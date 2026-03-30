„Aljas, gyilkos, ördögi játszma ez” – Kovács Ákos a Mandinernek

A kommunizmus áldozatainak emléknapján mindig visszahívnak, hogy más hírességek mellett én is gimnáziumi osztályokat kísérjek. Jó látni, hogy a múzeum működik, ellátja a funkcióját, hat az emberekre. Nagy élmény a diákokkal végigjárni a termeket, felkészült fiatal történészek tartják a tárlatvezetést, lehet tőlük tanulni. Kiegészítésként néhány személyes dolgot én is el szoktam mondani a családom történetéből, például a kitelepítések termében, és általánosságban igyekszem megértetni velük a múzeum jelentőségét. A jelen politika szembenállásait, a közéleti vitákat, néha a családon belüli feszültségeket sem lehet megérteni a félmúltunkról szóló ismeretek nélkül. A mai politikai harcok gyökérzete abba a korba nyúlik vissza, amit

a ház megkísérel bemutatni.

Mire gondol?

Sok mindenről lehetne itt beszélni, de számomra alapvetően az önfejlődéssel létrejött magyar kulturális és gazdasági elit kiirtásáról szól ez a ház. Ez a réteg se a nyilasoknak, se a komcsiknak nem kellett, csak a vagyonuk. A tudásra, műveltségre mindig gyanakodva tekintettek, harcoltak ellene, igyekeztek elpusztítani. Később pedig saját „elitet” hegesztettek, kisajátították magát a fogalmat is. Nem tudom, hányszor jártam már a múzeumban, de mindig találok új dolgot benne. Például van egy vagont formázó terem a málenkij robotra elhurcolt emberek emlékére. Csak halkan jegyezzük meg: hétszázezer embert vittek el, egy ország háború tépázta lakosságának lényegében a tíz százalékát fölrakták a vonatra, és elhurcolták a gulágra.

Én nem olvastam ezt az adatot a történelemkönyvünkben, a gyerekeim, remélem, már tanulják. Mindig felhívom a fiatalok figyelmét, hogy a teremben kirakott monitoroknál hallgassanak bele a túlélő magyar hadifoglyok visszaemlékezéseibe, akik fagyban, embertelen körülmények között, éhezve végezték a kényszermunkát. Egyikük elmondja, hogy követségbe ment a tábor­parancsnokhoz, hogy megkérje: adjanak kicsit több élelmet, hogy rendesebben tudjanak dolgozni. A szovjet táborparancsnok azt válaszolta: „maguk nem azért vannak itt, hogy jobban dolgozzanak, hanem hogy megdögöljenek”. A fiatal látogatók számára is kiderülhet, ez nem valami horrorfilm, nem távoli, érthetetlen dolog, hanem a közös történetünk, a nagyszüleik generációjára, helyenként a mai családi viszonyokra is ható probléma.

Érdekli őket?

Idén egy újpesti gimi diákjaival mentem végig, meglepő volt az érdeklődésük, az érzékenységük. Utána páran ott maradtak velem beszélgetni

aktuálpolitikai témákról, és előkerült a háború kérdése is. Mondom: „Tizennyolc évesek vagytok, én pont ennyi voltam, amikor berántottak kötelező sorkatonai szolgálatra. Talán tudjátok, Németországban újra bevezetik, a szomszédos Horvátországban is napirenden van.” Az egyik srác válasza az volt, hogy de hát ez nem is igaz. Mire én: „Lehet, hogy rosszul emlékszem, kapd elő a telefont, nézzük meg.” Rákeres: hűha, tényleg. Mondom neki: „Látod, sok mindenről tudsz, hogy min kell felháborodni, min kell aggódni, de erről a számodra húsba vágó, elemi fontosságú tényről nem hallottál.” Dicséretként azt javasolta, hogy készítsek podcastot. A beszélgetés végén úgy éreztem, jobban megértjük egymást. Úgy jöttem el onnan, hogy remény van a szívemben: ha ilyen fiataljaink vannak, akkor bizakodó vagyok.

Beszélgetnünk kell, vállalni kell a vitákat, és akkor talán a közös nevező is hamarabb meglesz.

2002-ben ott volt a Kossuth téren, azóta tartják számon a polgári oldal híveként. Hogy emlékszik vissza rá?

Akkor még kétfordulós volt a választási rendszer, az első forduló pedig csúnyán félrement – mármint azok számára, akik nem akarták a szocikat kormányon látni. A második gyerekem pár napja született, átadtuk a múzeumot: euforikus hangulatban ültem a hírességek között, olyan legendák mellett, mint gyerekkorom meghatározó írói, Csukás István vagy Lázár Ervin, Szabados György zongoraművész, és még sokan. Felemelő társaság volt. Nota bene: a választás eredményén ez nem változtatott semmit. Röviden ennyit a „celebek” erejéről. Nem hiszem, hogy hírességek miatt bárki világnézetet vált. Nem szeretem a direkt politizálást, nem érzem jól magam benne, ezért mindig furcsállom, ha a túloldal engem próbál „politizáló művésznek” beállítani. Ez nevetséges. Nem én vagyok az, aki agyhalottnak nevezi a fél országot, mert másképp gondolkodik. Nem én játszom el szimbolikus politikai merényletet a színpadon. Nem csókolgatom politikusok gumibábuit nyilvánosan, mint egyes pályatársak.

Sok kampányt láttunk már, és mindig elhangzik, hogy ilyen választás még nem volt. Tényleg így van? Van minőségi változás, vagy mindig az aktuálisat érezzük akkora horderejűnek?

Egyesek szerint már zajlik a harmadik világháború. Mindig voltak kisebb-nagyobb háborúk, sok áldozattal és rengeteg szenvedéssel, de úgy érzem, az én életem során most van először ennyi nagy hord­erejű konfliktus egyszerre a világban. Ezek ráadásul ugyanannak a szembenállásnak a különböző frontjai. Vészesen közel van mindegyik, földrajzi és lelki értelemben is. És akkor még nem beszéltünk az ideológiai nyomásról. Látjuk, hová vezetett a migráció Nyugat-Európában, mindenhol tapasztalhatók a negatív hatásai: párhuzamos társadalmak, gettósodás, no-go zónák – amit persze körömszakadtáig tagadtak. A nyugat-európai államoknak hamarosan nagy kihívást jelenthet, hogy az alapvetően keresztény etikai elveken nyugvó jogrendjüket átalakítsák az új népességük igényei szerint. Például házasság jelenleg csak egy nő és egy férfi között jöhet létre: milyen elavult szemlélet! A közel-keleti konfliktus újabb beindulásakor az Egyesült Királyság miniszterelnöke sietett kijelenteni, hogy ők nem voltak benne az Irán elleni csapásokban. A franciák magas rangú tisztviselője is hasonló módon nyilatkozott. Vajon miért? A bevándorlónépességük miatt. Pontosan ezt nem akarja Magyarország, és szuverén jogunk, hogy ezt ne akarjuk.

Mit felel arra, amikor azt mondják, ennyi év után változás kell?

Tizenhat év sok idő. Miért ne lehetne valaki elégedetlen? Ne vegyük el tőle. Van bőven bírálnivaló, mint minden hatalom esetében. Szerintem azt kell mérlegelni, hogy mi a több, mi a fontosabb. Jó lenne az európai folyamatokba beletörni? Jó lenne nekünk egy eurokonform kormány? Mi lenne a migrációval? Jönne a lóvé, mint a lengyeleknél? Az ő esetük intő példa mindenkinek: valóban fontos, hogy a nekünk járó pénzeket ideadják, na de milyen áron?

Mi lenne az ára?

Gondolom, hogy ne képviseljük olyan nagyon a saját érdekeinket. Adjunk oda egy kis szuverenitást. Kezeljük másképp a határvédelmet meg a migráció kérdését. Ha valaki komolyan gondolja, hogy nem akarják elbontatni velünk a határkerítést, és nem akarják ránk készíteni a migránsokat, arra még nagy meglepetések várnak. Ezt csak egyszer lehet elrontani, hogy helyrehozhatatlan legyen. Nagyon örülök, hogy nem ülök ott Brüsszelben, és nem kell ezzel foglalkoznom, megköszönöm, hogy valaki csinálja helyettem. Biztosan kell egyfajta idegrendszer hozzá. Nem bontjuk le a határzárat, akkor sem, ha a fejük tetejére állnak, mert ez a mi hazánk, és nem mellesleg őket is védjük.

Hogyan látja, hová vezet a hazai közbeszéd folyamatos durvulása?

Az nem megy, hogy semmibe vesszük valakinek az elégedetlenségét, fájdalmát: érvelni kell. Venni kell a fáradságot, tűrni kell a konfliktust, mert ezek rossz viták, a fene se akar vitatkozni. De az se járja, hogy potenciális vitapartnereink a léthez való jogát is el akarják venni annak, aki másképp gondolkozik, mint ők. Nincs koherens érvrendszer, csak a nagy indulat, a „dögöljmeg”. Ez a színvonal, naponta találkozhatunk vele.

A decemberi nagy koncertjén pár rögtönzött mondatot intézett is ez ügyben a közönséghez, valahogy így szólt: „Határozottan és szelíden mondjuk ki, nem fogunk eltűnni. Egy hazában fogunk élni, és ez a kis haza elég tágas kell legyen, hogy a sokféle vélemény elférjen benne”. Kinek szánta?

Én hülye, koncertkezdés előtt egy órával ránéztem a Facebookra, és ott láttam egy beírást. Mikor tűntök már el, miért nem dögöltök már meg

– ilyesmi. Elképedve olvastam. Mégis mit gondolnak ezek az emberek? Jön a választás, és ha netán úgy alakul, ahogy ők szeretnék, akkor másnaptól az ország másik fele nem lesz? A decemberre lekötött karácsonyi Aréna-koncertemet rendeletileg betiltják? Az a baj, hogy ennek az indulatokra hevített embertömegnek így is, úgy is csalódás a sorsa. Ha az általa támogatott politikai erő nyer, akkor sem fog eljönni a kánaán. Nem csökkennek maguktól az árak, sajnos még sokáig késni fognak a vonatok, és nem lesz azonnal időpont az ortopéd sebészhez. Az „oktatás-egészségügy” sem lesz egy csapásra rendben, és még hosszan lehetne sorolni a homályos ígéreteket.

Ön szerint hogyan, mi alapján dönt a magyar választó?

Attól tartok, a leggyakrabban a zsebe szerint. Hallottam egy megszólalót, aki szerint ha Gyurcsánytól kapták volna ezt a sok jót, akkor rá szavaznának. Ez jól leírja a magyar néplelket, amennyiben igaz egyáltalán. Ha az ember csak az általános anyagi jólétet vagy a közbiztonságot nézi, akkor szerintem nincs kérdés, ezek racio­nális érvek. Összehasonlíthatatlanul jobb ez a Magyarország, mint amelyikben tizenhat évvel ezelőtt meg régebben éltünk. Az érzelmi érveléssel nehéz mit kezdeni. Az ilyesmi pedig nyilván azokra hat jobban, akiknek kevesebb keserű élettapasztalatuk van: a fiatalokra.

Lát generációs szakadékot? Vagy mindig így volt?

Egyrészt talán mindig is így volt, de a valódi helyzet majd csak a választáson derül ki. Hagyjuk meg egymásnak a jogot, hogy szabadon gondolkodhassunk Magyarország sorsáról! És fogadjuk el, hogy bármi történik is, továbbra is egy hazában fogunk élni.

Jó lenne, ha emberhez méltón tudnánk egymással szót érteni.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád