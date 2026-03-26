Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Gulyás Gergely: Kémekdés miatt feljelenti az igazságügyi miniszter Panyi Szabolcsot! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

2026. március 26. 09:47

Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter a Tisza Párthoz kapcsolódó ukrán kémügyben – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: A két lebukott informatikus, akik a kormány szerint kémek, valójában fedősztoriként dolgoztak csak informatikusként.

2026. március 26. 09:47
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével csütörtökön ismét Kormányinfó

Kormányinfó
Kormányinfó: ismertették a legújabb döntéseket

Kormányinfó: Középpontban a kémtevékenység

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kabinet azzal szembesült, hogy a hírek leginkább az ukrán kémekről szólnak. Lebukott panyi Szabolcs is, akiről az derült ki, hogy saját hazája ellen kémkedett, az igazsági miniszter pedig kémkedés miatt tesz feljelentést – tette hozzá. 

A két másik ukrán kém esetében az informatika volt a fedőtevékenység –

 ismertette Gulyás. A titkosszolgálat feladata, hogy a kémeket kövessék. A kiugrott rendőrtiszt pedig egy kémelhárítási munkát szakított meg  – mondta a miniszter. A kiugrott rendőr motivációja sokféle lehet, de a kémelhárítási cselekmény nyílvánosságra hozása bűncselekmény, az utóbbit a kiugrott rendőr is elismerte – mondta a miniszter. 

45 ezer fiatalnak segítette az első otthonhoz jutást az Otthon Start Program, és ebből 31 ezer folyósítás történt – mondta Gulyás Gergely. A háztartások januárban 254 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket, ebből az Otthon Start 183 milliárd forint – tette hozzá. 16 ezer új lakás fejlesztését engedélyezték eddig – mondta. Nagy eredménynek nevezte Gulyás, hogy az albérletárak mérséklődtek. 

 

Nyitókép: Purger Tamás/MTI

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
UgyeletesFoApolo
2026. március 26. 10:11
Hova lettek a gyagyások? benito-győzőviktororbán-szarputyin-szartróger? HAHÓ GYAGYÁSOK?! Lehet tombolni! :D
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 26. 09:52
Ma Törökszentmiklóson mossa fel a padlót Orbán a drogossal. Néhány ember lézeng a kukorékolásán, az is a stábja, miközben Orbánt ezrek éljenzik, várják.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!