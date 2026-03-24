Fico nem kertelt: ez történik a magyar-szlovák kapcsolatokkal, ha a Tisza nyer áprilisban

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A szlovák miniszterelnök szerint azonban ha Orbán Viktor győz, akkor arra lehet számítani, hogy győzelmét nemzetközi szinten próbálják majd megkérdőjelezni.
Ha a magyarországi parlamenti választásokon Magyar Péter győzne, akkor megromolhatnának a Szlovákia és Magyarország közti kapcsolatok – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormány Garamkelecsényen (Hronské Klacany) tartott kihelyezett ülése után kedden.
„Amennyiben egy ezen ellenzéki vezető által vezetett kormány a gyakorlatban azt kezdené csinálni, amiről a választási kampány során beszél, akkor nagyon vékony jégre kerülnénk a Benes-dekrétumok tekintetében és további számunkra létfontosságú ügyekben. Nem beszélve arról, hogy a szlovák kormánynak címzett kijelentései nem mindig olyanok, ahogy azt várnám” – jelentette ki Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A miniszterelnök egyúttal leszögezte: a szlovák kormány semmilyen formában nem fog beleavatkozni a magyarországi választási kampány folyamatába.
Fico elmondta: úgy gondolja, hogy amennyiben a magyarországi választásokat Orbán Viktor nyeri meg, akkor arra lehet számítani, hogy győzelmét nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni. Leszögezte: amennyiben erre sor kerülne és valaki megkérdőjelezné Orbán Viktor ismételt győzelmét a választásokon, akkor ő kész „nagyon keményen” kiállni mellette.
„Egy ilyen szintű médiaellenőrzés mellett, a politikai pártok és civil szervezetek ilyen szintű részvétele mellett elképzelhetetlen, hogy valaki manipulálja a választásokat” – mutatott rá.
„Ezt meg kell őriznünk és nem történhet meg, hogy valamilyen geopolitikai célok miatt, vagy más országok érdekei mentén érvénytelenítsenek választásokat olyan országokban, amelyeknek gazdag demokratikus tapasztalatai vannak” – hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.
Fico a magyarok által is lakott déli régióban tartott kihelyezett kormányülés után értékelte a szlovákok és magyarok együttélésének minőségét. Rávilágított: több évnyi kétoldalú igyekezetet követően az elmúlt években sikerült a szlovák-magyar kapcsolatok témáját kívül helyezni az olyan politikai agendán, amely megoszthatná a társadalmat és növelné a feszültséget azon belül.
A szlovák kormányfő rámutatott: a kihelyezett kormányülésen az adott régió megsegítésére elfogadott intézkedésekben erőteljesen figyelembe vették, hogy egy nemzetiségileg vegyesen lakott területről van szó.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP