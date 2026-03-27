Megérkezett a rég várt gyermek: ilyen világba született II. Rákóczi Ferenc

Ilyen körülmények között született 1676. március 27-én (napra pontosan 350 éve) II. Rákóczi Ferenc. A születés körülményeiről keveset tudni, annyi bizonyos, hogy a borsi kastély egyik emeleti szobájában látta meg a napvilágot, s azt is tudni lehet, akkoriban bábák segédkeztek a szülésnél. A későbbi fejedelem megszületésének nincs írásos nyoma.

Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Anyakönyvi kivonat nem volt, születésének pontos időpontját is csak Rákóczi visszaemlékezéseiből ismerjük. Azt sem tudni pontosan, hogy hol keresztelték meg a kisfiút. Az első dokumentum 1676. április elsejéről kelt, ekkor a sárospataki udvarbíró, Sigmondi György tett esküt, amely szerint Rákóczi Ferenc fejedelmet és Zrínyi Ilonát, valamint a „mindkét ágon lévő maradékokat” híven és hűséggel szolgálja. 1676. július 8-án az édesapa, I. Rákóczi Ferenc végrendeletet írt, amelyben a kisfiát már Ferenc Lipótnak nevezte. A Ferenc érthető,

a Lipót név pedig a Habsburg uralkodó, I. Lipót király iránti gesztus volt.

A kisfiú érkezése nagy öröm volt a családban, erről tanúskodik az egyik rokon, Rákóczi Erzsébet levele, amelyet 1676. szeptemberében írt a kistapolcsányi kastélyban. A levélben arról értekezett, hogy az egész család nagy örömére megérkezett a „rég várt gyermek”. A többit tudjuk, I. Rákóczi Ferenc csupán 31 éves korában, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt. A kis Rákóczi csupán négyhónapos volt ekkor.