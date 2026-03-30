A jobb sorsra érdemes ukrán BBC-tudósítót pedig Pécelen megdöbbentette, hogy mennyien elmentek a városi gyűlésre és mennyire támogatják Orbánt, és mennyire rezonál a közönség a mondandójára.
És egyáltalán nem úgy néz ki, mintha Orbán elveszítené a választást.
Őszintén szólva nagyon csodálkozom, ha egy BBC-tudósítónak ez meglepetés. El tudom képzelni, hogy ehhez hasonló, csak számára új megfigyelésekkel a birtokában miről tudósíthatott korábban az ukrán-magyar viszonyokkal kapcsolatban. Mint írta:
„Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal, és kabinetpolitikus lett. Még magyarul sem kell tudni ahhoz, hogy észrevegyük, hogyan tartja fenn a tömeg figyelmét, hogyan játszik a hangszínével. Elmond egy viccet, és mosolyra fakasztja a zsúfolt teret, de néhány másodperc múlva szó szerint bestiális üvöltésre vált, amelyben ki lehet venni az „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij”, „Brüsszel” szavakat. És az emberek beveszik ezt, ez szabad szemmel is látható.”
A szövegből kitűnik, hogy a tudósítónak nem erőssége a fogalmazás, Orbán ugyanis sosem üvölt, főleg nem bestiálisan. Ez a szó ugyanis vadállatias, minden emberi érzést és gátlást nélkülöző emberre utal, ami Orbánra egyáltalán nem jellemző. Sőt! Nem úgy, mint akár Zelenszkijre, aki mosolyogva, jóemberkedve beszél például Ursula von der Leyennel a kamera előtt, miközben keze csöpög a vértől, háta mögött halottak százezrei tornyosulnak.