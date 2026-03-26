Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián nézőpont intézet republikon intézet

Hann Endre lengeti a fehér zászlót: nem kell foglalkoznia a Medián renoméjával – ez lehetett az utolsó felmérésük

2026. március 26. 14:44

A liberális választóknak próbáltak segíteni a Republikon konferenciáján, de egészen más eredmény jött ki: Hann Endre jelezte, mi kell ahhoz, hogy a következő választáskor már ne dolgozzanak.

Bokor Gábor
Csütörtökön délelőtt a Magvető Caféban tartott konferenciát „A szabadság útjai” címmel a kormánypártisággal nehezen vádolható Republikon Intézet, ahol Horn Gábor, a szervezet elnöke mellett Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója, Hann Endre, a Medián ügyvezetője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Závecz Tibor, a Závecz Research alapítója, ügyvezetője, Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Bruck Gábor, a Sawyer Miller Group kommunikációs trénere, Szabó Márton Csoki tartalomgyártó, Vásárhelyi Mária szociológus, az MTA tudományos főmunkatársa és Zárug Péter Farkas politológus, a Miskolci Egyetem docense próbálták arra keresni a választ, kire is szavazzanak áprilisban Magyarország liberálisai.

A kétrészes konferencia első panelbeszélgetésén Závecz Tibor, Böcskei Balázs, Mráz Ágoston Sámuel, Hann Endre és Virág Andrea beszélte meg, hogy a mostani politikai helyzet bonyolultabb a korábbiaknál. A Republikon Intézet a hivatalos kommünikében azt jelezte, nem kell jóstehetség ahhoz, hogy a liberálisok a kormányváltásra szavaznak, ugyanakkor az is tény, hogy a politikai paletta szegényebb lett: a hagyományosan liberális értékeket a zászlajukra tűző pártok nem indulnak a választáson. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

A panelbeszélgetés első része komoly vitává fajult, ami nem meglepő annak fényében, hogy a napokban Hann Endre, a Medián igazgatója már bőven kétharmados többséget jósolt a Tiszának, ami a szakma szerint kirívó túlzás. Hann úgy véli, a Nézőpont egy propagandatermék, Mráz Ágoston Sámuel szerint a Medián számai finoman szólva is furcsák. A két elemző között régóta feszült a viszony, ez a csütörtöki eseményen ki is csúcsosodott: mint ismert, tavaly nyáron a Nézőpont meghívta a Medián első emberét egy vitára, aki ezt visszautasította, mivel nem akar számokról vitázni.

Horn Gábor, a Republikon elnöke jelezte, az intézet márciusi kutatása csütörtök este lesz kész. Závecz Tibor szerint három párttal lehet számolni befutóknál, a magas részvétel miatt szinte biztosnak érzi, hogy a Demokratikus Koalíció és a kétfarkú kutyák nem jutnak be a parlamentbe áprilisban. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, a számításaik szerint 7.630.000 szavazóból 3.050.000 szavazó a Fideszt választja, míg a Tiszát csak 2.670.000 ember. Ezzel szemben a Medián 3,5 millió tiszást és 2,3 milliónál kevesebb fideszest számolt a legutóbbi kutatásuk során. 

A korábban már említett, nyári nézeteltérés újra feltört: Hann elmondta, számokról nem vitatkozik, a szakmára nézve károsnak tartja, ehelyett hosszas Medián-promóba csapott át beszéde, többször hangsúlyozta, hogy ők függetlenek, 1989 óta a piacon vannak és szerinte ők a legpontosabbak. 

Mráz az első, aki közvélemény-kutatóból propagandista lett”

– kezdte a személyeskedést Hann Endre, majd azzal folytatta, hogy etikai vétséget követett el szerinte a Nézőpont Intézet vezetője, miután beállt „ebbe az undorító kampányba”, ami szerinte a vállalata ellen folyik. 

A vita ezen a ponton magasabb fordulatszámra kapcsolt: Mráz Ágoston Sámuel nem gondolja, hogy szándékosan manipulálja a számokat a Medián, ugyanakkor megjegyezte, a cég kérdéseit az Iránytű Intézet teszi fel telefonon az embereknek.

A Nézőpont Intézet igazgatója tagadta, hogy részt vett volna a Medián ellen kirobbant botrányban, amely néhány hete történt, miután Deák Dániel nyilvánosságra hozta a liberális vállalat valódi számait, melyek nem igazán stimmeltek a nyilvánosságnak szánt számokkal. 

