Ez nem krimi: fekete Nike táskák és vákuumcsomagolt eurókötegek, kőkemény maffiamódszerekkel pénzelhetik a Tisza Pártot!

Ez a 20 milliárdos összeg ismerős lehet, ugyanis Magyar Péter többször elmondta már nyilvánosan is, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányban.

Elhangzott még, hogy ezt a pénzt „fekete pénznek” nevezik, ami nem más, mint „az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma, és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent”. Ezeket a kifizetéseket pedig mindig tisztekre bízzák. Ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt is.

Az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra – tette hozzá, illetve elárulta, hogy általában euróban, vákuumcsomagolásba zárt 100 eurós címletekbe adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente 5 milliót adtak át.

Az egykori kém beszélt arról is, hogy nemcsak készpénzben fizethettek eddig a Tiszának, hanem egy különleges, lekövethetetlennek hitt alkalmazáson, amely elrejti a küldőt.

Ha már titkosság: a pénzszállítást intéző ügynökök egymással rejtett csatornákon tartják a kapcsolatot, hogy a magyar titkosszolgálat elől rejtve maradjanak.