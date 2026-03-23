Orbán Viktor megmutatta, milyen a magyar-lengyel barátság

Nem maradt több kérdés Magyarország számára: kiderült, miben számíthatunk Lengyelországra
„Ez a barátság tart és tartani fog” – mondta a lengyel elnök.
Összejött egy rég vált találkozó.
Egy rég várt vendég érkezett március 23-án, hétfőn a magyar-lengyel barátság napján a Karmelitába. Ugyanis Budapestre látogatott Karol Nawrocki, aki tavaly júniusban váltotta Andrzej Duda államfőt az elnöki székben.
A találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be. A közös fotóhoz azt írta: „Isten hozta Nawrocki elnök urat Budapesten!
Köszönjük, hogy a lengyel-magyar barátság napján megtisztelt minket a látogatásával!”
Nawrocki azt követően érkezett meg a magyar fővárosba, hogy Sulyok Tamás magyar köztársasági elnökkel közösen ünnepelt a Kárpátaljai vajdaságban, Przemysl városában.
A találkozóról a magyar államfő azt írta, „a magyar-lengyel barátság napján Karol Nawrocki elnök kollégámmal folytatott megbeszélésünk középpontjában a két nemzet közötti történelmi és kulturális kapcsolatok ápolása, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségei álltak”.
De a posztból az is kiderült, hogy
megerősítették: a nemzeteink közötti kapcsolat évszázados, szilárd alapokon nyugszik, jelentősége túlmutat az aktuális politikai kihívásokon.
„Egyetértettünk abban, hogy a magyar és a lengyel népet összekötő barátság nem csupán múltunk része, hanem közös jövőnk egyik legfontosabb pillére is” – zárta a bejegyzését Sulyok Tamás.
Karol Nawrocki látogatása az elmúlt napok diplomáciai nagyüzemének menetébe beleillik, és vélhetőn hevesebb reakciót vált majd ki a Magyar Péter mellett egyre többször kiálló Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél.
Emlékezetes, hogy a magyar miniszterelnök november végi moszkvai látogatása után Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre.
Döntését akkor azzal indokolta, hogy valós megoldásokat kell keresni az Oroszországi Föderáció által okozott ukrajnai háború befejezésére. „Politikájában Lech Kaczynski elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris fellépéstől függ, beleértve az energiabiztonság területét is” – írta hónapokkal ezelőtt Marcin Przydacz külügyi államtitkár.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
