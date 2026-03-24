robert fico szlovákia Magyar Péter orbán viktor

Fico nem kertelt: ez történik a magyar-szlovák kapcsolatokkal, ha a Tisza nyer áprilisban

2026. március 24. 18:40

A szlovák miniszterelnök szerint azonban ha Orbán Viktor győz, akkor arra lehet számítani, hogy győzelmét nemzetközi szinten próbálják majd megkérdőjelezni.

Ha a magyarországi parlamenti választásokon Magyar Péter győzne, akkor megromolhatnának a Szlovákia és Magyarország közti kapcsolatok – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormány Garamkelecsényen (Hronské Klacany) tartott kihelyezett ülése után kedden.

„Amennyiben egy ezen ellenzéki vezető által vezetett kormány a gyakorlatban azt kezdené csinálni, amiről a választási kampány során beszél, akkor nagyon vékony jégre kerülnénk a Benes-dekrétumok tekintetében és további számunkra létfontosságú ügyekben. Nem beszélve arról, hogy a szlovák kormánynak címzett kijelentései nem mindig olyanok, ahogy azt várnám” – jelentette ki Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A miniszterelnök egyúttal leszögezte: a szlovák kormány semmilyen formában nem fog beleavatkozni a magyarországi választási kampány folyamatába.

Kész „nagyon keményen” kiállni Orbán Viktor mellett

Fico elmondta: úgy gondolja, hogy amennyiben a magyarországi választásokat Orbán Viktor nyeri meg, akkor arra lehet számítani, hogy győzelmét nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni. Leszögezte: amennyiben erre sor kerülne és valaki megkérdőjelezné Orbán Viktor ismételt győzelmét a választásokon, akkor ő kész „nagyon keményen” kiállni mellette.

„Egy ilyen szintű médiaellenőrzés mellett, a politikai pártok és civil szervezetek ilyen szintű részvétele mellett elképzelhetetlen, hogy valaki manipulálja a választásokat” – mutatott rá.

„Ezt meg kell őriznünk és nem történhet meg, hogy valamilyen geopolitikai célok miatt, vagy más országok érdekei mentén érvénytelenítsenek választásokat olyan országokban, amelyeknek gazdag demokratikus tapasztalatai vannak” – hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.

Fico a magyarok által is lakott déli régióban tartott kihelyezett kormányülés után értékelte a szlovákok és magyarok együttélésének minőségét. Rávilágított: több évnyi kétoldalú igyekezetet követően az elmúlt években sikerült a szlovák-magyar kapcsolatok témáját kívül helyezni az olyan politikai agendán, amely megoszthatná a társadalmat és növelné a feszültséget azon belül.

A szlovák kormányfő rámutatott: a kihelyezett kormányülésen az adott régió megsegítésére elfogadott intézkedésekben erőteljesen figyelembe vették, hogy egy nemzetiségileg vegyesen lakott területről van szó.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 24. 19:16
nem cserelunk le lovat, szamarra
alenka
2026. március 24. 19:16
Minden felvidéki magyar örül, hogy Orbán és Fico sok- sok év után tiszta lappal összefognak. Magyarország és Szlovákia együtt gürcöl az európai tűzokádó sárkányok ellen !.... A Felvidék leszarja, ici- pici kivétellel a tiszás nyomoroncokat!.... Én is kurvára utálom ezeket a zakkantakat. Sosem alapít kormányt ez a nemzetáruló párt!... Soha!
hexahelicene
•••
2026. március 24. 19:09 Szerkesztve
Valójában, a tiszások nem győzni akarnak, mert a tetvek is tudják, hogy nincs esélyük. A hatalmas bukást akarják elkerülni, és ehhez minden törvénytelen eszközt bevetnek. Orbán Viktor győz. A Brüsszel-Kijev-Tisza tengely pedig már készíti elő a "választási csalás" értelmezési keretet (narratívát). Destabilizációs tiszás zavargások várhatóak, és terror-ukro cselekmények sem zárhatóak ki...
nuevoreynuevaley
2026. március 24. 19:06
Orias botrany van Szlovakiaban, hogy szargyarto arra kerte Lavrovot, hogy avatkozzanak be a szlovak valasztasba lebukott persze a szerencsetlen ruszkiszopo
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!