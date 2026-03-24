Fico nem kertelt: ez történik a magyar-szlovák kapcsolatokkal, ha a Tisza nyer áprilisban

„Egy ilyen szintű médiaellenőrzés mellett, a politikai pártok és civil szervezetek ilyen szintű részvétele mellett elképzelhetetlen, hogy valaki manipulálja a választásokat” – mutatott rá.

„Ezt meg kell őriznünk és nem történhet meg, hogy valamilyen geopolitikai célok miatt, vagy más országok érdekei mentén érvénytelenítsenek választásokat olyan országokban, amelyeknek gazdag demokratikus tapasztalatai vannak” – hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.

Fico a magyarok által is lakott déli régióban tartott kihelyezett kormányülés után értékelte a szlovákok és magyarok együttélésének minőségét. Rávilágított: több évnyi kétoldalú igyekezetet követően az elmúlt években sikerült a szlovák-magyar kapcsolatok témáját kívül helyezni az olyan politikai agendán, amely megoszthatná a társadalmat és növelné a feszültséget azon belül.

A szlovák kormányfő rámutatott: a kihelyezett kormányülésen az adott régió megsegítésére elfogadott intézkedésekben erőteljesen figyelembe vették, hogy egy nemzetiségileg vegyesen lakott területről van szó.

