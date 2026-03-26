Gulyás Gergely bejelentette: kémkedés miatt feljelentik Panyi Szabolcsot

A tárcavezető kiemelte: „egy választási kampány a vélemények ütköztetésével, sokszor szembenállással, időnként még méltánytalan bántással is együtt jár”, de ettől még az alapvető kérdésekben, mint az ország nemzetbiztonsága, szuverenitása egyetértésnek kell lennie, idegen állam megbízottjainak, kémeinek a beavatkozását pedig egységesen el kell utasítani.

Ezzel szemben a hatóságoknak – függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenysége ezeknek a kémeknek – minden esetben fel kell lépniük.

Gulyás Gergely a Panyi Szabolccsal kapcsolatos ügyről közölte: az igazságügyi miniszter felhatalmazást kapott a kormánytól, hogy ezzel kapcsolatosan szakértői véleményt készítsen és belátása szerint járjon el. Az igazságügyi miniszter tájékoztatta a kormányt, hogy kémkedés miatt tesz feljelentést az ügyben – fűzte hozzá.

Azt is mondta: a következő két kém a Tisza párt két informatikusa, és ahogyan az újságírás fedőtevékenység Panyi Szabolcs esetében, az informatika is fedőtevékenység „a két lebukott kém” esetében. A szerdai nemzetbiztonsági bizottsági ülést követően a titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhet arról, hogy ezt a két kémet külföldön képezték ki, erről saját maguk is nyilatkoznak – magyarázta.

Megjegyezte: mások lehallgatására alkalmas engedélyköteles, amúgy tiltott eszközt szereztek be – ezeket a hatóságok lefoglalták –, de illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek.