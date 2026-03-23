Nem maradt több kérdés Magyarország számára: kiderült, miben számíthatunk Lengyelországra

Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
„Ez a barátság tart és tartani fog” – mondta a lengyel elnök.
Folytatódik és folytatódni fog a lengyel-magyar barátság, amely nem válhat aktuálpolitikai ingadozások tárgyává – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a lengyelországi Przemyslben, a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel közös sajtóértekezleten.
A lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság „ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává”,
ez a barátság „tart és tartani fog”
– fogalmazott Nawrocki a lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó után. Elmondta: a két nemzetet összeköti többek között az, hogy az Európai Unióban akarnak lenni, egyúttal „az EU állapotára is gondot viselnek”.
Kiemelte: számíthat a magyar fél támogatására többek között az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzésében, valamint abban, hogy Magyarország is osztja az uniós klíma- és migrációs politika iránti kétségeket,
illetve kifogásolja bizonyos folyamatok „bürokratizálását és központosítását” az Európai Bizottság által.
(MTI)
Nyitókép: Facebook