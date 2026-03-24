Rohamosan fogy az ellenzék: újabb fontos jelölt lépett vissza

A háttérben egyre több a feszültség. Korábban egy másik DK-s jelölt, Kopping Rita is visszalépett, amit a párt belső konfliktusokkal és külső nyomásgyakorlással magyarázott.

Bár az érintettek ezt vitatták, az esetek egymásutánja mégis azt a képet erősíti, hogy az ellenzéki oldalon nincs stabil politikai irány.

A visszalépések sorozata nemcsak szervezeti problémákat jelez, hanem a választási esélyeket is alapvetően átrendezheti. A széttöredezett ellenzéki mezőnyben minden egyes jelölt kiesése tovább növeli annak esélyét, hogy a legerősebb szereplők közötti párharc döntsön.

