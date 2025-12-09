„Jó hírek Moszkvából!” – fantasztikus bejelentést tett Szijjártó Péter (VIDEÓ)

Szijjártó Péter leleplezte: energiaipari óriáscég érkezik Magyarországra – méghozzá nem is akármilyen helyről
Hazánk kulcsszereplővé válhat a nemzetközi kereskedelemben.
A külügyminiszter szerint a magyar kormány számára kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabil maradjon.
„Jó hírek Moszkvából” címmel új videóval jelentkezett Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külügyminiszter bejelentése szerint a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetését végző South Stream Transport céget Hollandiából Magyarországra költöztetik. A tárcavezető úgy látja, így sem a holland bírósági döntés, sem a nemzetközi szankciók nem veszélyeztetik a Török Áramlat működését,
a magyar kormány számára pedig kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabil maradjon.
A gázvezeték üzemeltetője már megkezdte átköltözését Magyarországra és az átfolyó orosz gázért továbbra is szankciómentesen fizethetünk
Szijjártó Péter videóját alább tekinthetik meg:
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/John Thys