tisza medián hahn endre fidesz törésvonal

Még mindig reng a föld

2026. április 26. 15:36

Ne becsüljük le az utórengések erejét.

Lendvai Ildikó
Népszava

„A politikai földindulás elsöpörte azt, amit el kellett söpörnie. Váratlan mértékű tömegindulat rengette meg a földet. De még nincs vége. A földrengést, mint gyakran a természetben, utórengések követik. Nyilván gyengébbek, de sorozatban jönnek. Minden napra jut egy-egy meglepő véleményváltoztatás, szavazói vagy politikusi rádöbbenés. A geológusok szerint ilyenkor a földkéreg az elmozdult törésvonal környékén rendeződik át. Stimmel. 

A korábbi politikai törésvonalak – akár a hagyományos jobb- és baloldal között – nálunk is elmozdultak. A szokatlanul széles népfront létrehozott egy másfajta törésvonalat, a rendszert fenntartani és leváltani akarók között. Most ennek a vonalnak a mentén van újabb átrendeződés.

Ne becsüljük le az utórengések erejét. Gyakran ezek döntik végképp romba a főrengéstől már meg­gyengült épületeket. Hogy mást ne mondjak, Orbán politikai jövőjét komolyan érinthetik, ha bebizonyosodik: vereség utáni reakcióik nem megőrizték a Fidesz-tábort, hanem csak tovább apasztották.

Márpedig ez történt, ha nem is kizárólag miattuk. A Medián választás utáni kutatása szerint (és ebben már Fidesz-oldalról se nagyon illik kételkedni, bár bocsánatot sem kértek Hahn Endre gyalázatos meghurcolása miatt) a Fidesz tovább fogyott. Ma már csak a választójogúak ötöde, a pártot választani tudók negyede szavazna rájuk, míg a Tisza az utóbbi körben váratlan rekordot: igazi, és nem csak a választási törvények által generált művi kétharmadot elérve. Ilyen se volt még.”

Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. április 26. 15:47
Aczéliliorom
CirmoS
2026. április 26. 15:47
Még mindig reng a föld.... ...mondjuk alattad pont megy a hármas metró, így ne csodálkozz te ostoba! 💩💩💩
CirmoS
2026. április 26. 15:44
Ki nem szarja le a lepusztult alkesz hannendit, aki az ötöslottón véletlenül talált egy kettest! Ettől még ugyanaz a hazudozó szar marad mint ' 22 előtt is volt! A bukott komcsi Sopánka néni pedig csak álmodozzon tovább...és rettegjen Orbántól! Van is miért, de ezt ő nyilván tudja is! Ráadásul egy kukából előrángatott, szarosgatyás, bukott NER- kegyeltre aztán igazán büszke lehet........🤣🤣🤣🤣🤣 Igen, a komcsilibsi csürhének csak egy zártosztályos elmebeteg jutott, dehát selejtnek a selejt...nem meglepő!
machet
2026. április 26. 15:42
És akkor most mi van vén komcsi?
