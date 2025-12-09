Kész, eldőlt: Brüsszel háborúba megy, Orbán Viktor azonnal reagált a hírre (VIDEÓ)
„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
„»Az Egyesült Államoknak nem szabad azzal fenyegetőznie, hogy beavatkozik európai szövetségesei demokratikus életébe.«
»Ha szövetségesek vagyunk, akkor szövetségesként kell viselkednünk. És a szövetségesek nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak ezen szövetségesek demokratikus életébe vagy belpolitikai döntéseibe. Tiszteletben tartják őket. Tiszteletben tartják egymás szuverenitását.«
»Az Egyesült Államok nem helyettesítheti az európai polgárokat annak eldöntésében, hogy melyek a helyes és melyek a helytelen pártok (…)«.
Halleluja!
Ím, itt állunk a megvilágosodás kapujában!
És a magyar kormánynak többé semmi más dolga nincs, mint António Costa, az EU elnökének szavait kell idéznie minden egyes alkalommal, amikor a brüsszeli idióták és gazemberek semmibe veszik Magyarország szuverenitását, amikor azzal fenyegetőznek, hogy beavatkoznak hazánk demokratikus életébe, amikor nem szövetségesként, hanem komcsi kápóként tesznek magasról a szuverenitásunkra, és amikor megpróbálják a magyar polgárok helyett eldönteni, hogy melyek a »helyes« és melyek a »helytelen« pártok, amikor becstelen nyomásgyakorlássokkal és pénzmegvonásokkal akarják kikényszeríteni az általuk egyedül helyesnek vélt politikai irányvonalat, amikor aljas büntetésekkel akarják kikényszeríteni szuverenitásunk feladását, például azt, hogy fogadjuk be a migránsok tömegeit, akiket éppen ők szabadítottak rá Európára.
Örvendezzünk, mert lám, igenis vannak angyalok, s adventkor leszállnak közénk, és nem bambán és hülyén állnak, hanem üzenetet hoznak. Méghozzá a legalkalmatlanabbak szájába adva azt az üzenetet.
Nincs más dolgunk, mint ezt az üzenetet ismételni, továbbá minden erőnkkel igenelni, helyeselni és támogatni az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját.”
