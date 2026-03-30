moszkva bbc brüsszel fidesz orbán 444

Orbán meglepő helyről kapott óriási dicséretet – és ez rossz hír Magyar Péternek

2026. március 30. 15:53

A jobb sorsra érdemes tudósítót megdöbbentette, mennyien elmentek a gyűlésre és mennyire támogatják Orbánt.

Horváth K. József
Mandiner

Olvasom a BBC meglepett ukrán tudósítójának beszámolóját Orbán Viktor péceli nagygyűléséről. A szerző arról ír, hogy milyen nagyszerű ember Orbán Viktor és milyen szoros, közvetlen és szeretetteljes kapcsolata van a választóival. Eszembe jut Tabi László örökbecsű mondása: „Egy újszülöttnek minden vicc új.” A lényeg, hogy minden információ frissnek és érdekesnek hat annak, aki még nem találkozott vele, függetlenül attól, mennyire régi vagy elcsépelt az mások számára. 

Orbán ámulatba ejtően hatalmas támogatottsága a magyarok többségének evidens. Eközben a 444 arról ír, ahol eddig biztos a cseh kettőt nézték, hogy két héttel a választások előtt tovább fogy Orbán lendülete és még mindig nem szállt fel a fekete hattyú. Vagyis az a meglepetés, ami kirántja a Fideszt a gödörből. 

És akkor elő is jönnek a farbával, a harmatgyenge orosz kapcsolat mantrázásával. Mondván: mennyit ér meg Moszkvának, hogy maradjon a kormány? 
A szerencsétlenek mélységes rosszindulattal azt akarják sulykolni, hogy az elmúlt 16 évben nem azért éltek jobban és jobban a magyarok, nem azért ölelte őket körbe a Nyugat-Európából bő tíz éve már nyomasztóan hiányzó közbiztonság, mert az Orbán-kormány ennek a feltételeit például a kerítéssel, a Brüsszellel szembeni magyarbarát politikával megteremtette – hanem mert Moszkva akarja, hogy maradjon Orbán. Ami persze választási csalás is lenne. 

Ezt szívesen sulykolják, ha ugyanis április 12-én este kiderül számukra a már ma is szinte nyilvánvaló igazság, hogy hatalmasat buktak, akkor akár utcai erőszakhoz is folyamodhatnak, zavargásokat robbanthatnak ki.

Ám ahogy Trumpnál is csak rágalmaztak, de az oroszok ott sem avatkoztak be, ami kristálytisztán ki is derült, úgy nálunk sem fognak. Itt csak arra derülhet fény, hogy Magyar és a libsi-komcsi sajtó munkatársai a külföldi pénzből újfent hazudtak. Már csak a saját érdekükben is, hogy talpon maradhassanak. Esetleg hogy Zelenszkíj aranykonvojának fekete pénzéből is működhessenek, a 27 milliárd forint értékű dollárból, euróból, aranyból, ami állítólag egy ukrán fegyvergyártó cégtől származó „visszaosztás”.

A jobb sorsra érdemes ukrán BBC-tudósítót pedig Pécelen megdöbbentette, hogy mennyien elmentek a városi gyűlésre és mennyire támogatják Orbánt, és mennyire rezonál a közönség a mondandójára.

És egyáltalán nem úgy néz ki, mintha Orbán elveszítené a választást.

Őszintén szólva nagyon csodálkozom, ha egy BBC-tudósítónak ez meglepetés. El tudom képzelni, hogy ehhez hasonló, csak számára új megfigyelésekkel a birtokában miről tudósíthatott korábban az ukrán-magyar viszonyokkal kapcsolatban. Mint írta:

„Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal, és  kabinetpolitikus lett. Még magyarul sem kell tudni ahhoz, hogy észrevegyük, hogyan tartja fenn a tömeg figyelmét, hogyan játszik a hangszínével. Elmond egy viccet, és mosolyra fakasztja a zsúfolt teret, de néhány másodperc múlva szó szerint bestiális üvöltésre vált, amelyben ki lehet venni az „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij”, „Brüsszel” szavakat. És az emberek beveszik ezt, ez szabad szemmel is látható.”

A szövegből kitűnik, hogy a tudósítónak nem erőssége a fogalmazás, Orbán ugyanis sosem üvölt, főleg nem bestiálisan. Ez a szó ugyanis vadállatias, minden emberi érzést és gátlást nélkülöző emberre utal, ami Orbánra egyáltalán nem jellemző. Sőt! Nem úgy, mint akár Zelenszkijre, aki mosolyogva, jóemberkedve beszél például Ursula von der Leyennel a kamera előtt, miközben keze csöpög a vértől, háta mögött halottak százezrei tornyosulnak.

A BBC-tudósító azt is elmondta, és talán ez a legfontosabb: 

„Orbán Viktor beszéde nem egy vesztésre álló ember beszéde volt. Igen, nem hangzott úgy, mint egy kalapdobáló emberé, de nem tartalmazott útmutatást sem a támogatók számára arra nézve, mit tegyenek, ha a választási eredmények csalódást okoznának a Fidesznek. Orbánnak objektíven van mit felmutatnia a választóinak: szuperolcsó közüzemi díjak, alacsony benzinárak, 13. havi fizetés és 13. havi nyugdíj, kedvezményes adórendszer a fiatalok számára.”

Igen, egy újszülöttnek minden vicc új. De a magyaroknak mindez a vérében van, a mindennapjaik szerves része. 

Ezért nem adják 16 éve Orbán semmi pénzért. És áprilisban sem fogják odaadni.

***

(Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond Békéscsabán. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán (MTI/MTVA)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2026. március 30. 17:02
A BBC és a valóság találkozása. Pedig valamikor milyen nagy névnek tartották...
Reszelő Aladár
2026. március 30. 16:21
A helyzet az, hogy a kémügyre is elsősorban belpesten és belbudán rezonálnak. A többieknek elég annyi, hogy Zselé folyamatosan cseszekedik minden magyarral és csak a Fidesz akar küzdeni az elszabaduló energiaárakkal és senki sem akar háborúba menni. Semmi újdonság. Belpest belbudának csinált kampányt, Fidesz pedig rajtuk kívül mindenkinek. Ez pedig az eredményekben is meg fog látszódni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!