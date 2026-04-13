medián nézőpont intézet tisza párt

Nézőpont: a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is a Tiszát erősítette

2026. április 13. 14:40

„Módszertani önvizsgálatot indított” a Nézőpont Intézet. Céljuk, hogy a jövőben is folytassák.

2026. április 13. 14:40
null

A Medián realistább volt a Nézőpont Intézetnél – írja a szervezet a közösségi oldalukra feltöltött bejegyzésben. Mint rögzítik: elismerik, hogy „azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban”. Majd gratuláltak azoknak a „versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet”.

Hozzáteszik, a választás végeredménye szempontjából sorsdöntő volt a választókerületi eredmények alakulása. A 2026 első negyedévében a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor segítségével végzett, 30 választókerületi kutatásuk 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, további 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült. Ezt a kutatást hozták nyilvánosságra egyébként március végén, ami itt olvasható. Mint mostani közleményükben kiemelik, „mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésünkben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal”. Szerintük 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

a jelentős eltérés oka a Tisza Párt rendkívül sikeres mozgósítása és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálása. 

„Az előzetes adatok szerint 79,6 százalékos részvétel minden várakozást felülmúlt, s a pluszszavazók mind a Tisza Párt táborát erősítették. A Fidesz-tábor mobilizációja nem sikerült, az eddigi kormánypártok számos részvételében bizonytalan támogatója is végül otthon maradt” – fogalmaznak.

Az utolsó kutatásuk kapcsán – amit a választások előtt három héttel, március 23-án és 24-én készítettek – arról tájékoztattak, hogy „az akkor mért Fidesz-előny sem tűnik ma már reálisnak, de a választási kampány utolsó szakaszának hatása is jelentősen alakíthatta még a választók pártpreferenciáját”. Szerintük az összesen kétszázalékos eredményt elérő DK és Kutya Párt március végén még 6 százalékra mért szavazótáborának jelentős része is a Tisza Pártot erősítette. Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy „a választás előtti utolsó Nézőpont-kutatás ugyanakkor jól látta, hárompárti lesz a most megalakuló országgyűlés. 

Utólag pontosnak bizonyult a Mi Hazánk szavazótáborának méretére és a külhoni magyarok pártpreferencia-arányára vonatkozó becslésünk is”.

Hangsúlyozzák: a fentiek alapján a Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított. Céljuk, hogy a jövőben is folytassák „és az eddigieknél is jobban végezzük kutatói és adatalapú elemzői munkánkat”.

Mint ismert, a Medián kétharmados többséget mért a Tisza Pártnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bufon111
2026. április 13. 15:06
Samu, bakker, komoly ember vagy, itt nem a módszertan hibázott, hanem az őszinteség. Szisztematikusan, hónapokon keresztül......ne haragudj, de ez is hazugság. Sokakat megtévesztettek és ez nem hiba, hanem bűn. Veszíteni lehet, egy ennyire nem szoros állás esetén még a sorrendet sem találtátok el......csak remélem, h Viktornak a jó számokat mutogattátok
johannluipigus
2026. április 13. 15:05
Na jó, meg a néhai nemzeti radikálisok is a tiszart erősítették.
szim-patikus
•••
2026. április 13. 14:50 Szerkesztve
Magyar Péter papírhajó kapitányt egy orrbán keltette elégedetlenségi hullám kapta fel. Viszont igaz az is jól használta fel és integrálta közösséggé az elemi erőket.
Csomorkany
•••
2026. április 13. 14:47 Szerkesztve
Hübazz... Még csak nem is ez az igazi baj. Az igazi baj az, hogy nem hittem el rólatok, hogy ellentétes eredményt is publikálnátok. Rendben, a Mediánnak sem hittem igazán 2022 után, de ők legalább korábban mondtak olyat is, ha egy számukra nem szimpatikus erő, pl. a FIDESZ áll győzelemre. Az a szomorú igazság, hogy Török Gáborral egyetértve inkább Tisza győzelemre számítottam azon az alapon, hogy ekkorát nem tévedhet egy közvélemény-kutató. Hát de. Ekkorát tévedett. Csak nem a Medián...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!