medián tisza párt szavazó facebook botrány Magyar Péter komment

Ez már nekik is sok: a tiszások sem hiszik el a Medián legújabb számait

2026. március 26. 13:24

A közösségi médiában sorjáznak a kommentek, amelyek arról árulkodnak, hogy mégsem lehet az ellenzéki szavazókat az orruknál fogva vezetni.

null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt körül halmozódó botrányok ellenére a Medián ismét egy olyan mérést hozott ki, ami jelentős – 23 százalékos – Tisza előnyt mutat.

Azonban úgy tűnik, egyre többeknél kezdenek kipukkanni azok bizonyos buborékok. A közösségi médiában a legfrissebb mérést hirdető posztoknál ugyanis 

sorra jelentek meg olyan hozzászólások, amelyek arról árulkodnak, hogy már a tiszások sem hiszik el ezeket a számokat.

A Magyar szív csoportban egy kommentelő például azt a kérdést tette fel, hogy valós-e a 23 százalékos előny.

Szerintem nem tudunk simán nyerni. 

Ki kell menni az utcára forradalmat csinálni!”

Egy 444-es megosztásnál egy másik kommentelő még ennél is továbbment. Mint fogalmazott, szerinte a Mediánnál 

beleszámolták azt a rengeteg, szándékosan felbolondított taknyos orrú fiatal suttyót is, akik fele agyhalott, másik fele a kora miatt nem szavazhat”.

De olyan hozzászólás is olvasható ugyanott, hogy 

kicsit azért félek, hogy a számok nem valósak. Amerikában sem a Bidan nyert, pedig ott is vezetett”.

Majd hozzátette, hogy „a Fides* azt érdemli, hogy rájuk gyújtsunk mindent”.

Egy debreceni Tisza-szimpatizáns, aki a sorai alapján arról ír, hogy aktivistaként is segíti Magyarék kampányát úgy reagált a Medián számáira, hogy azok nem valósak, és azt tapasztalja, hogy 

a Tisza Párt a cívis városban is jócskán meggyengült.

Erre egy másik tiszás felhasználó úgy reagált, hogy valószínűleg Magyar Péter ismeri a valós számokat, és megvan annak az oka, hogy mégis ezeket kommunikálja.

De a múltkor nagy botrányt kavaró Judák Zsolt tiszás jelölt egyik bejegyzése alatt is megjelent egy elgondolkoztató komment, melynek szerzője azt írta, „a kezdeti fellendülés után az emberek elfordultak tőlünk. Féltik az adókedvezményeket, a juttatásokat” 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. március 26. 14:36
A HVG kommentelői elhiszik a 23%-os vezetést.
hanesz
2026. március 26. 14:31
Tiszások, Nem kell elmennetek szavazni! Hiszen 35% az előnyötök.Majd a szomszéd úgyis megy, az is elég...
Szamóca bácsi
2026. március 26. 14:27
"Féltik az adókedvezményeket, a juttatásokat" -- a rohadékok! micsoda skandalum! hát én is féltek b+, hogy visszamegyünk a 2000-es évekbe, amikor ügyeskedéssel lehetett csak boldogulni a tisztességes munka helyett és amikor a gyereknevelés egyenlő volt a fokozatos lecsúszással és küszködéssel, viszont az u.n. "szegények" legalább anélkül megéltek valahogy, hogy egy gyufaszálat keresztbe tennének, mert nekik minden "járt".
vip era
2026. március 26. 14:23
Gazember Endre és megbízói a hamis számaival már április 13-ra terveznek. A választási vereségük után csalást kiáltva anarchiába akarják taszítani az országot. kimondhatjuk, Endre egy számító gazember, bűnöző.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!