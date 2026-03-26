Hann Endre lengeti a fehér zászlót: nem kell foglalkoznia a Medián renoméjával – ez lehetett az utolsó felmérésük

Csütörtökön délelőtt a Magvető Caféban tartott konferenciát „A szabadság útjai” címmel a kormánypártisággal nehezen vádolható Republikon Intézet, ahol Horn Gábor, a szervezet elnöke mellett Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója, Hann Endre, a Medián ügyvezetője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Závecz Tibor, a Závecz Research alapítója, ügyvezetője, Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Bruck Gábor, a Sawyer Miller Group kommunikációs trénere, Szabó Márton Csoki tartalomgyártó, Vásárhelyi Mária szociológus, az MTA tudományos főmunkatársa és Zárug Péter Farkas politológus, a Miskolci Egyetem docense próbálták arra keresni a választ, kire is szavazzanak áprilisban Magyarország liberálisai.

A kétrészes konferencia első panelbeszélgetésén Závecz Tibor, Böcskei Balázs, Mráz Ágoston Sámuel, Hann Endre és Virág Andrea beszélte meg, hogy a mostani politikai helyzet bonyolultabb a korábbiaknál. A Republikon Intézet a hivatalos kommünikében azt jelezte, nem kell jóstehetség ahhoz, hogy a liberálisok a kormányváltásra szavaznak, ugyanakkor az is tény, hogy a politikai paletta szegényebb lett: a hagyományosan liberális értékeket a zászlajukra tűző pártok nem indulnak a választáson.