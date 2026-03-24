„Komjáthi Imre szerint a DK vezetője csak a politikai túlélésért küzd, nem a kormányváltásért. Az MSZP-elnök emlékeztetett, ők hajlandók lettek volna együttműködni velük, ám Dobrev Klára gőgösen és határozottan visszautasította őket.

»Akkor még azt hittétek, egyedül is leigázzátok az ellenzéki térfelet. Ma viszont már más szelek fújnak. A DK már nem képes egyéni körzetet nyerni« – üzente Klára asszonynak a kikosarazott Imre, aki szerint ők felelős döntést hoztak februárban, amikor visszaléptek a választásoktól, a DK ellenben nem hajlandó ugyanezt megtenni. Komjáthi úgy látja, az ő pártjuk az egyetlen, amelyik baloldali értékeket képvisel, a DK csupán imitálja azt: »Klára, a baloldalisághoz nem elég pirosra átfesteni a párt címerét! Baloldalinak lenni nem kampányfogás.«”