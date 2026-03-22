Dobrev Klára nagyon durva leleplező posztot tett közzé Magyar Péterről
2026. március 22. 06:24
A DK vezetője saját bőrén tapasztalta meg, milyen is az úgynevezett szeretetország.
„A Tisza Párt érzi a vesztét. Erről már Dobrev Klára egy vitriolos posztban üzent Magyar Péternek: »(…) A jelöltjeink hetek óta azt jelzik, hogy a tiszások helyben megengedhetetlen és akár törvénytelen módszerekkel próbáljak visszalépésre bírni őket. Az ajánlásgyűjtést megelőző időszakban inkább ígérgetésekkel próbálkoztak, de ennek eredménytelensége után módszert váltottak. Először jogi úton támadták meg a jelöltjeinket a választási bizottságoknál és bíróságoknál, de ezek a kísérletek kivétel nélkül minden esetben elbuktak. Most, hogy jelöltjeink véglegesen és jogerősen rajthoz álltak, már zsarolással és fenyegetésekkel találkoznak. Jelöltjeink ennek is ellenállnak, de volt, aki – Kopping Rita – megtört, és inkább a pénzt és a pozíciót választotta. De ő a kivétel. Látnunk kell! A fenyegetés és zsarolás tisztességtelen, törvénytelen, sőt akár bűncselekmény is lehet.«
A DK vezetője úgy tűnik, hogy saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen is az úgynevezett szeretetország, milyen is valójában Magyar Péter és a Tisza Párt demokráciafelfogása. Ismét lehullt a lepel – gondolta magában Felhévizy, majd megnézte a Békemenetről készült felvételeket, hogy a lelkét megerősítse a kampányból hátralévő napokra.”