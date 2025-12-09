Ft
Hollandia Szijjártó Péter Török Áramlat

„Jó hírek Moszkvából!” – fantasztikus bejelentést tett Szijjártó Péter (VIDEÓ)

2025. december 09. 17:26

A külügyminiszter szerint a magyar kormány számára kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabil maradjon.

2025. december 09. 17:26
null

„Jó hírek Moszkvából” címmel új videóval jelentkezett Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külügyminiszter bejelentése szerint a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetését végző South Stream Transport céget Hollandiából Magyarországra költöztetik. A tárcavezető úgy látja, így sem a holland bírósági döntés, sem a nemzetközi szankciók nem veszélyeztetik a Török Áramlat működését, 

a magyar kormány számára pedig kiemelten fontos, hogy az energiaellátás stabil maradjon. 

A gázvezeték üzemeltetője már megkezdte átköltözését Magyarországra és az átfolyó orosz gázért továbbra is szankciómentesen fizethetünk

Szijjártó Péter videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/John Thys

jamborz
2025. december 09. 18:16
Ez az! Gratula!!
kalmanok
2025. december 09. 17:58
Kakadu szédül a földön.
Dixtroy
2025. december 09. 17:49
"A külügyminiszter bejelentése szerint a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetését végző South Stream Transport céget Hollandiából Magyarországra költöztetik." Hogy a retekben üzemeltetnek Hollandiából egy gázvezetéket?
nuevoreynuevaley
2025. december 09. 17:46
mindig ezt mondja Kakadu mintha nem lenne olcso energia pl. Ausztriaban, Szlovakiaban, Romaniaban....satobbi aaaasiiiiit
