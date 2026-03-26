Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij gulyás gergely panyi szabolcs

Gulyás Gergely bejelentette: kémkedés miatt feljelentik Panyi Szabolcsot

2026. március 26. 12:09

Egyre több ukrán kém bukik le Magyarországon.

2026. március 26. 12:09
null

Egyre több ukrán kém bukik le az országban, közülük az első „Panyi Szabolcs, akiről az derült ki – erről mindenki számára elérhető információk állnak rendelkezésre – , hogy saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett”; a következő két kém a Tisza Párt két informatikusa – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten, aki hozzátette, hogy kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter a Tisza Párthoz kapcsolódó ukrán kémügyben.

Gulyás Gergely kifejtette: a Tisza informatikusaként dolgozó két kémet külföldön képezték ki, és ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre.

Közölte, a kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási műveletről osztott meg részleteket, ami bűncselekmény. Ezt ő is tudja, a kihallgatás során el is ismerte – tette hozzá.

Gulyás Gergely azt mondta: a választások előtti időben felerősödött a kémtevékenység, ezért arra szólítjuk fel Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.

A tárcavezető kiemelte: „egy választási kampány a vélemények ütköztetésével, sokszor szembenállással, időnként még méltánytalan bántással is együtt jár”, de ettől még az alapvető kérdésekben, mint az ország nemzetbiztonsága, szuverenitása egyetértésnek kell lennie, idegen állam megbízottjainak, kémeinek a beavatkozását pedig egységesen el kell utasítani.

Ezzel szemben a hatóságoknak – függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenysége ezeknek a kémeknek – minden esetben fel kell lépniük.

Gulyás Gergely a Panyi Szabolccsal kapcsolatos ügyről közölte: az igazságügyi miniszter felhatalmazást kapott a kormánytól, hogy ezzel kapcsolatosan szakértői véleményt készítsen és belátása szerint járjon el. Az igazságügyi miniszter tájékoztatta a kormányt, hogy kémkedés miatt tesz feljelentést az ügyben – fűzte hozzá.

Azt is mondta: a következő két kém a Tisza párt két informatikusa, és ahogyan az újságírás fedőtevékenység Panyi Szabolcs esetében, az informatika is fedőtevékenység „a két lebukott kém” esetében. A szerdai nemzetbiztonsági bizottsági ülést követően a titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhet arról, hogy ezt a két kémet külföldön képezték ki, erről saját maguk is nyilatkoznak – magyarázta.

Megjegyezte: mások lehallgatására alkalmas engedélyköteles, amúgy tiltott eszközt szereztek be – ezeket a hatóságok lefoglalták –, de illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek.

A miniszter kiemelte: a titkosszolgálatok feladata az, hogy beazonosítsa, kövesse és feltárja a kémtevékenységet, tehát a titkosszolgálat kötelezettsége az, hogy a kémeket kövesse, bármilyen fedőtevékenységet végeznek.

Kitért rá: „a kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra”. A kémelhárítási gyakorlat szerint az elhárítás bevonja a munkájába a rendőrséget, de erről a rendőrséggel csak annyit kell megosztania, amennyi feltétlenül szükséges. „A kiugrott rendőr motivációját nem ismerjük”, de az biztos, hogy egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés – közölte.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tovarisi-konyec
2026. március 26. 12:24
Ez már tényleg a végjáték. Sarokba szorított patkányok módjára vergődnek a pedofideszesek.
Válasz erre
1
0
benito
2026. március 26. 12:13
Ha ez igaz miért nincs előzetes letartóztatásban?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!