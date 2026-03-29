Nagy árat kellene fizetniük a magyaroknak, ha Magyar Péterék győznének áprilisban: a Tisza mindent magával sodorna

Mára Magyarország lett Európa egyetlen illegálismigráns-mentes országa, az óvodáinkból, iskoláinkból kizártuk a genderideológiát, és sem a pénzünket, sem a fiainkat nem küldjük a háborúba sem egyenesen, sem Brüsszelen átutaztatva. Ezek számunkra evidenciák, mégis, áprilisban a választáson ki kell állni a véleményünk mellett. Egy bábkormány nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, beállna a háborúpárti politika mögé, és a magyarok pénzét odaadná a háborúra és Ukrajnának.

Ugyanígy természetesnek veszünk számos intézkedést, ami az elmúlt másfél évtizedben az életünk részévé vált. Átlagos időkben stabilnak tekinthetnénk mindegyiket, de a választás előtt nem árt végiggondolnunk, hogy mit hozhat a jövő. Nem zárható ki, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve megszorításokat hajtana végre. Ha megvalósítanák a sajtó által prezentált „konvergenciatervet”, akkor az jóval nagyobb elvonást jelentene, mint a modern magyar gazdaságtörténet eddigi legnagyobb megszorítása, a Bokros-csomag. 1995–96-ban két év alatt a keresetek reálértéke 17, a nyugdíjaké 18 százalékkal csökkent, és 58,5 százalékos infláció volt.