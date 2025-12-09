És a magyar kormánynak többé semmi más dolga nincs, mint António Costa, az EU elnökének szavait kell idéznie minden egyes alkalommal, amikor a brüsszeli idióták és gazemberek semmibe veszik Magyarország szuverenitását, amikor azzal fenyegetőznek, hogy beavatkoznak hazánk demokratikus életébe, amikor nem szövetségesként, hanem komcsi kápóként tesznek magasról a szuverenitásunkra, és amikor megpróbálják a magyar polgárok helyett eldönteni, hogy melyek a »helyes« és melyek a »helytelen« pártok, amikor becstelen nyomásgyakorlássokkal és pénzmegvonásokkal akarják kikényszeríteni az általuk egyedül helyesnek vélt politikai irányvonalat, amikor aljas büntetésekkel akarják kikényszeríteni szuverenitásunk feladását, például azt, hogy fogadjuk be a migránsok tömegeit, akiket éppen ők szabadítottak rá Európára.

Örvendezzünk, mert lám, igenis vannak angyalok, s adventkor leszállnak közénk, és nem bambán és hülyén állnak, hanem üzenetet hoznak. Méghozzá a legalkalmatlanabbak szájába adva azt az üzenetet.

Nincs más dolgunk, mint ezt az üzenetet ismételni, továbbá minden erőnkkel igenelni, helyeselni és támogatni az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját.”