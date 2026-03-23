Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás karol nawrocki barátság államfő találkozó orbán viktor

Orbán Viktor megmutatta, milyen a magyar-lengyel barátság

2026. március 23. 20:09

Összejött egy rég vált találkozó.

2026. március 23. 20:09
null

Egy rég várt vendég érkezett március 23-án, hétfőn a magyar-lengyel barátság napján a Karmelitába. Ugyanis Budapestre látogatott Karol Nawrocki, aki tavaly júniusban váltotta Andrzej Duda államfőt az elnöki székben.

A találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be. A közös fotóhoz azt írta: „Isten hozta Nawrocki elnök urat Budapesten!

Köszönjük, hogy a lengyel-magyar barátság napján megtisztelt minket a látogatásával!”

Nawrocki azt követően érkezett meg a magyar fővárosba, hogy Sulyok Tamás magyar köztársasági elnökkel közösen ünnepelt a Kárpátaljai vajdaságban, Przemysl városában. 

A találkozóról a magyar államfő azt írta, „a magyar-lengyel barátság napján Karol Nawrocki elnök kollégámmal folytatott megbeszélésünk középpontjában a két nemzet közötti történelmi és kulturális kapcsolatok ápolása, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségei álltak”.

De a posztból az is kiderült, hogy 

megerősítették: a nemzeteink közötti kapcsolat évszázados, szilárd alapokon nyugszik, jelentősége túlmutat az aktuális politikai kihívásokon.

„Egyetértettünk abban, hogy a magyar és a lengyel népet összekötő barátság nem csupán múltunk része, hanem közös jövőnk egyik legfontosabb pillére is” –  zárta a bejegyzését Sulyok Tamás.

Karol Nawrocki látogatása az elmúlt napok diplomáciai nagyüzemének menetébe beleillik, és vélhetőn hevesebb reakciót vált majd ki a Magyar Péter mellett egyre többször kiálló Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél. 

Emlékezetes, hogy a magyar miniszterelnök november végi moszkvai látogatása után Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. 

Döntését akkor azzal indokolta, hogy valós megoldásokat kell keresni az Oroszországi Föderáció által okozott ukrajnai háború befejezésére. „Politikájában Lech Kaczynski elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris fellépéstől függ, beleértve az energiabiztonság területét is” – írta hónapokkal ezelőtt Marcin Przydacz külügyi államtitkár.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Intel
2026. március 23. 21:36
Az ügy érdekében (de saját érdekében is) jobb volna, ha Orbán nem mutogatná magát. Se Nawroval se nélküle. Inkább maradhatna valami függöny mögött mint bálvány.
Válasz erre
1
0
cirmos
2026. március 23. 21:19
az a szerencse, hogy a magyar-lengyel barátság ezektől a férgektől függetlenül létezik.
Válasz erre
0
0
Bicsike
2026. március 23. 20:46
Nawrocki elnök úr, tán nem e azért jött véletlen, hogy meggyőzze Orbánt, hogy ugyan má’ adja áldását a gigahitelre?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!