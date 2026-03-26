Ez már nekik is sok: a tiszások sem hiszik el a Medián legújabb számait

Itt vannak a legfrissebb számok: stabil a Fidesz előnye, a Medián mintha egy alternatív valóságban mérne
A Nézőpont Intézet több szempontból is jóval reálisabban mér, mint a Medián.
A közösségi médiában sorjáznak a kommentek, amelyek arról árulkodnak, hogy mégsem lehet az ellenzéki szavazókat az orruknál fogva vezetni.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt körül halmozódó botrányok ellenére a Medián ismét egy olyan mérést hozott ki, ami jelentős – 23 százalékos – Tisza előnyt mutat.
Azonban úgy tűnik, egyre többeknél kezdenek kipukkanni azok bizonyos buborékok. A közösségi médiában a legfrissebb mérést hirdető posztoknál ugyanis
sorra jelentek meg olyan hozzászólások, amelyek arról árulkodnak, hogy már a tiszások sem hiszik el ezeket a számokat.
A Magyar szív csoportban egy kommentelő például azt a kérdést tette fel, hogy valós-e a 23 százalékos előny.
Szerintem nem tudunk simán nyerni.
Ki kell menni az utcára forradalmat csinálni!”
Egy 444-es megosztásnál egy másik kommentelő még ennél is továbbment. Mint fogalmazott, szerinte a Mediánnál
beleszámolták azt a rengeteg, szándékosan felbolondított taknyos orrú fiatal suttyót is, akik fele agyhalott, másik fele a kora miatt nem szavazhat”.
De olyan hozzászólás is olvasható ugyanott, hogy
kicsit azért félek, hogy a számok nem valósak. Amerikában sem a Bidan nyert, pedig ott is vezetett”.
Majd hozzátette, hogy „a Fides* azt érdemli, hogy rájuk gyújtsunk mindent”.
Egy debreceni Tisza-szimpatizáns, aki a sorai alapján arról ír, hogy aktivistaként is segíti Magyarék kampányát úgy reagált a Medián számáira, hogy azok nem valósak, és azt tapasztalja, hogy
a Tisza Párt a cívis városban is jócskán meggyengült.
Erre egy másik tiszás felhasználó úgy reagált, hogy valószínűleg Magyar Péter ismeri a valós számokat, és megvan annak az oka, hogy mégis ezeket kommunikálja.
De a múltkor nagy botrányt kavaró Judák Zsolt tiszás jelölt egyik bejegyzése alatt is megjelent egy elgondolkoztató komment, melynek szerzője azt írta, „a kezdeti fellendülés után az emberek elfordultak tőlünk. Féltik az adókedvezményeket, a juttatásokat”
Még Magyar Péter is érezte, hogy baj van, ahogy az sem tetszett neki, hogy Judák Zsolt őszintén kimondta: nem lehet mindenkit meggyőzni, hogy a Tiszára szavazzon.