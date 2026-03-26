Gulyás Gergely: Kémekdés miatt feljelenti az igazságügyi miniszter Panyi Szabolcsot! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter a Tisza Párthoz kapcsolódó ukrán kémügyben – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: A két lebukott informatikus, akik a kormány szerint kémek, valójában fedősztoriként dolgoztak csak informatikusként.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével csütörtökön ismét Kormányinfó.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kabinet azzal szembesült, hogy a hírek leginkább az ukrán kémekről szólnak. Lebukott panyi Szabolcs is, akiről az derült ki, hogy saját hazája ellen kémkedett, az igazsági miniszter pedig kémkedés miatt tesz feljelentést – tette hozzá.
A két másik ukrán kém esetében az informatika volt a fedőtevékenység –
ismertette Gulyás. A titkosszolgálat feladata, hogy a kémeket kövessék. A kiugrott rendőrtiszt pedig egy kémelhárítási munkát szakított meg – mondta a miniszter. A kiugrott rendőr motivációja sokféle lehet, de a kémelhárítási cselekmény nyílvánosságra hozása bűncselekmény, az utóbbit a kiugrott rendőr is elismerte – mondta a miniszter.
45 ezer fiatalnak segítette az első otthonhoz jutást az Otthon Start Program, és ebből 31 ezer folyósítás történt – mondta Gulyás Gergely. A háztartások januárban 254 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket, ebből az Otthon Start 183 milliárd forint – tette hozzá. 16 ezer új lakás fejlesztését engedélyezték eddig – mondta. Nagy eredménynek nevezte Gulyás, hogy az albérletárak mérséklődtek.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI