03. 24.
Brüsszelben már Orbán Viktor győzelmére készülnek: bevetnék a nukleáris opciót Magyarország ellen

2026. március 24. 20:49

Brüsszel Magyarország szavazati jogának felfüggesztésével fenyegetőzik, de a szakértők szerint nem eszik olyan forrón a kását.

null

Ha Magyarországon nem ukránbarát kormány alakul a választások után és Orbán Viktor továbbra is blokkolja az ukrán hadikölcsönt, akkor akár a „nukleáris opció”, azaz Magyarország szavazati jogának megvonása is terítékre kerülhet – írta meg nemrég a Politico. A Mandiner Mesterterv című műsorának legutóbbi adásában erről is elmondták a véleményüket a meghívott elemzők.

Mráz Ágoston Sámuel szerint 

a Magyarországgal szemben bevetett szankciók mind kínzási eszközök, amelyek eddig nem voltak túl sikeresek.

„Orbán Viktor újraválasztásának reális esélye van április 12-én, tehát nem működtek” – fogalmazott.

Hozzátette: „Én azt gondolom, hogy 

a választások után Orbán Viktor újraválasztása esetén a felek el fognak azon gondolkodni, hogy nincs-e egy új helyzet: 

elbukott a brüsszeli erőfeszítés Orbán Viktor megbuktatására, és nem kellene-e valami kompromisszumot kötni ebben a kérdésben. Persze erről nem fognak beszélni a választások előtt, de utána látok erre esélyt.”

Rámutatott: 

Négy éve ezt Orbán Viktor felajánlotta egyértelműen, a tusnádfürdői beszédében '22-ben mondta, hogy hajlandó kompromisszumot kötni, nem az a célja, hogy ne működjön az Európai Unió, az a célja, hogy az Európai Unión belül meg tudja védeni a magyar érdekeket.”

Mráz Ágoston Sámuel szerint 

ha Brüsszelben ráeszmélnek arra, hogy a Tisza-projekt sem működött, akkor Brüsszel is nyitottabb lehet már egy újragondolására a helyzetnek.

G. Fodor Gábor kifejtette, hogy a brüsszeliek régebben ezeket a kínzási eszközöket becsomagolták magasztos eszmékbe, de ma már ezt nem teszik.

„Most már nem akarják bülbül nyelven igazolni azt, hogy ők tulajdonképpen az erő nyelvén akarnak velünk beszélni, vagy inkább az erőszak nyelvén, talán ez a pontosabb” – fogalmazott.

„Nem érdekli őket az elvszerűség, a jogszerűség, a törvények ereje. Ha Orbán alakít kormányt, akkor mindent bele, meg kell fojtani” – fejtette ki.

G. Fodor Gábor ugyanakkor hozzátette, 

benne van a pakliban a kompromisszum, ha Brüsszelben arra jutnak, ha nem tudták orbánt megfojtani, akkor ki kell vele egyezni, „mert ha Orbán tovább folytatja, fel fogja borítani Brüsszelt.”

„De nem csak Orbánról van szó, hanem arról, hogy Orbán precedens, elindított olyan változásokat a patrióta politika révén Európában, ami a brüsszeli elitnek az előjogait veszélyezteti. Tehát lehet, hogy jobb lenne a »barbárral« megegyezni. De az is lehet, a másik opció, hogy a szélsőségig viszik ezt a konfliktust, és akkor másképp, más formában fog kinézni az Európai Unió a jövőben” – fogalmazott G. Fodor Gábor.

Megüzenték Brüsszelből: le akarnak számolni Orbán Viktorral

A Politico öt diplomata és egy tagállami kormányzati forrás alapján azt írta, hogy a valódi „elszámoltatás” a magyar választások után jöhet el. A jelenlegi visszafogottság oka ugyanis részben az, hogy Brüsszel nem akarja erősíteni Orbán Viktor kampányát. Ez a megfontolás azonban a választások után háttérbe szorulhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy diplomata szerint ha Orbán Viktor újabb felhatalmazást kap, „komoly beszélgetés” kezdődhet arról, hogyan kezeljék a jövőben Magyarországot. Más források úgy fogalmaztak, hogy az EU célja az is, hogy elrettentse a többi tagállamot attól, hogy a magyar példát kövesse.

A cikk arra utal, hogy Brüsszel kivár a magyar választásokig, és egy esetleges kormányváltásban látna könnyebb együttműködési lehetőséget, hiszen a Tisza Párt személyében olyan kormány jöhetne, amely inkább Brüsszel szájíze szerint irányítaná az országot.

A nyomásgyakorlás már most is érezhető. A svéd Európa-miniszter, Jessica Rosencrantz például kijelentette: „Abszolút, nyitottak vagyunk.” – utalva arra, hogy akár az uniós alapszerződés 7-es cikkének alkalmazása, vagyis a szavazati jog megvonása is szóba kerülhet. Más diplomaták még egyértelműbben fogalmaztak. Egyikük szerint: 

Orbán miniszterelnöknek meg kell értenie, hogy folyamatosan teszteli annak a határait, amit a többi tagállam hajlandó eltűrni.

Egy másik forrás pedig úgy nyilatkozott: 

Ennek mindenképpen következményei lesznek a választások után.

Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. március 24. 21:25
Ursula is megy a levesbe hamarosan. Hajrá Viktor!
Picnic Niki
2026. március 24. 20:56 Szerkesztve
Ha OV nyer, akkor a szavazati jog megvonása is szóba kerül. SzP oroszoknak való jelentgetései sok plusz pontot hoz OV kormányának Kíváncsi leszek, ha legközelebb megy SzP Brüsszelbe, hogyan fogadják kollégái. Kiküldik majd? ;-)
gullwing
2026. március 24. 20:54
Nem fogják megszavazni: mert ezzel precedenst teremtenek és BÁRKIT lehet ezzel zsarolni.
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 20:53
MHM
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!