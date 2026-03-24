Demokratikus Koalíció (DK) Tisza Párt nemzeti választási iroda fidesz atv jelölt

Rohamosan fogy az ellenzék: újabb fontos jelölt lépett vissza

2026. március 24. 19:18

A DK kispesti jelöltje is kiszállt a versenyből: a baloldal egyre reménytelenebbnek látszik.

Újabb jel mutat arra, hogy repedezik az ellenzéki térfél: az ATV beszámolója szerint visszalépett a jelöltségtől Ternyák András, aki a Demokratikus Koalíció színeiben indult volna Budapest XIX. kerületében. A döntés új helyzetet teremtett a körzetben, ahol így még inkább kiéleződhet a küzdelem a Fidesz és a Tisza Párt között.

A visszalépés ténye már hivatalosan is megjelent a Nemzeti Választási Iroda oldalán, Ternyák azonban egyelőre nem indokolta döntését. Az viszont jól látszik: nem elszigetelt esetről van szó. Az elmúlt napokban több ellenzéki szereplő is hasonló lépésre szánta el magát, ami egyre inkább szervezeti és politikai bizonytalanságra utal.

A kispesti körzet így különösen érdekessé válik. A jelenlegi képviselő, Kunhalmi Ágnes függetlenként indul újra, miközben a kormánypárt Tarnai Richárdot indítja. A Tisza Párt jelöltje Virágh Gabriella, de a versenybe a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjei is beleszólhatnak.

A háttérben egyre több a feszültség. Korábban egy másik DK-s jelölt, Kopping Rita is visszalépett, amit a párt belső konfliktusokkal és külső nyomásgyakorlással magyarázott. 

Bár az érintettek ezt vitatták, az esetek egymásutánja mégis azt a képet erősíti, hogy az ellenzéki oldalon nincs stabil politikai irány.

A visszalépések sorozata nemcsak szervezeti problémákat jelez, hanem a választási esélyeket is alapvetően átrendezheti. A széttöredezett ellenzéki mezőnyben minden egyes jelölt kiesése tovább növeli annak esélyét, hogy a legerősebb szereplők közötti párharc döntsön.

Nyitókép forrása: Kovács Márton/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
AnarchyInTheEU
2026. március 24. 21:19
A dk-s visszalépések lehet a kutyákat jobban erősítik, mint poloskáékat.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2026. március 24. 20:11
Nem fogy az ellenzék, csak átalakul. Ez egyébként várható volt, nyilván van az az eszköz, amivel az illetékeseket rá lehet venni a visszalépésre (kit pénzzel, kit fenyegetéssel, kit zsarolással). Már csak az a kérdés, hogy aki a dékára vagy a jobbikra akart szavazni, az vajon fog-e poloskáékra szavazni. Egyébként éppen reggelizés közben hallottam a Kossuthon egy politikai hirdetést, a dékát hirdették, hogy ők lesznek a mérleg nyelve. Majdnem megfulladtam a röhögéstől.
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. március 24. 19:43
A genetikai hulladékok átigazolnak a bolsevik dk -ból a bolsevik tiszaszektába, az egyik kutya a másik eb!
Válasz erre
3
0
chief Bromden
2026. március 24. 19:39
Bye-bye, DK, kitoltál velem, Elmentél és azóta a listát, a listát lesem. Tanár elvtársnak tisztelettel jelentem, nem hiányzik senki. A főnök nem csak az oroszokat küldi haza. :D
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!