„A Tisza-vezér hozsannázásában élen járó Klikk TV-n minap Virág Andrea, a Republikon Intézet politikai elemzője értékelte Magyar Péter politikai stílusát: – Önmagában az, hogyan kommunikál a (leendő) miniszterelnök, hogy az újságíróknak milyen hozzáférésük van, már egy olyan változás, amit érzékelnek a választópolgárok. Megtudhattuk, Magyar Péter kommunikációs stílusa egyszerre közvetlen és politikailag aktív, s ez a közvetlenség erős kontrasztot jelent a korábbi kormányzati stílussal szemben.

Szó se róla, valóban. Magyar Péter közvetlen és politikailag aktív. Esztendeje egy brüsszeli sajtótájékoztató után például így szólt a közmédia őt kérdező – kérdezni merészelő – munkatársához: – Szerkesztő asszony, szégyellje magát! A következő években mindent ki fogunk vizsgálni, az önök fizetését, lakását, mindent.”