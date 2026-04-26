Ne becsüljük le az utórengések erejét. Gyakran ezek döntik végképp romba a főrengéstől már meggyengült épületeket. Hogy mást ne mondjak, Orbán politikai jövőjét komolyan érinthetik, ha bebizonyosodik: vereség utáni reakcióik nem megőrizték a Fidesz-tábort, hanem csak tovább apasztották.
Márpedig ez történt, ha nem is kizárólag miattuk. A Medián választás utáni kutatása szerint (és ebben már Fidesz-oldalról se nagyon illik kételkedni, bár bocsánatot sem kértek Hahn Endre gyalázatos meghurcolása miatt) a Fidesz tovább fogyott. Ma már csak a választójogúak ötöde, a pártot választani tudók negyede szavazna rájuk, míg a Tisza az utóbbi körben váratlan rekordot: igazi, és nem csak a választási törvények által generált művi kétharmadot elérve. Ilyen se volt még.”