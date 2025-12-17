Brüsszeli kupleráj, amit velünk fizettetnek meg – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Brüsszel bekeményített: az EU örökre befagyasztja Putyin 210 milliárdját
A befagyasztott vagyonok sorsa az EU jövő heti csúcstalálkozóján dőlhet el, miközben Kijev már a pénzügyi összeomlás szélén áll.
A befagyasztott orosz állami vagyon, devizatartalék EU általi elkobzásának jogi-politikai vetületeivel foglalkozik a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász kifejti, miért lehet aggályos Brüsszel ezzel kapcsolatos terve, és hogy elkerülheti-e ebben az ügyben (is) Ursula von der Leyen a számonkérést.
Ifj. Lomnici Zoltán az orosz állami vagyon befagyasztásának témájában kifejtette: szuverén vagyonhoz – mint amilyen az orosz államé is – hozzányúlni még háborús helyzetben is csak külön nemzetközi felhatalmazás mellett volna lehetséges.
Ám az EU nem is áll hadban Oroszországgal
– szögezte le.
Kitért arra is, mindezek ellenére a befagyasztott orosz pénzek hozamából már több mint 10 milliárd eurót továbbítottak Ukrajnának – ez szerinte jogsértő módon történhetett. A felelősség tekintetében ifj. Lomnici Zoltán elmondta: alapvetően az orosz vagyon kezelésének központi szereplője, a Belgiumban működő Euroclear lehet felelős a pénz sorsáért.
Szerinte az Európai Bizottság igyekszik jogi megoldásokat találni Belgium „tehermentesítésére”, azonban végül a tagállamok fizetnének mindenért.
Nézői kérdésre válaszolva kijelentette: abszolút vége a jog uralmának az Európai Unióban. Mint elmondta,
az uniós alapszerződések háttérbe szorítása és a politikai kivételezés Brüsszelben rendszerszintű problémává vált.
A Lomnici Válaszol teljes adása a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