Vannak furcsaságok az adatokban, csak kérdéseket tettem fel a bejegyzésemben”

– jegyezte meg. 

Hann Endre szerint a Medián közvélemény-kutatásai nem előrejelzést mutatnak, hanem egy aktuális állapotot, amiből „mindenki levonhatja a következtetéseit”. Hann úgy folytatta, nem tudja még biztosan, április 12 után folytatja-e a közvéleménykutatói munkát. 

Mráz Ágoston Sámuel a Mediánt azért is kritizálta, hogy bár Gyurcsány Ferenc 2006 óta a legnépszerűtlenebb miniszterelnök volt, ezt Hann Endréék csak évekkel később mutatták ki. Mráz Ágoston Sámuel azt is furcsállja, hogy a bejutási küszöb alá méri a Medián a Mi Hazánkat, miközben az ő kutatásaikban biztos befutó a Toroczkai László által vezetett párt. 

A Medián a Bajnai Gordon fémjelezte Együttet 20 százalékra mérte, mikor az már nem is létezett”

– tette hozzá a Nézőpont Intézet vezetője.

Szóba jött a vita során a Medián egyik legbotrányosabb felmérése, 2005-ben arról kérdezték a hódmezővásárhelyieket, hogy az akkori polgármester, Lázár János szerintük veri-e a feleségét. Ezek után Lázár János beperelte a Mediánt, szerinte Hann Endréék célja a lejáratás volt, amit a választási kampány részének tudott be. 

A zárszó során jött az igazi csattanó: Hann Endre felvetette, hogy a 2026-os országgyűlési választások után már nem biztos, hogy a Medián Intézet folytatja, könnyen lehet, hogy ez az utolsó választás, ahol Hann Endréék publikálták számaikat, azaz nem kell végső soron törődniük a cég renoméjával. 

Hiszek a Medián adataiban, ha minden egy normális, demokratikus folyamatként zajlik le az elkövetkező két és fél hétben, akkor a Tisza fogja ezt megnyerni, ha ez így lesz, akkor továbbra is megbízom az eddigi call-centereinkben”

– zárta.

A Medián mérése a legutóbbi Kormányinfón is szóba került, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a Medián nem mér, hanem rajzol. A rádiókabaré szintje, amit a Medián művel – tette hozzá. 

Nyitókép: MTI / Beliczay László

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. március 26. 16:36
Hann pont azt próbálja befolyásolni, hogy milyen következtetést vonjanak le az emberek. Ez a baj.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 26. 16:31
Ennyire voltak liberálisok, illetve szocialisták az elvtársak, hogy most simán a Téeszre szavaznak.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. március 26. 16:00 Szerkesztve
»cirmos 2026. március 26. 14:48 • Szerkesztve azért matolcsyékat sikerült rendesen beszaratni! most rakodják vonatra a luxustárgyaikat, és menekülnek dubai-ba.« Helyesen Dubaiba, ahogy azt általános iskola 4. osztályában 99,9% diák elsajátítja. Dubai földrajzi név, tulajdonnév, a helyhatározóragot közvetlenül a szóvégi hangzóhoz illesztjük. Tehát, nem Duba a szótő és nem melléknevet képzünk, s lesz dubai. Más. Dubaiba senki sem szállit Magyarországról vasúton FCL-ben vagyontárgyakat, pláne ha az áru a lefoglalás veszélye alá esik. Apropó! 1. Mitől is kellene “beszarniuk”? 2. Az emírségek 2006. évi 39. sz. szövetségi törvénye alapján dubaji hatóságok roppant gyorsan végrehajthatják a külföldi bíróságok vagy ügyészségek által kiadott ideiglenes intézkedéseket és vagyonelkobzási határozatokat. Nem az a baj, hogy ezeket nem tudod, mitics, hanem hogy már 12 helyre posztoltad ezt a fakenews propagandát. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
tapir32
2026. március 26. 15:48
A Tisza nem egy párt, hanem külföldi titkosszolgálatok projektje. A globalisták találták ki és pénzelték a kezdetek óta. Hogyan szervezték be Magyar Pétert a projektbe? Magyar Péter nem is titkolja a kapcsolatát az ukrán ügynökkel.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.