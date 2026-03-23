Orbán Viktor megmutatta, milyen a magyar-lengyel barátság

Nawrocki azt követően érkezett meg a magyar fővárosba, hogy Sulyok Tamás magyar köztársasági elnökkel közösen ünnepelt a Kárpátaljai vajdaságban, Przemysl városában.

A találkozóról a magyar államfő azt írta, „a magyar-lengyel barátság napján Karol Nawrocki elnök kollégámmal folytatott megbeszélésünk középpontjában a két nemzet közötti történelmi és kulturális kapcsolatok ápolása, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségei álltak”.

De a posztból az is kiderült, hogy

megerősítették: a nemzeteink közötti kapcsolat évszázados, szilárd alapokon nyugszik, jelentősége túlmutat az aktuális politikai kihívásokon.

„Egyetértettünk abban, hogy a magyar és a lengyel népet összekötő barátság nem csupán múltunk része, hanem közös jövőnk egyik legfontosabb pillére is” – zárta a bejegyzését Sulyok Tamás.