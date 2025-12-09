Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Európai Unió szuverenitás Egyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

2025. december 09. 12:58

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

2025. december 09. 12:58
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Az Egyesült Államoknak nem szabad azzal fenyegetőznie, hogy beavatkozik európai szövetségesei demokratikus életébe.«

»Ha szövetségesek vagyunk, akkor szövetségesként kell viselkednünk. És a szövetségesek nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak ezen szövetségesek demokratikus életébe vagy belpolitikai döntéseibe. Tiszteletben tartják őket. Tiszteletben tartják egymás szuverenitását.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

»Az Egyesült Államok nem helyettesítheti az európai polgárokat annak eldöntésében, hogy melyek a helyes és melyek a helytelen pártok (…)«.

Halleluja!

Ím, itt állunk a megvilágosodás kapujában!

És a magyar kormánynak többé semmi más dolga nincs, mint António Costa, az EU elnökének szavait kell idéznie minden egyes alkalommal, amikor a brüsszeli idióták és gazemberek semmibe veszik Magyarország szuverenitását, amikor azzal fenyegetőznek, hogy beavatkoznak hazánk demokratikus életébe, amikor nem szövetségesként, hanem komcsi kápóként tesznek magasról a szuverenitásunkra, és amikor megpróbálják a magyar polgárok helyett eldönteni, hogy melyek a »helyes« és melyek a »helytelen« pártok, amikor becstelen nyomásgyakorlássokkal és pénzmegvonásokkal akarják kikényszeríteni az általuk egyedül helyesnek vélt politikai irányvonalat, amikor aljas büntetésekkel akarják kikényszeríteni szuverenitásunk feladását, például azt, hogy fogadjuk be a migránsok tömegeit, akiket éppen ők szabadítottak rá Európára.

Örvendezzünk, mert lám, igenis vannak angyalok, s adventkor leszállnak közénk, és nem bambán és hülyén állnak, hanem üzenetet hoznak. Méghozzá a legalkalmatlanabbak szájába adva azt az üzenetet.

Nincs más dolgunk, mint ezt az üzenetet ismételni, továbbá minden erőnkkel igenelni, helyeselni és támogatni az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2025. december 09. 13:58
a politico kitalált egy újabb marhaságot, az agyatlanok meg most ezt fogják idézgetni, copypastézni mindenhova, mert az agyatalanok azt hiszik, hogy az nekik jó, ha hülye cikkeket másolgatnak be, de mivel se a politicot, se az agyatlanokat már nem engedik oda, ahol felnőttek beszélgetnek...nekik ez maradt, meg a vihogás....jól van ez így
Válasz erre
0
0
RasPutin
2025. december 09. 13:38
Hát ez szopás Zsóti. """"Az amerikai elnök ellentmondott annak, amit egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról harsogott a magyar kormányfő hazatérve a washingtoni látogatásról. Donald Trump a Politicónak adott interjújában azt mondta ugyanis, hogy ő nem ajánlott fel pénzügyi mentőövet Orbánnak. „Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte”, nyilatkozta Trump. Amikor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Budapest végül megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump kitért a kérdés elől, és dicsérni kezdte Orbánt, amiért „nagyon jó munkát” végzett a bevándorlás visszaszorításában. „Senkit sem enged be az országába” – mondta a republikánus vezető.""""
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!