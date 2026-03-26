Hann Endre lengeti a fehér zászlót: nem kell foglalkoznia a Medián renoméjával – ez lehetett az utolsó felmérésük

Ez már nekik is sok: a tiszások sem hiszik el a Medián legújabb számait
A közösségi médiában sorjáznak a kommentek, amelyek arról árulkodnak, hogy mégsem lehet az ellenzéki szavazókat az orruknál fogva vezetni.
A liberális választóknak próbáltak segíteni a Republikon konferenciáján, de egészen más eredmény jött ki: Hann Endre jelezte, mi kell ahhoz, hogy a következő választáskor már ne dolgozzanak.
Csütörtökön délelőtt a Magvető Caféban tartott konferenciát „A szabadság útjai” címmel a kormánypártisággal nehezen vádolható Republikon Intézet, ahol Horn Gábor, a szervezet elnöke mellett Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója, Hann Endre, a Medián ügyvezetője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Závecz Tibor, a Závecz Research alapítója, ügyvezetője, Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Bruck Gábor, a Sawyer Miller Group kommunikációs trénere, Szabó Márton Csoki tartalomgyártó, Vásárhelyi Mária szociológus, az MTA tudományos főmunkatársa és Zárug Péter Farkas politológus, a Miskolci Egyetem docense próbálták arra keresni a választ, kire is szavazzanak áprilisban Magyarország liberálisai.
A kétrészes konferencia első panelbeszélgetésén Závecz Tibor, Böcskei Balázs, Mráz Ágoston Sámuel, Hann Endre és Virág Andrea beszélte meg, hogy a mostani politikai helyzet bonyolultabb a korábbiaknál. A Republikon Intézet a hivatalos kommünikében azt jelezte, nem kell jóstehetség ahhoz, hogy a liberálisok a kormányváltásra szavaznak, ugyanakkor az is tény, hogy a politikai paletta szegényebb lett: a hagyományosan liberális értékeket a zászlajukra tűző pártok nem indulnak a választáson.
A közösségi médiában sorjáznak a kommentek, amelyek arról árulkodnak, hogy mégsem lehet az ellenzéki szavazókat az orruknál fogva vezetni.
A panelbeszélgetés első része komoly vitává fajult, ami nem meglepő annak fényében, hogy a napokban Hann Endre, a Medián igazgatója már bőven kétharmados többséget jósolt a Tiszának, ami a szakma szerint kirívó túlzás. Hann úgy véli, a Nézőpont egy propagandatermék, Mráz Ágoston Sámuel szerint a Medián számai finoman szólva is furcsák. A két elemző között régóta feszült a viszony, ez a csütörtöki eseményen ki is csúcsosodott: mint ismert, tavaly nyáron a Nézőpont meghívta a Medián első emberét egy vitára, aki ezt visszautasította, mivel nem akar számokról vitázni.
„Voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek” – a Medián ügyvezetője így magyarázta a bizonyítványát a 2022-es választási vereséget követően.
Horn Gábor, a Republikon elnöke jelezte, az intézet márciusi kutatása csütörtök este lesz kész. Závecz Tibor szerint három párttal lehet számolni befutóknál, a magas részvétel miatt szinte biztosnak érzi, hogy a Demokratikus Koalíció és a kétfarkú kutyák nem jutnak be a parlamentbe áprilisban. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, a számításaik szerint 7.630.000 szavazóból 3.050.000 szavazó a Fideszt választja, míg a Tiszát csak 2.670.000 ember. Ezzel szemben a Medián 3,5 millió tiszást és 2,3 milliónál kevesebb fideszest számolt a legutóbbi kutatásuk során.
„Meggyőződésem, hogy aki hisz az adataiban, nem így viselkedik” – reagált a fejleményekre a Nézőpont Intézet vezetője.
A korábban már említett, nyári nézeteltérés újra feltört: Hann elmondta, számokról nem vitatkozik, a szakmára nézve károsnak tartja, ehelyett hosszas Medián-promóba csapott át beszéde, többször hangsúlyozta, hogy ők függetlenek, 1989 óta a piacon vannak és szerinte ők a legpontosabbak.
Mráz az első, aki közvélemény-kutatóból propagandista lett”
– kezdte a személyeskedést Hann Endre, majd azzal folytatta, hogy etikai vétséget követett el szerinte a Nézőpont Intézet vezetője, miután beállt „ebbe az undorító kampányba”, ami szerinte a vállalata ellen folyik.
A vita ezen a ponton magasabb fordulatszámra kapcsolt: Mráz Ágoston Sámuel nem gondolja, hogy szándékosan manipulálja a számokat a Medián, ugyanakkor megjegyezte, a cég kérdéseit az Iránytű Intézet teszi fel telefonon az embereknek.
A Nézőpont Intézet igazgatója tagadta, hogy részt vett volna a Medián ellen kirobbant botrányban, amely néhány hete történt, miután Deák Dániel nyilvánosságra hozta a liberális vállalat valódi számait, melyek nem igazán stimmeltek a nyilvánosságnak szánt számokkal.
Deák Dániel szerint meglepő, hogy Hann Endre nem próbálta a mesterséges intelligenciára kenni a balhét.
Vannak furcsaságok az adatokban, csak kérdéseket tettem fel a bejegyzésemben”
– jegyezte meg.
Hann Endre szerint a Medián közvélemény-kutatásai nem előrejelzést mutatnak, hanem egy aktuális állapotot, amiből „mindenki levonhatja a következtetéseit”. Hann úgy folytatta, nem tudja még biztosan, április 12 után folytatja-e a közvéleménykutatói munkát.
Mráz Ágoston Sámuel a Mediánt azért is kritizálta, hogy bár Gyurcsány Ferenc 2006 óta a legnépszerűtlenebb miniszterelnök volt, ezt Hann Endréék csak évekkel később mutatták ki. Mráz Ágoston Sámuel azt is furcsállja, hogy a bejutási küszöb alá méri a Medián a Mi Hazánkat, miközben az ő kutatásaikban biztos befutó a Toroczkai László által vezetett párt.
A Medián a Bajnai Gordon fémjelezte Együttet 20 százalékra mérte, mikor az már nem is létezett”
– tette hozzá a Nézőpont Intézet vezetője.
Szóba jött a vita során a Medián egyik legbotrányosabb felmérése, 2005-ben arról kérdezték a hódmezővásárhelyieket, hogy az akkori polgármester, Lázár János szerintük veri-e a feleségét. Ezek után Lázár János beperelte a Mediánt, szerinte Hann Endréék célja a lejáratás volt, amit a választási kampány részének tudott be.
A zárszó során jött az igazi csattanó: Hann Endre felvetette, hogy a 2026-os országgyűlési választások után már nem biztos, hogy a Medián Intézet folytatja, könnyen lehet, hogy ez az utolsó választás, ahol Hann Endréék publikálták számaikat, azaz nem kell végső soron törődniük a cég renoméjával.
Hiszek a Medián adataiban, ha minden egy normális, demokratikus folyamatként zajlik le az elkövetkező két és fél hétben, akkor a Tisza fogja ezt megnyerni, ha ez így lesz, akkor továbbra is megbízom az eddigi call-centereinkben”
– zárta.
A Medián mérése a legutóbbi Kormányinfón is szóba került, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a Medián nem mér, hanem rajzol. A rádiókabaré szintje, amit a Medián művel – tette hozzá.
Nyitókép: MTI / Beliczay László