”

»Szép, új világ« lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk«” – írta.

Panyi ügynököt - a konszolidált jogászi fogalmazásáról ismert – Gulyás Gergely is súlyos vádakkal illette.

A hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit Orbán Anitának, a Tisza Párt miniszterjelöltjének egy munkatársa tett

– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette:

eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően”

cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa. A korábban ügyvédként dolgozó miniszter megállapításai nem kecsegtetnek túl sok jóval Panyi számára, hiszen míg a hazaárulás politikai díja a közvélemény megvetése, ennek büntetőjogi konzekvenciája - alapesetben - öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

Ez az ember „bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában” – mondta, kiemelve, hogy

ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk”.

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt

az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni”,

ahogy az is, hogy „valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre közölte: ki kell deríteni,

miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot”.

Tette ezt „a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését” – fejtette ki.

Magyarország újkori történetének legsúlyosabb ügynökbotránya

A történet innentől nem szűkíthető le egyetlen szereplőre, és nem magyarázható újságírói túlkapásként sem: ami kirajzolódik, az egy politikai hálózat működése.

Panyi Szabolcs nem kívülállóként bukkan fel a történetben, hanem a Tisza Párt egyik legbelső köreihez kötődő szereplőként, aki nemcsak kapcsolatokat ápol, hanem már a hatalomgyakorlás részleteiről beszél – arról, hogy ki maradhat, ki kerülhet pozícióba, és kit rúgjanak ki.

Ez nem vélemény, nem találgatás, nem "oknyomozói munka", hanem egy olyan gondolkodásmód lenyomata, amelyben a politika nem a választók felhatalmazásáról, hanem háttéralkukról, kapcsolati hálókról és külső befolyásról szól.

Orbán Anita neve ebben a rendszerben nem mellékszál, hanem kulcspont: a kapcsolat, amely összeköti a Tisza politikai ambícióit és azt a közeget, amelyben Panyi mozog.

Ha egy magát függetlennek nevező szereplő ilyen közelségben van egy miniszterjelölthöz, miközben külföldi kapcsolatokkal kérkedik, és a jövőbeli állami működésről beszél, akkor az már nem a sajtó és a politika határán egyensúlyozó helyzet, hanem egyértelmű összefonódás.

Ezért ez az ügy nem Panyi Szabolcs botránya. Ez a Tisza Párt botránya. Egy olyan ügy, amely megmutatja, hogyan épül fel a háttérben az a világ, amelyről a nyilvánosság előtt még mindig a „függetlenség”, a „szakmaiság” és az „új politika” jelszavaival beszélnek. A kérdés innentől nem az, hogy történt-e visszaélés, hanem az, hogy a Tisza meddig akarja fenntartani azt a látszatot, hogy ehhez az egészhez semmi köze.

Nyitókép: Orbán Anita Facebook-oldala