„A politikai földindulás elsöpörte azt, amit el kellett söpörnie. Váratlan mértékű tömegindulat rengette meg a földet. De még nincs vége. A földrengést, mint gyakran a természetben, utórengések követik. Nyilván gyengébbek, de sorozatban jönnek. Minden napra jut egy-egy meglepő véleményváltoztatás, szavazói vagy politikusi rádöbbenés. A geológusok szerint ilyenkor a földkéreg az elmozdult törésvonal környékén rendeződik át. Stimmel.

A korábbi politikai törésvonalak – akár a hagyományos jobb- és baloldal között – nálunk is elmozdultak. A szokatlanul széles népfront létrehozott egy másfajta törésvonalat, a rendszert fenntartani és leváltani akarók között. Most ennek a vonalnak a mentén van újabb átrendeződés.