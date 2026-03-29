Ez nem krimi: fekete Nike táskák és vákuumcsomagolt eurókötegek, kőkemény maffiamódszerekkel pénzelhetik a Tisza Pártot!

Kitálaltak a TV2-nek: Magyar Péter pénzt kaphat Zelenszkijéktől a kampányára
A magát volt ukrán kémként azonosító személy gyanús pénzmozgásokról számolt be Kijev és a Tisza Párt között.
Az életéért retteg a koronatanú.
Döbbenetes leleplező anyaggal jelentkezett szombat este a TV2 Napló című műsora. A riportban egy magát volt ukrán kémnek azonosító személy azt állította, hogy Magyar Péter is rendszeresen kaphatott pénzt Zelenszkijéktől a kampányára. Személy szerint úgy tudja, hetente 5 millió euró landolt a Tisza Pártnál erre a célra.
A férfi – aki csak arca kitakarásával és hangja eltorzításával vállalta a nyilatkozatot, mivel attól tart, hogy likvidálnák tettéért – arról is beszélt a Napló riporterének, hogy úgy értesült, a néhány héttel ezelőtt lekapcsolt aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták.
Az informátor szerint
Magyarnak már rengeteg pénzt adtak az ukránok, és ez a folyamat már tavaly november óta tart. Információi szerint 20 milliárd forintnak megfelelő összeget kell Magyar Péter kampányába „betolni”.
Ez a 20 milliárdos összeg ismerős lehet, ugyanis Magyar Péter többször elmondta már nyilvánosan is, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányban.
Elhangzott még, hogy ezt a pénzt „fekete pénznek” nevezik, ami nem más, mint „az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma, és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent”. Ezeket a kifizetéseket pedig mindig tisztekre bízzák. Ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt is.
Az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra – tette hozzá, illetve elárulta, hogy általában euróban, vákuumcsomagolásba zárt 100 eurós címletekbe adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente 5 milliót adtak át.
Az egykori kém beszélt arról is, hogy nemcsak készpénzben fizethettek eddig a Tiszának, hanem egy különleges, lekövethetetlennek hitt alkalmazáson, amely elrejti a küldőt.
Ha már titkosság: a pénzszállítást intéző ügynökök egymással rejtett csatornákon tartják a kapcsolatot, hogy a magyar titkosszolgálat elől rejtve maradjanak.
Elhangzott: állítólag
tavaly Svájcból utaltak Magyarnak 2 vagy 3 százezer eurót, amikor készpénz helyett „hivatalos pénzre” volt szüksége.
Ezek az információk még inkább azt bizonyítják, hogy soha nem látott külföldi befolyásolás zajlik Magyarországon a választási kampányban. Az ukránok célja pedig világos: meg akarják dönteni a szuverén, nemzeti kormányt, mely útjukban áll uniós terveiket illetően, és egy olyan kabinetet kívánnak hatalomra segíteni, amely ukránbarát és Brüsszel-párti.
