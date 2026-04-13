Nézőpont: a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is a Tiszát erősítette

A Medián realistább volt a Nézőpont Intézetnél – írja a szervezet a közösségi oldalukra feltöltött bejegyzésben. Mint rögzítik: elismerik, hogy „azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban”. Majd gratuláltak azoknak a „versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet”.

Hozzáteszik, a választás végeredménye szempontjából sorsdöntő volt a választókerületi eredmények alakulása. A 2026 első negyedévében a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor segítségével végzett, 30 választókerületi kutatásuk 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, további 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült. Ezt a kutatást hozták nyilvánosságra egyébként március végén, ami itt olvasható. Mint mostani közleményükben kiemelik, „mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésünkben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal”. Szerintük